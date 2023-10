Námluvy bývalého hráče Hodonína, Uničova nebo Břeclavi s Hanáky začaly možná trochu překvapivě hned po finále Krajské hokejové ligy, ve kterém Technika Brno s Jurčou v sestavě zdolala Kroměříž a slavila vítězství v soutěži i postup do baráže.

„Jelikož některé kluky znám, ze srandy mě hecovali. Nejdříve jsem to nebral moc vážně, ale tím, že jsem se v Brně nedohodl na pokračování, začal jsem nad tím vážně uvažovat," přiznává.

Když si elitní útočník vše vyhodnotil, na nabídku Kroměříže rád kývl. „Je to v okolí jediný klub, který může nabídnout alespoň nějakou výstroj, zázemí. Proto to pro mě byla jasná volba," vysvětluje.

Spoustu lidí konec v Technice, kde v minulosti prožil povedené období, překvapil. Jurča z rodného Brna neutíkal. Druhou ligu by i ve čtyřiceti letech zvládl, ale adekvátní nabídky se nedočkal.

„Bohužel lidé z klubu se k ničemu nevyjádřili, jinak bych samozřejmě měl o čem uvažovat. Nejsem ale nijak zapšklý, už to neřeším. Bral jsem to úplně normálně," tvrdí.

Nyní pravidelně třikrát týdně usedá do auta a po dálnici míří z Brna do Kroměříže, kde absolvuje dva tréninky a o víkendu zápas.

Jinak pracuje i jako provozní ve fitness a také jako trenér na hokejové střelnici.

Na Hané vládne po vydařeném vstupu do sezony pohoda. Jeden z hlavních favoritů drobně zaváhal až ve středu, kdy doma zdolal Břeclav až po samostatných nájezdech. Předtím čtyři duely s přehledem vyhrál.

„Zatím se nám daří, ale na nějaké hodnocení je ještě brzy. Tým je však slušně poskládaný. Když ještě vychytáme nějaké mouchy, bude to dobré," nepochybuje.

Kroměřížští hokejisté se nyní chystají na nedělní šlágr o první místo v Prostějově. „Až tento duel nám nastaví zrcadlo. Ukáže, jak na tom doopravdy jsme," říká.

Nahoře se drží také Uherský Brod, bez ambicí není ani Uherský Ostroh. „Úroveň soutěže se trošku zlepšuje. Samozřejmě pořád jsou tady problémové mančafty, které nemají moc hráčů a spíše to jenom lepí. Ale čtyři nebo pět týmů má kvalitu, dá se s nimi hrát," uvedl.

Hanáci dvakrát za sebou prošli až do finále, i letos si chtějí zahrát o trofej pro vítěze krajské ligy.

Vedení klubu ale na hráče nijak netlačí, byť jim podmínky vytváří slušné. „Žádný tlak není," tvrdí zkušený útočník. „Samozřejmě když se dvakrát za sebou dostali do finále, chtějí konečně zvednout pohár nad hlavu, což je logické. A to je ostatně i jeden z důvodů, proč tady jsem. Mám rád, když se o něco hraje," přidává.

Kromě ambicí jej zlákalo také zázemí. V Kroměříži, kde se hraje druhá fotbalová liga, je zájem i o hokej.

„Samozřejmě to nejde úplně srovnávat s Hodonínem, kde chodilo ještě více fanoušků, ale tady je to něco podobného. Atmosféra při utkání bývá dobrá. Diváci nás ženou. Pořád je to lepší než na Technice, kde bylo pět lidí," prohlásil.

Trenér Zdeněk Bečka od zvučné letní posily požaduje samozřejmě góly, zlepšení produktivity. Jurča v úvodních pěti duelech zaznamenal pět branek a šest asistencí, s jedenácti body je nejproduktivnějším hráčem Kroměříže.

Kanonýr nastupuje ve formaci s Podešvou a Zavřelem, s novými parťáky se pořád ještě sehrává.

„Furt to není pravé ořechové. Spolupráce občas ještě drhne, ale s přibývajícími zápasy a tréninky to bude jenom lepší," věří.

Za čísly se nežene, osobní statistiky neřeší, byť se od nejlepšího střelce minulé sezony branky očekávají.

Jurča loni překonal hranici padesáti gólů, nikdo lepší nebyl. I letos patří mezi žhavé adepty na krále střelců, v sestavě Kroměříže ale není jediným schopným útočníkem.

Branky pravidelně dávají i navrátilec Matějka, Matula, Zavřel či další borci. „V Technice ale byli také kluci, co se uměli prosadit. Nestálo to jenom na mě. Pro mě je hlavní týmový úspěch," dodává.