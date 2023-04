„Favorit je jasný, je odpočatý, má zkušený kádr. Ale my rozhodně nic nevzdáváme, nejdeme do série jako obětní beránek. Naopak!“ hřímá generální manažer PSG Berani Zlín Robert Hamrla.

Po šťastném pondělním čtvrtém skalpu Vsetína byl důvod k oslavě a náležitě si ji užil, ale bujará a dlouhá jako ta při oslavě posledního mistrovského titulu v dubnu 2014 zase nebyla.

„Sezona ještě pro nás rozhodně neskončila. Jdeme se rvát dál, pokusit se o malý hokejový zázrak. Po dvou dnech odpočinku jdeme opět makat a maximálně se připravit na dalšího, nejtěžšího protivníka. A cíl pro úvodní dva duely na Kladně? Stejně jako v minulých sériích – alespoň jedna výhra,“ je maximalistou šéf zlínského hokeje.

Vítězství 4:2 na zápasy, třikrát beznadějně vyprodaný stadion. Ideální scénář?

Naprosto! Aniž bych se nějak rouhal, něco podobného jsem měl vysněné. Vyhrát Chance ligu před naším vyprodaným publikem a po takovém neplánovaném dramatu je vždycky nejsladší! Byl to hodně silný okamžik, paráda!

Dá se s něčím podobným ve vaší kariéře srovnat?

Pro mě byl nový především z nové pozice generálního manažera. Podobně vzrušivý okamžik byl v minulosti, když Filip Čech srovnal v rozhodujícím sedmém finále extraligy proti Plzni, ale tehdy to dobře nedopadlo a titul bral soupeř. Nyní jsme titul, třebaže Chance ligy, navíc první výhru nad Vsetínem v historii play-off, brali my!

V pondělí jste ale měli ranec štěstí, souhlasíte?

Naprosto! Vsetín byl lepší, hlavně ve třetí třetině a i nastavení, když Klhůfek netrefil prázdnou bránu. Tam nejen mě hodně zatrnulo. Popravdě v závěru zápasu jsem naše šance odborným okem viděl bledě. (smích)

Jak velký kámen vám spadl ze srdce, když Novotný dal mečbolový gól?

Ten největší! V daném okamžiku jsem zápas sledoval se svými nejbližšími v prezídiu za sklem. Po opadnutí prvního nadšení jsem pak musel doprovodit ředitele Chance ligy k ledu a spoluřídit slavnostní předávací ceremoniál.

Jak oslavil postup tým? Bylo to dlouhé?

Kluci měli povolená dvě pivka. (smích) Žádné plánované oslavy, abychom to nezakřikli, nebyly. Ale jedním z partnerů klubu jsme byli pozváni do nedaleké restaurace, kde jsme společně i s dalšími sponzory poseděli, někteří i do ranních hodin. Protože ale zápas skončil hodně pozdě, zase tak náročné to rozhodně nebylo. Kluci po zápase dostali dva dny zaslouženého volno a od čtvrtku opět tvrdě makáme! Sezona rozhodně neskončila, o uspokojení nemůže být ani řeč.

V čem je podle vás kouzlo současného týmu, který z 6. místa prošel play-off Chance ligy jako „nůž máslem“?

Žádné kouzlo ani výjimečnost! Za vším vidím naprosto tvrdou práci. Ta začala už u primátora, když mě dosadil do čela klubu, já pak trenéra Říhu a ten si zpacifikoval kabinu. Začalo se poctivě pracovat, výsledkem čehož je pondělní zisk grálu Chance ligy.

V pondělním posledním finále bylo znát, jak vám v závěru chyběly síly. Jak budou kluci dobíjet baterie?

Neustále s nimi pracují a dávají je dohromady fyzioterapeuti, navíc od kamaráda Romana Hrabala jsme dostali kryokomoru, kterou denně využíváme v osmi až deseti lidech. Je to báječná věc na regeneraci. Jen při jejím chlazení máme spotřebu dusíku jako středně velký průmyslový podnik. (smích)

Zpět k finále. V posledním zápase nesměli do ochozů fanoušci Vsetína. Byl to dobrý krok?

Ano. Vím, že to přineslo spoustu negativních i pozitivních emocích. Zásadní bylo zajistit bezpečnost našim lidem a to se povedlo. Nakonec vše dobře dopadlo.

Přesto se jich na stadion padesátka dostala. Byl to problém?

Věděli jsme o nich a nechali je tam, stejně jako jsme věděli, odkud mají vstupenky. Byli ale bezproblémoví a slušní, policie je monitorovala, vše dopadlo na výbornou. Tak si to představuji. A rodinní příslušníci hráčů Vsetína byli na tribunách .

Jak jste na stadionech snášel nadávky na vaší osobu? Doteď jste něco takového veřejně asi nezažil…

Lhal bych, kdybych řekl, že je to příjemné, ale nevadí mi to. Jsem ve funkci, kdy musím dělat i nepopulární rozhodnutí a s něčím takovým musí člověk počítat. Navíc se to stalo jen v sérii se Vsetínem, která byla vyhrocená. Nepodávám na nikoho žalobu, beru to tak, jak to je. Bylo to součást emočně vypjaté série a podobné výlevy byly k vidění na mnoha frontách. Čas vše zahojí. (úsměv)

Neutrpěly po finále nějak klubové vztahy mezi Zlínem a Vsetínem?

Nemyslím si.

Jak zpětně hodnotíte finálové derby se Vsetínem? Ekonomicky, sportovně a z pohledu bezpečnosti?

Protože jsme vyhráli, tak velmi dobře a ekonomicky fantasticky. Z pohledu bezpečnosti jsme také spokojeni. Posledními kroky jsme dali jasný vzkaz, že na našem zimáku budeme vyžadovat pořádek!

Zbohatnou hodně zlínští hráči díky prémiím po ovládnutí Chance ligy?

Hráči mají pěkné prémie, někteří za ovládnutí Chance ligy, další až za postup do extraligy!

V pondělí večer v hospodě se mě kluci zeptali, jestli stejně rychle, jako když jsem jim vzal čtyřicet procent platu, jim umím nyní přidat. (smích) Proto jsme jim v případě dalšího úspěchu něco motivačně přidali. Jsme na jedné lodi. Hráči se zeptali a já souhlasím. O jakou částku se jedná, si ale necháme pro sebe. Stoprocentně je motivující.

Před nedávnem jste říkal, že ještě na začátku roku zadlužený klub může z problému dostat postup do baráže. Jak to tedy nyní vypadá? Jste už v zisku?

Dá se říci, že ano. Poslední vyprodané stadiony klubu hodně pomohly, stejně jako nyní fandové mohou pomoci zakoupením lístků v baráži .

Jaká bude cena vstupenek na baráž? Kdy a jak začne předprodej?

Předprodej startuje ve středu a cena zůstává stejná. Jedinou změnou je, že permanentní vstupenky již na barážové duely s Kladnem neplatí, ale jejich majitelé mají na svá místa předkupní právo a k tomu patnáctiprocentní slevu.

V neděli čeká Zlín start barážové série s Kladnem. Kdo je favorit?

Jednoznačně Kladno! Jsou extraligový tým, který měl možnost si patřičně odpočinout a současně se kondičně připravit. V neposlední řadě mají hráče typu Plekance či Jágra, které se budeme snažit eliminovat. Naopak my jsme stoprocentně plní emocí s fantastickými fanoušky v zádech. Věřím, že dovezeme alespoň jednu výhru z Kladna, jako se nám to podařilo ve všech předchozích vyřazovacích sériích.

V čem má soupeř kromě extraligové zkušenosti výhodu?

Hlavně v odpočinku a možnosti doléčení zranění a šrámů, to je neskutečná výhoda! I my ale nastoupíme v plné síle včetně kapitána Pavla Kubiše. Řada kluků ale už hraje přes bolest, ovšem nebrečíme. Už přihláškou do soutěže jsme stvrdili fakt, že respektujeme nastavené regule.

Jakou procentuální šanci Zlína cítíte v této nerovné sérii vy?

Tím, že série začíná za stavu 0:0, je to 50 na 50. Už nyní vzhledem k situaci na přelomu kalendářního roku jsme ovládnutím play-off udělali ohromný úspěch! Mám maximální důvěru v tým, který hraje srdcem, hráči se dokážou zastoupit, makají jeden za druhého a mají sílu obracet zápasy a série. To může Kladnu chybět. Fyzicky je na tom lépe, ale nevíme, jak psychicky. V hokeji totiž často rozhoduje právě hlava!

Už pracujete na nové sezoně? Máte varianty pro Chance ligu a extraligu?

Samozřejmě. Už se domlouváme s hráči, kteří mohou hrát v obou soutěžích. Moc dobře totiž víme, že v případě postupu do extraligy bude těžké sehnat nějakého playmakera. Najít rozdílového hráče v tomto čase, kdy ani nevíme, kterou soutěž budeme na podzim hrát, je složité. Ale já věřím, že Miloš Říha je výborný trenér a sportovní manažer. V merku má totiž hráče i ze zahraničí, kteří ještě nejsou pod smlouvou.

Zdroj: Břenek Martin