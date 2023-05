Werbika táhlo zahraničí, vybral Berany. Návrat byl nečekaný, přiznává

„Čím déle se to bude odkládat, nedařit, tím se pravděpodobnost úspěchu bude snižovat. Vzpomeňme další bývalé extraligové týmy, například naposledy České Budějovice se o to snažily sedm let, aby pak postoupily úřední cestou, díky covidu a rozšíření extraligy,“ poznamenal 46letý funkcionář.

Jak s odstupem času hodnotíte uplynulou sezonu?

Protože jsem zde nebyl od začátku, tak je z mého krátkého pohledu velmi úspěšná. Z celkového pohledu ale jásat nemůžeme, zůstali jsme pod samým vrcholem, kýženého návratu do extraligy jsme se nedočkali. Vzhledem k situaci, jaká panovala v klubu na přelomu roku, kdy jsme se museli zabývat zásadními existenčními problémy, tak nedopadla vůbec špatně. Z pohledu výsledků velmi dobře a z ekonomické stránky fantasticky. Nevedu si totiž představit, že bych začínal další sezonu se ztrátou až 15 milionů korun!

S odstupem času, opravdu se nedalo přes Kladno vrátit do extraligy?

Asi ne. Tento tým hrál prakticky v nasazení play-off, na krev, už zápasy od konce ledna, kdy bojoval o samotnou účast v play-off. Úbytek sil na konci sezony byl zřejmý a logický. Štěstí jsme měli už při postupu do první šestky, kdy Přerov situaci prokaučoval a my naopak měli štěstí a radost z přímého postupu do čtvrtfinále. Za vším byla obrovská práce trenérů a celého týmu!

Když jsem přicházel, byl tým desátý a klub měl obrovské ekonomické problémy, a i z těchto důvodů jsme museli uvolnit pár hráčů, o kterých si stejně myslím, že by nám v baráži příliš nepomohli. Nyní se chceme na další útok na extraligu lépe připravit. Po všech stránkách!

Jaký by byl ve vašich očích nejspravedlivější systém postupu do extraligy?

Ten je jednoduchý a jasný, ve fotbale řadu let praktikovaný – nejhorší celek z nejvyšší soutěže automaticky sestupuje a nahradí jej nejlepší z nižší soutěže. Protože si ale extraligu řídí samy kluby z nejvyšší soutěže, strach manažerů ze sestupu přinesl současný barážový klíč, který není spravedlivý.

Je v dohledné době změna reálná?

Bohužel ne a není to ani v našich rukou. Před pár dny si totiž stejný model baráže, kdy se nejhorší celek extraligy utká s vítězem Chance ligy, schválila Asociace profesionálních klubů pro nadcházející sezonu.

Máme za sebou hodně divokou sezonu. Jaká byla z ekonomického hlediska?

Dobrou a zásadní zprávou pro zlínský hokej je, že když splatíme všechny pohledávky, zůstaneme v černých číslech, okolo nuly. To mě jako manažera po pár měsících velké ekonomické nejistoty těší více než postup do baráže.

V minulých dnech jste se setkal s majiteli klubu. Pochválili vás?

(smích) Předal jsem majitelům ekonomickou analýzu, kdy všichni kvitovali, že je klub bez dluhů. Řešili jsme rozpočet na novou sezonu, změny v hráčském kádru, které představil trenér a sportovní manažer klubu Miloš Říha. Za cíl jsme zde od majitelů dostali zopakovat úspěch z uplynulé sezony, tedy ovládnutí Chance ligy a opět se porvat o návrat mezi elitu.

Na začátku týdne jste představili odchody a příchody do týmu pro novou sezonu. Je to konečný souhrn?

Určitě ne. Fanoušci se vyrovnávají s koncem dvou klubových ikon – Honejska a Kubiše, ale musíme jít dále a hledat ještě lepší hráče s nejvyššími ambicemi. I proto máme rozjednány další možné posily. Mohu prozradit, že velmi intenzivně jednáme s útočníkem se zkušenostmi z KHL, jenž velmi vážně zvažuje naši nabídku. Dále čekáme na rozhodnutí obránce s extraligovými zkušenostmi. Kádr rozhodně není uzavřen.

Jaká je strategie při hledání posil?

Hlavně hledáme kvalitní hráče i ze zahraničí, přičemž se nebráníme doplňování i v průběhu sezony s jasným cílem – dostat se opět do baráže! I proto noví hráči již nemají ve smlouvách z motivačních a výkonnostních důvodů klausuli nemožnost výměny, trejdu.

Jak vypadá tým Beranů? 2 brankáři, 9 obránců a 15 útočníků

Měli jste s kabinou nějakou společnou schůzku, večeři na zakončenou?

Popravdě ne. Něco většího, oficiálnějšího, v tom nabitém programu ani nebyl čas. Jsem příznivcem takových setkání, ale spousta kluků se těšila domů a na dovolenou. Moc času na odpočinek totiž není, opět naplno začínáme s přípravou už v polovině května!

Bude příprava na rozdíl od předešlých v něčem jiná?

Ano, bude se makat! Hráče nyní čeká třikrát týdně dvoufázová příprava, jen ve středu a pátek budou trénovat jednou denně. Navíc máme naplánované intenzivní kondiční soustředění v Čeladné. Věřím, že trenér Miloš Říha připraví kluky kvalitně.

Už je jasné složení realizačního týmu?

Ten se nyní piluje, doznává drobných změn. Hlavní trenér Miloš Říha zůstává, ovšem další změny oznámíme až v příštím týdnu.

Máte za sebou necelý půlrok v čele klubu. Naplňuje vás práce generálního manažera?

Ano, teď mám konečně vše zcela ve svých rukou a mohu dokončit restrukturalizaci v klubu. Pořád je před námi kus práce a dokud nevrátím Berany mezi elitu, nebudu spokojen. To je můj hlavní cíl a mám v něm od majitelů velkou podporu.

Co zásadního bude potřeba změnit?

Z pohledu klubu v rámci šetření omezit klubový aparát, či šetřit na výstroji. Nemusíme mít tu nejdražší, ale stejně kvalitní! Těch drobností je hodně. Ekonomicky nejnáročnější pro klub jsou výplaty. S mým příchodem se snažím zaměstnávat lidi stejného smýšlení a pracovního režimu, kdy musíme dělat hokej 24 hodin denně a být za to patřičně odměněni.

S jak velkým rozpočtem bude klub pracovat v další sezoně?

Rozpočet na hráčský kádr bude minimálně stejně vysoký jako v uplynulém roce s tím, že za nasmlouvané odměny budeme vyžadovat odpovídající výkony. Pokud se tak nestane, hráíči budou mít se mnou problém. Velké úspory očekávám v provozu a chodu klubu, ovšem současně chci zachovat služby, na které jsou klienti zvyklí! Doteď se tady plýtvalo a to se nyní mění.

Jak po odchodu firmy PSG aktuálně vypadá situace s pozicí nového generálního, titulárního partnera klubu?

Jednání stále probíhají. Naštěstí nejsme v situaci, bychom museli tuto otázku vyřešit v nejbližších týdnech. Vzhledem k silné majetkové struktuře hledáme generálního partnera v odpovídající výši! Jsem optimistou a věřím, že do startu nové sezony nového silného partnera najdeme.

S koncem sezony začala rekonstrukce, oprava kanalizace na hlavním zimním stadionu. Stihne se vše do startu nové sezony?

Harmonogram prací je nastaven tak, abychom vše potřebné opravdu stihli do začátku sezony, tedy do startu prvního domácího zápasu Chance ligy. Na zimáku již došlo k prvním zásadním opravám – střechy, osvětlení a další jsou v řešení. Je dobře, že zlínský stánek prochází postupnou rekonstrukcí.

Plánujete další změny směrem k zlepšení zázemí pro návštěvníky utkání?

Ano, a je jich hned několik. Vnímáme připomínky fanoušků a kromě zlepšení, zvýšení počtů stánků s občerstvením měníme i dodavatele piva. Restaurace na zimním stadionu sice po nadcházející rekonstrukci už bude nově klubová, budou se zde vařit obědy a jídlo pro zaměstnance a mládežnickou hráčskou základu, ale na zápasy bude veřejně přístupná, jak byli zvyklí! Chceme spokojeného diváka, jenž by neměl strávit přestávku jen čekáním ve frontě na pivo a párek. (úsměv)

Jak se vám líbila podpora fanoušků v uplynulé sezoně?

Chci jim strašně moc poděkovat! Začali opět chodit, když jsme jim začali nabízet kvalitní hokej a vítězství. Bez jejich podpory bychom na konečný sportovní a ekonomický výsledek nedosáhli.

Setkal jste se i s tvrdým jádrem zlínských fanoušků?

Ano, s oběma tábory – z rohu i z kotle, dohromady asi třikrát. Jsem rád za setkání, spoustu věcí jsme si vysvětlili z očí do očí, lépe pak chápou naše kroky. Plánujeme dál pravidelná setkání, jsou pro obě strany obohacující. Zpětná vazba je velmi důležitá.

Kolik letos fanoušci na pokutách klub stáli? Vymáháte tyto pokuty?

Za mě jsme nejvíce platili 21 tisíc korun za útoky v Třebíči, pak nějaké další v řádech tisícikorun. Přestože platba šla za námi, tyto peníze dál vymáhá naše právní oddělení a v tomto trendu půjdeme i nadále.

Kdy začne předprodej permanentních vstupenek a bude se zdražovat?

Předprodej by měl začít v polovině května. A i zde bychom chtěli zjednodušení – všechny permanentky již budou platné do případného finále. A cena? Tu nastavíme velmi citlivě.

Kdy plánujete dovolenou, kde si nejlépe odpočinete?

Poslední půlrok byl extrémně náročný, ale na dovolenou se chystáme až v červenci. Nejraději jezdím k moři, opět to vidím na mou oblíbenou destinaci Chorvatsko.

Titul opět získal Třinec. Zaslouženě?

Určitě, vyhráli všechny série, navíc se na samý vrchol prokousali z předkola. Klobouk dolů. Už se těším, že se s nimi opět budeme moci měřit. (úsměv)

Co aktuálně chybí Zlínu, aby se opět mohl pomýšlet na titul, svůj třetí?

Postup a kádr, který to dokáže. A na něm pracujeme! S každým rokem to bude těžší a těžší, nesmíme to oddalovat! Ve stávajícím systému baráže se postup bohužel sportovní cestou ještě nikomu nepodařil, Českým Budějovicím pomohl covid. My ale uděláme maximum, abychom to zlomili!