Liberec /FOTOGALERIE/ - Ve velice vyrovnané a ostré bitvě mezi hokejisty Liberce a Zlína byli v nedělním utkání extraligy úspěšnější domácí Bílí Tygři. Zejména dva góly Tomáše Klimenty rozhodly o tom, že liberecký celek má v letošní sezoně vzájemnou bilanci se Zlínem stále stoprocentní.

LIBEREC – PSG ZLÍN 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

První velkou šanci zápasu měl v 5. minutě zlínský Leška. O chvíli později šli hosté do vedení po nenápadné akci – Balán zavezl puk do útočného pásma, kde jej přenechal Důrasovi – 0:1. V 16. minutě v 16 vteřin trvající přesilovce 5 na 3 Köhler trefil jen brankovou konstrukci. Udeřilo ale na druhé straně, když v početní výhodě doklepl Víškovu střelu do prázdné klece Klimenta.

Stejný hráč v úvodu druhého dějství poslal domácí opět v přesilovce do vedení. V 34. minutě trefil ve vyložené šanci Vlach jen Pincovo rameno a z bleskového protiútoku Tygři zvýšili na 3:1. Čakajík vyslal do úniku Duška, jehož střela skočila přesně v horním rohu branky. Zlín se však nevzdal a ještě ve druhé třetině snížil Köhlerem.

Tento výsledek se už do konce zápasu nezměnil, ačkoli šancí ještě viděli diváci dost. Více na straně Zlína, tu největší v 44. minutě, kdy Pinc vyrazil Hamrlíkovu bombu a zlikvidoval i dorážku Balaštíka. Na druhé straně mířil v největší příležitosti Liberce Blatný do Štůralova ramena. A protože v závěru se domácí podruhé ubránili dvojnásobné početní výhodě Beranů, na prodloužení nedosáhli.

„Asi klíčovým momentem bylo, že se nám podařilo ubránit vynikající přesilovky Zlína. Z množství šancí na obou stranách jsme potom vstřelili o gól víc a to rozhodlo,“ radoval se po utkání lodivod domácích Jiří Kalous.

Berani po páteční domácí výhře opět padli, přičemž v posledních pěti duelech čtyřikrát nebodovali. „K vidění bylo velmi vyrovnané utkání se slušným nasazením. My jsme vedli a měli jsme možnost zvýšit v poměrně dlouhé přesilovce pět na tři, bohužel jsme své šance neproměnili,“ smutnil po utkání zlínský asistent trenéra Rostislav Vlach. „ Celkově bylo gólových příležitostí oboustranně dost, Liberec na rozdíl od nás ale ty své využil. Za svůj výkon jsme si zde zasloužili bodovat,“ byl po utkání přesvědčen asistent týmu hostí.

Branky a asistence: 19. Klimenta (Plodek), 22. Klimenta (Plodek, Víšek), 34. Dušek (Čakajík) – 8. Důras (Balán), 39. Köhler (Leška). Rozhodčí: Polák, Svoboda – Barvíř, Blümel. Vyloučení: 8:7, navíc Hunkes 10 minut – Důras 10 minut. Využití: 2:0. Diváci: 4631. Muž zápasu: Klimenta.

Liberec: Pinc – Čakajík, Holub, Derner, Rýgl, Malkamäki, Jareš, Hunkes – Bartovič, Dušek, Matějovský – Kica, Blatný, Špaček – Klimenta, Plodek, Víšek – Urban, Bárta, Jech. Trenér: Kalous.

Zlín: Štůrala – Hamrlík, Linhart, Nosek, Lučka, Míka, Švrček, Bořuta, Kučný – Balaštík, Leška, Köhler – F. Čech, Důras, Balán – Sivák, Roman Vlach, Kubiš – Finsterle, Ondráček, Mokrejš. Trenér: Venera.

Další výsledky 29. kola:

ČESKÉ BUDĚJOVICE – KLADNO 2:1 (0:0, 0:0, 1:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 46. Mikeska (Šimánek, Snopek), 61. Gulaš (Mikeska, Snopek)- 49. Stieler (Mudroch, Eberle). Rozhodčí: Mikula, Minář – Čech, Poruba. Vyl. 2:4, využ. 0:0. Diváci: 4551. Muž zápasu: Turek

Č. Budějovice: Turek – Ptáček, Tůma, Snopek, Gřegořek, Kotaška, Melichar – Mertl, Vak, Veselý – Gulaš, Mikeska, L. Květoň – Melichárek, Šimánek, Sailer – Hřebejk, Micka, Kotrla. Trenéři: Výborný a Kupka. Kladno: Kopřiva – Trončinský, Frant. Kaberle, Mudroch, Šmach, D. Růžička, J. Dlouhý – Horna, Branda, M. Procházka – Valský, Diviš, Bělohlav – Bílek, Kalla, Frolík – Eberle, Stieler, Kuchler. Trenéři: Müller a P. Kasík.

KOMETA BRNO – SPARTA PRAHA 3:5 (1:3, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 6. Dlouhý (Bičánek), 44. Erat (Šindel, Dlouhý), 57. Varaďa (Lhotský, Zubíček) – 1. Broš (Koreis), 13. Ton, 19. Macholda (Broš, Kratěna), 34. Langhammer (Ručínský, Ton), 52. Koreis (Broš, Kratěna). Rozhodčí: Šír, Souček – Lederer, Gebauer. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 7200 (vyprodáno). Muž zápasu: Broš.

Brno: Hovi – Novák, Ovčačík, Houdek, Bičánek, Lhotský, Zubíček, Kempný, Mojžíš – Svoboda, Huml, Varaďa – Vondráček, Dopita, Dlouhý – Erat, Šindel, Selingr – Sedlák, Procházka, Polodna. Trenér: Trličík. Sparta: Přikryl – Macholda, Černošek, Gulaši, Hanzlík, Bolf, Vydarený, Mrázek – Kratěna, Broš, Koreis – Ton, Výborný, Podlešák – Kafka, Langhammer, Ručínský – Látal, Hrdel, Vlček. Trenér: Volek.

PARDUBICE – KARLOVY VARY 3:5 (1:2, 0:3, 2:0)

Branky a asistence: 9. Sýkora, 43. Kolář II (Havíř, Starý), 52. Sýkora (Pivko) – 15. Kristek (Zaťovič, Melenovský), 17. Zucker (Skladaný), 31. Skuhravý (Tribuncovs, Němec), 32. Kumstát (Čutta), 32. Dej (Mucha, Skladaný). Rozhodčí: Hodek, Turčan – Charvát, Kalivoda. Vyloučení: 3:10, navíc Cetkovský 5 min. + OK, Pineault- Tribuncovs 10 min. Využití: 1:3. Diváci: 8267. Muž zápasu:

Pardubice: Růžička (32. Landsman) – Píša, Kočí, Kolář II, Havíř, Jillson, MacKenzie, Drtina – Cetkovský, Špirko, Somík – Zohorna, Koukal, Starý – Sýkora, Kousal, Pivko – Pineault, Radil, Buchtele. Karlovy Vary: Sáblík – Němec, Tribuncovs, Dobroň, Čutta, Mucha, Parýzek, Brňák, Prošek – Kumstát, Skuhravý, Košťál – Hluchý, Dej, Pletka – Melenovský, Kristek, Zaťovič – Zucker, Kuběna, Skladaný.

MLADÁ BOLESLAV – TŘINEC 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 6. Král (Sup, Žabka), 12. Král (Žabka), 18. Macho (Kracík), 44. Macho (Lehikoinen) – 10. Cartelli (Bonk, Květoň), 29. Polanský (Martynek, Květoň), 48. Kohn (Hampl, Lojek). Rozhodčí: Šindler, Homola – Pešek, Jelínek. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:1. Diváci: 3385. Muž zápasu: Michal Macho.

Ml. Boleslav: Schwarz – Jindra, Lehikoinen, Žabka, Kasík, Šterbák, Duben, Krejčík, Frolo – Sup, Král, Pabiška – Nouza, Sýkora, Boháč – Macho, Kracík, Fabuš – Handlovský, Vrbata, Bahenský. Trenér: Čermák. Třinec: Hamerlík (18. Duba) – Hrabal, Andersons, Cartelli, Malec, Lojek, Výtisk, Zíb – Květoň, Polanský, Martynek – Růžička, Kohn, Hampl – Polák, Tomas, Bonk – Pospíšil, Mičula, Kanko. Trenér: Marek.

VÍTKOVICE – PLZEŇ 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 16. Kvapil (Sičák, Burger), 29. Svačina (Stehlík, Klimek), 49. Klimek (Burger, P: Hubáček) – 14. Heřman (Benák), 21. Vostřák (M. Straka, Vlasák), 25. Adamský (Hvila), 37. Modrý (Stránský, Kovář). Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Rozhodčí: Hradil, Jebavý – Bádal, Pouzar. Diváci: 3991. Muž zápasu: M. Straka.

Vítkovice: Štěpánek – Kuboš, Stehlík, Jurečka, Trnka, Sičák, Rehák, Voráček – Treille, Štefanka, P. Hubáček – Klimek, Burger, Kvapil – Ujčík, Vrána, Svačina – Szturc, R. Hruška, Strapáč. Trenéři: Hadamczik a Konečný. Plzeň: Francouz – Jeřábek, Jiří Hanzlík, Benda, Modrý, Benák, Dresler, O´Brien – Vostřák, M. Straka, Vlasák – Hvila, Vampola, Adamský – Scofield, Heřman, Dvořák – Stránský, Kovář, Lev. Trenéři: Jelínek a Razým.

1. Vítkovice Steel 29 13 4 7 5 95:70 54

2. Plzeň 1929 29 15 1 7 6 83:76 54

3. Eaton Pardubice 28 14 3 4 7 97:79 52

4. PSG Zlín 29 13 5 2 9 83:73 51

5. Oceláři Třinec 29 13 4 2 10 90:84 49

6. Slavia Praha 28 13 3 1 11 87:78 46

7. Sparta Praha 28 9 7 4 8 87:75 45

8. Bílí Tygři Liberec 29 13 1 3 12 85:85 44

9. České Budějovice 29 10 4 5 10 77:79 43

10. BK Mladá Boleslav 29 10 5 2 12 77:79 42

11. Karlovy Vary 29 10 2 5 12 84:88 39

12. Litvínov 28 9 4 1 14 86:109 36

13. Kladno 29 8 2 2 17 75:94 30

14. Kometa Brno 29 4 2 2 21 65:102 18

Příští kolo:

Úterý – předehrávky, 31. kola: Vítkovice – Kladno (17.30), 36. kola: České Budějovice – Karlovy Vary (17.30). Dohrávky – 28. kola: Sparta Praha – Pardubice (18.00), 29. kola: Slavia Praha – Litvínov (18.15).

30. kolo: čtvrtek – 18.30: Liberec – Pardubice. Pátek – 17.00: Třinec – Vítkovice, 17.30: Kometa Brno – Kladno, Litvínov – PSG Zlín, Plzeň – České Budějovice, 18.00: Karlovy Vary – Mladá Boleslav, 18.15: Slavia Praha – Sparta Praha.