„Takovou šňůru já nepamatuji. Je to nejdelší série, co si vzpomínám. Ale jsme za ni rádi, měli jsme výpadek, kdy jsme na začátku sezony prohrávali v podstatě všechno,“ vybavil si trenér Zdeněk Bečka, který poté oslovil stále aktivního hráče a šéftrenéra mládeže Jiřího Osinu a také trenéra mládeže Marka Rožnovjáka k větší spolupráci.

„Jako trenéři jsme na stejné úrovni. Jejich slova jsou jako moje. S oběma se radím, vše konzultujeme, podílí se na trénincích. Mužstvu to dalo nový impulz, pomáhá nám to, za což jsme rádi,“ poznamenal Bečka, který je v klubu zároveň předsedou představenstva.

Ačkoliv rozšíření trenérského štábu se neprojevilo na výsledcích okamžitě, kabině změna prospěla.

„Hráči k tomu začali jinak přistupovat a snaha tam je vidět. Nastartovalo to tým správným směrem. Uvidíme, jak dopadne celá sezona. U nás to děláme na amatérské úrovni,“ upozornil Bečka.

Pro některé náročné fanoušky zopakoval zákonitosti amatérské úrovně.

„Kluci jedou na zápas v týdnu rovnou z práce, přijedou tak akorát na zápas, někdy nestihnou ani rozcvičku. Nemají za to žádné peníze. Dělají to jen pro to, že chtějí hrát hokej a pokaždé chtějí vyhrát. Když byla nějaká série proher, bylo to i z frustrace. Prohrajete tři zápasy a do čtvrtého jdete psychicky nahlodaní. Vyhrané zápasy psychice pomůžou. Doufám, že vítěznou sérii udržíme co nejdéle,“ věří Zdeněk Bečka, jehož tým už v týdnu ve středu doma porazil 5:2 krajského rivala z Brumova.

„Bylo to hodně vyhrocené, někteří hráči soupeře byli agresivní, moc pohledné utkání to nebylo. Utrpěli jsme výhru, jak se říká. Z našich výkonů ve šňůře výher byl zdaleka nejhorší,“ uznal Bečka.

„V Blansku se to výrazně zlepšilo. Soupeř šel nahoru, bylo to vyrovnané utkání. Snažili se vyhrát, což je doma logické. My jsme trpělivě stabilním výkonem výhru urvali,“ pochvaloval si Bečka, jehož tým v posledním zápase v letošním roce 22. prosince pojede pro body i na led druhého týmu tabulky Uherského Ostrohu.

Krajská liga mužů (16. kolo)

Dynamiters Blansko HK – HK Kroměříž 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky (asistence) HK Kroměříž: Vaněk (Jelínek), Zavřel (M. Gazda, Osina), Bouda (Kudlička, Tkadlec).

Kroměříž Svoboda, Fajgl – R. Šťastný, Vávra – Osina, Andrýsek – Tkadlec, P. Omelka – Hubík, Jelínek, Vaněk – Zavřel, M. Gazda, Murín – Knápek, Kudlička, Bouda. Trenér: Marek Rožnovják.

Krajská liga mužů (15. kolo)

HK Kroměříž – HC Brumov-Bylnice 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Branky (asistence) HK Kroměříž: Osina (Vávra, Murín), Jelínek (J. Jergl), Jelínek (Vaněk), J. Jergl (R. Šťastný), Zavřel (Osina). Kroměříž Fajgl, Svoboda – J. Jergl, R. Šťastný, Osina, Vávra, P. Omelka, Nesrsta, Andrýsek – Knápek, Jelínek, Vaněk, Zavřel, Bouda, Murín, Hubík, Kudlička, Kristek. Trenér HK Kroměříž: Zdeněk Bečka.