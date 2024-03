Ne, ještě není konec. Hokejisté Kroměříže první mečbol ve finále Krajské ligy jižní Moravy a Zlína promarnili, na ledě Prostějova po velkém boji padli 2:3 a v sérii vedou 2:1. Parta kouče Zdeňka Bečky může slavit v pátek, kdy je na programu čtvrtý duel. Do té doby mají oba týmy čas na odpočinek, důkladnou přípravu.

Hokejisté Kroměříže ve třetím finále prohráli na ledě Prostějova 2:3. | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Nedělní bitvu rozsekl dvěma brankami Petr Kolouch. Bývalý extraligový útočník si v 52. minutě připsal vítěznou trefu, mnohem víc se ale mluvilo o gólu na 2:0.

Někdejší forvard Olomouce či Vítkovice čtyři sekundy po vedoucí brance Novosada zaskočil hostujícího gólmana Fajgla, kterého nachytal ihned po vyhraném buly dalekonosnou střelou z poloviny hřiště.

„Byl to smolný moment, brankáři nic nevyčítám. Stává se to,“ ví dobře hostující trenér Zdeněk Bečka.

Hokejisty Kroměříže slepené góly do šatny srazily, do té doby byla totiž hra vyrovnaná. „Škoda branek z konce třetiny, za stavu 0:0 by to vypadalo jinak,“ myslí si Bečka.

Jeho tým se ale po nepříjemných direktech zvedl, vrátil se zpátky do hry. Snížení přinesla trefa Světlíka ve 30. minutě. I dál byla hra vyrovnaná s šancemi na obou stranách.

Hanáci brzy přišli o vyloučeného Dostála, v dlouhém oslabení podlehli Příbrami

Necelá tisícovka diváků se rozhodně nenudila. Oba týmy do toho šly naplno, byl to velký boj. „Nikdo nic nevypustil, šlo se na krev,“ přikyvuje Bečka.

Prostějovu pomohl navrátilec Dalibor Sedlář. Zkušený brankář ve finále nastoupil vůbec poprvé a spoluhráčům pomohl k výhře, k odvrácení konce sezony.

I když zlínského odchovance ve 44. minutě překonal Zavřel, jenž srovnal na 2:2, Prostějov další šichtu hlavně díky gólům Koloucha zvládl.

Kroměříž na třetí branku soupeře reagovat nedokázala, oslavy se tak odkládají.

Finále pokračuje v pátek v Kroměříži.