„Poslední zápas byl pro nás nejtěžší. Třetí utkání bylo nejvíc vyrovnané. Zápas hlavně v prostřední části znovu poznamenaly vyloučení, přesilovky i oslabení. My jsme rádi, že jsme utkání nakonec zvládli, celou sérii ovládli 3:0 a můžeme se chystat na finále. Pro nás to ale nebyla žádná procházka, Uherský Brod byl kvalitní protivník,“ uvedl trenér Kroměříže Zdeněk Bečka.

Favorit se v neděli musel vypořádat nejen s odporem soupeře, ale i absencí kapitána Hubíka a dalšího útočníka Kaukiče. „Byly to pro nás citelné ztráty,“ přiznává Bečka.

Kroměříži na konci sezony schází také kanonýr Jurča. Zkušený útočník si odpykává dlouhý trest, do finále by ale mohl teoreticky zasáhnout.

„V polovině trestu můžeme zažádat o podmínečné prominutí. Ještě to zvážíme, ale za mě bychom to měli zkusit. Třeba to vyjde,“ doufá kouč.

Hanáci si s Uherským Brodem věděli rady i bez trojice důležitých útočníků.

I když hosté v první třetině dokázali reagovat na trefy Zavřela a Světlíka, v závěrečné části už na góly Stiksy a Šillera nenavázali, sezoně pro ně v neděli večer skončila.

Kroměříž jde dál, potřetí za sebou si zahraje finále.

Dárek pro šéfa! Hanáci na úvod jara okradli lídra. Vyškov srazila trefa Housera

Zatímco proti Hodonínu ani brněnské Technice neuspěla, letos doufá v úspěch.

Finálová série odstartuje až příští středu. Do té doby se musí dát Hanáci zdravotně do kupy. „Jsme rádi, že máme nějaký čas na odpočinek. Kluci mají posekané, pohmožděné ruky i nohy. Pauzu využijeme na odpočinek, regeneraci,“ říká Bečka.

Soupeře ještě neznají. Prostějov totiž minule venku prohrál a k postupu přes Břeclav potřebuje ještě jednu výhru. Nyní je stav druhé semifinálové série 2:1 pro vítěze základní části.

„V Břeclavi se nehraje nikomu lehce, ještě se může leccos stát, ale podle mě si to Prostějov nenechá vzít,“ tuší Bečka.

Hanácké derby a známá jména by byla pro kroměřížské fanoušky velkým lákadlem.

Už v neděli na souboj s Uherským Brodem dorazilo téměř pět set diváků, v ochozech vládla skvělá atmosféra.

„Kulisa byla super, lidé nás opět nezklamali. Naopak výborně nás podporují. Klobouk dolů před nimi. Musíme celému fanklubu poděkovat,“ ví dobře.

Bečka na závěr vyzdvihl také přístup a výkon Miloslava Gureně. Šéf klubu Uherského Brodu sice v neděli výstroj nenavlékl, ale ve druhém zápase nastoupil na led a snažil se svému týmu pomoct.

„Ve svém věku už si nemá co dokazovat, přesto po dlouhé pauze nazul brusle a bez tréninku to odehrál. Ukázal, jaký je to srdcař,“ dodal obdivně Bečka.

Gureň i přes prohru a vyřazení hodnotí poslední duel pozitivně.

„Dvě třetiny jsme se drželi, ve třetí třetině jsme inkasovali další branky a už jsme neměli morální ani fyzickou sílu na to, abychom výsledek otočili. Postup Kroměříže je ale spravedlivý, soupeř byl hokejovější, lepší,“ uznal sportovně.

Broďané si nyní dva týdny odpočinou, před sebou mají závěrečné dva duely o bronz.

„Kluci se potřebují dát do pořádku, někteří jsou pomlácení. Potřebujeme, aby se uzdravili a dobře nachystali,“ dodal Gureň.