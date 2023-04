Jiří Veber

„Zlín se zvedl, hraje výborně, stejně tak Vsetín. Bude záležet na formě hráčů, jejich zdraví a gólmanovi. Osobně si myslím, že moc gólů padat nebude. Finále tipuji na šest sedm zápasů, čím bude delší, tím zajímavější. Nečekám hladký průběh, nevěřím, že to skončí 4:0.

Tip finále: 4:3 Vsetín

Miroslav Okál

„Vidím to 50/50. Když se nám na Lapači podaří urvat jeden zápas, tak věřím, že z toho vytěžíme maximum. Máme dobrou formu, vynikající gólmany. Bude třeba využít přesilovky. Ideální scénář by byl sedm zápasů. Ať jsou naplněné stadiony a lidi to baví.“

Tip finále: 4:3 Zlín

Zbyněk Mařák

„Očekávám vyrovnané finále, troufám si tvrdit, že to bude velmi těsné. Jako vždy budou rozhodovat gólmani, zlínský brankář Huf má formu jako hrom. Ve Vsetíně je užší kluziště, uvidíme, jak se s tím Berani vyrovnají. Výsledek si vůbec netroufám odhadovat.“

Bez tipu na vítěze.

Roman Čechmánek

„Zlín i Vsetín mají na určitých postech velmi kvalitní hráče, rozhodovat budou drobnosti. Ve prospěch Vsetína hraje domácí obecenstvo, ve prospěch Zlína vyšší kvalita v defenzívě. Série nemá favorita. Ať už vyhraje kdokoliv, tak to bude bez překvapení.“

Bez tipu na vítěze.

Zdeněk Čech

„Bude to o proměňování šancí, velkou roli sehrají gólmani. Dan Huf chytl výbornou formu, na postupech měl velký podíl. Zlín navíc hraje jinak než na začátku sezony. Je produktivní. Objevovala se tam spousta hokejových věcí. Bude to mít těžké, ale může zvítězit.

Tip finále: 4:2 Zlín

A jak to vidí bookmakaři?

Roman Kovařík, sportovní expert sázkové kanceláře Fortuna

Vzájemné zápasy, domácí prostředí a osobnosti hovoří pro výhru Vsetína

„Druhá nejvyšší hokejová soutěž si patrně nemohla přát lepší vyvrcholení než souboj dvou regionálních rivalů. Mírným favoritem finálové série je Vsetín, který skončil lépe v základní části a hovořily pro něj i ukazatele v počtu vstřelených a inkasovaných branek. Ve svém středu má větší osobnosti jako Ondřej Němec nebo Luboš Rob, výbornou sezónu má za sebou i finský krajánek Riku Sihvonen. V play-off pak tým odehrál 9 zápasů, tedy stejně jako Zlín. Pro Vsetín hovoří také domácí prostředí, což je nesporná výhoda a mužstvo není obecně pod takovým tlakem jako Zlín, pro který je návrat do extraligy doslova nutností.

Hosté mají za sebou hodně náročnou a turbulentní sezónu, v jednom okamžiku měli téměř potíže se záchranou, aby se ve druhé polovině ročníku zvedli, především výsledkově. Mužstvo nehraje nějaký pohledný hokej, spoléhá především na defenzivu, ale má týmového ducha, což je hodně cenné. Vzájemné duely nicméně nahrávají soupeři, Vsetín ovládl v základní části tři ze čtyř měření sil. Zlín navíc výrazně omladil kádr, zkušenosti jsou tak rovněž na straně soupeře.

Derby každopádně slibuje vyrovnanou podívanou, která se protáhne minimálně na šest zápasů, rozhodovat pak budou maličkosti, třeba kdo vydrží hrát v zápasech vice disciplinovaněji a nenechá se strhnout příchutí derby.

Kurzovým favoritem celé série je v poměru 1,65 Vsetín, na Zlín se sází v kurzu 2,11. Vklady sázkařů jsou každopádně prakticky vyrovnané, vychýlené jen nepatrně ve prospěch Vsetína.

V úvodním duelu jsou favorité domácí (2,12:1), remíza má kurs 3,95:1 a Zlín 2,8:1. Náběry jsou rozloženy 60/30/10 ve prospěch Vsetína.

Ladislav Pavlis, bookmaker Tipsportu

Boomaker více věří Vsetínu. Odhaduje sedmizápasovou řež

„Jak to tak v hokeji bývá, po základní části se téměř všechno maže. Play-off je specifická disciplína a ani suverénní vítěz základní části nemá nic jistého. Navíc se v Chance lize udála velmi zvláštní věc, kdy papírově jasný favorit ex-extraligový Zlín zpočátku totálně propadnul a někdo si možná už myslel, že ve Zlíně je s hokejem konec. A teď stojí před finálovým duelem v regionálním derby proti Vsetínu, který nenápadně už pár sezon naznačuje, že by se mohl mezi elitu vrátit.

„Kdo bude vítězem Chance ligy jde těžko odhadnout, ale jisté je, že půjde o extrémně sledovaný duel, a to nejen na Zlínsku a Valašsku, troufnu si tvrdit, že tohle derby s vůní slivovice bude sledovat celá republika, možná víc než semifinále Tipsport extraligy. Vsetín má zkušenějšího gólmana Žukova, který je play-off i barážové ostřílený, ale zlínský Huf má zatím výbornou formu v play-off.“

„A pokud bychom šli ještě dál, směrem k baráži, tak tam bude pro nás jasným favoritem Kladno. Pořád jde o poměrně zkušený extraligový tým, který rozhodně chce setrvat v extralize pro další sezony. A barážově nikdo zkušenější v našem hokeji není v posledních sezonách.

„Kurzy na finále už máme v nabídce, a opravdu jen mírným favoritem jsou podle Tipsportu hokejisté Vsetína. Ale není to ani o tom, že měli lepší sezonu než Zlín. Těch pár desetinek náskoku v kurzu na vítěze série je skryto v domácím prostředí. Úvodní 2 zápasy doma jsou prostě výhoda. Pokud by toho dokázal Vsetín využít, těžko by se série Zlínu otáčela, protože takové rozdíly mezi týmy nejsou. Naopak, pokud Zlín ukořistí ve Vsetíně alespoň jednu výhru, kurzy se budou měnit.“

Kurzy Tipsportu na vítěze série jsou 1,7:1 na Vsetín a 2:1 na Zlín. Přesný výsledek finálové série a kurzy na výsledek série jsou také jasné – nikdo nečeká, že by byla série rychle hotová na 4 zápasy, nejnižší kurzy má sedmizápasová série.

Vsetín – Zlín

4:0 na zápasy – 10.90

4:1 – 5.61

4:2 – 4.97

4:3 – 4.55

0:4 – 10.90

1:4 – 6.18

2:4 – 4.60

3:4 – 5.02