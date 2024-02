„To už je ale dávno, zápasů bylo málo,“ neprožívá to nijak dramaticky.

Hanáci jsou v sérii jasným favoritem. V základní části skončili druzí za Prostějovem, když ztratili body jenom ve čtyřech duelech.

Broďané šli do vyřazovacích bojů až z páté pozice. Ve čtvrtfinále si ale poradili s Blanskem, Kroměříž chtějí potrápit.

Parta kouče Zdeňka Bečky ale v základní části soupeře ze Slovácka třikrát přehrála, na výsledky 6:3, 5:1 a 7:3 chce navázat.

Tak jednoduché jako s Boskovicemi to mít ale Kroměřížští nebudou. „Hraje se na tři vítězné zápasy, takže série bude o větších detailech. Ale my si jdeme pro náš cíl, kterým je určitě pro postup do finále,“ říká zkušený devětadvacetiletý střelec.

Hanáci se do semifinále dostali přes Boskovice, na povinný postup se ani moc nenadřeli. Protivníka v klidu vypráskali 9:0 a 8:2, naladili se na další bitvy.

„Výsledky vypadají hodně jednoznačně, ale tak jednoduché to určitě nebylo,“ tvrdí Matula.

„Boskovice oba zápasy začaly lépe, byly hodně aktivní. My jsme vždy přestáli jejich počáteční nápor, pak se nám povedlo dát dva slepené a rychlé góly a přebrali jsme otěže zápasu a v klidu si to pohlídali,“ hodnotí.

Všichni očekávají hanácké finále. Do druhé ligy chce nejen Kroměříž, ale i konkurenční Prostějov, který má v kádru řadu známých jmen, někdejší extraligové borce.

„Prostějov ukázal sílu a hlavně velkou zkušenost. Pokud se potkáme ve finále, tak to bude krásná a dlouhá série,“ myslí si.

Jiná možnost pro fanoušky snad ani neexistuje. „Tak bruslit už umí každý, takže to není úplně jednoduché. V Krajské lize jsou nějaké tři nebo čtyři týmy lepší, ale pak už je rozdíl mezi mančafty znatelný,“ míní někdejší hráč Hodonína.

Kroměříž ale na konci základní části přišla o nejlepšího střelce a nejproduktivnějšího hráče soutěže. Kanonýr Petr Jurča totiž v závěru rozhodnutého duelu s Uherským Hradiště zbytečně drsně krosčekoval hostujícího Jeronýma Vogla a za surový faul vyfasoval trest na deset utkání.

Týmu tak v play-off schází.

„Je to hráč, který dává góly a takový potom vždy chybí. Bohužel se to stalo a už to nikdo z nás nevrátí. Teď je na nás, abychom ho zastoupili. Třeba tím, že půjdeme daleko, mu umožníme ještě hrát,“ říká.

Mužstvo nyní spoléhá i na Matulu. Zlínský odchovanec, který nyní nastupuje ve formaci s Jelínkem a Kaukičem, v základní části zaznamenal sedmnáct branek a patnáct asistencí, se 32 kanadskými body byl v elitní dvacítce hráčů.

Se svými výkony ale až do Vánoc moc spokojený nebyl. „Z hlediska týmu to fungovalo, bylo to super. Opravdu jsme moc problémy s nikým neměli. Sám jsem ale musel změnit vlastní přístup. Cítím, že jsem nyní prospěšný mančaftu tak, jak bych si představoval,“ uvedl.

I když je plně vytížení trénováním mládeže ve Zlíně, na tréninky v Kroměříži si čas udělá. „Máme tři týdně, ale já se snažím jezdit na dva. Bývá to až večer, takže stíhám bez problémů,“ dodává.