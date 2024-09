„Jelikož jsme zimák měli v minulosti zatopený, nechceme situaci v žádném případě podcenit. Predikce nejsou v žádném případě příznivé, takže úplně v klidu nejsme. Uvidíme, co víkend přinese, hokej se ale hrát u nás nebude,“ říká předseda klubu a zároveň trenér prvního mužstva HK Kroměříž Zdeněk Bečka.

Vedení Hanáků zrušilo kompletní víkendový program, takže odpadla školka bruslení, na led nepůjdou žáci ani junioři. „Je to z preventivních důvodů. Třeba to dopadne dobře a bude to jenom takový bojový poplach,“ přeje si Bečka.

Kroměřížští hokejisté neodcestují ani na sobotní utkání do Uherského Brodu, kde měli odehrát úvodní duel nové sezony Krajské ligy jižní Moravy a Zlína.

„Na žádost hostujícího klubu z důvodu nepříznivé předpovědi stavu toku řeky Moravy v Kroměříži je odložen zápas prvního kola Krajské ligy mužů HC Spartak Uherský Brod – HK Kroměříž. Náhradní termín bude oznámen,“ stojí v prohlášení na webu slováckého celku.

Ohroženy jsou i další duely. Odložení zvažují také v Uherském Ostrohu, kde se má při utkání s Prostějovem v neděli slavnostně otvírat zrekonstruovaný zimní stadion.

„Zápas zatím nerušíme, Prostějov o zrušení taky nepožádal. Budeme reagovat podle situace v Uherském Ostrohu v sobotu večer nebo v neděli ráno,“ říká mluvčí ostrožského hokeje Jakub Hlaváček.

Pokud tedy nezasáhne Český svaz ledního hokeje, který zatím víkendové zápasy plošně neodložil, takže třeba v Brumově, kam dorazí Uherské Hradiště, by se mělo v sobotu hrát.