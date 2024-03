Páteční duel poznamenalo spousta faulů a vyloučení na obou stranách, celkem sudí rozdali devatenáct trestů. „Na můj vkus byli rozhodčí až dost přísní, několikrát nás poslali do tří, ale přesilovky jsme hráli i my. Na to, že to byl zápas play-off, to mohli víc pouštět,“ míní Bečka.

Hanáci rozhodli utkání v prostřední části, kdy soupeři nastříleli tři branky za osm minut a odskočili z 1:1 na 2:4. Triumf favorita zpečetil v úvodu třetí třetiny Matula, který zkompletoval hattrick.

„Hra nebyla špatná, utkání bylo kvůli vyloučením fyzicky náročnější. Měli jsme to trošku těžší než ve středu. Ale jak jsme domácím odskočili, tak jsme se uklidnili a zápas dohráli,“ pronesl Bečka.

Broďané nasadili do druhého semifinále i šéfa klubu Miloslava Gureně. Bývalý zadák Montrealu, který nastoupil v krajské lize po téměř dvou letech, si připsal dvě asistence, rozdal pár ran, ale porážku svého týmu neodvrátil.

„Na konci jsem skoro umíral, ale chtěl jsem klukům pomoct a taky někteří fanoušci chtěli, abych do toho šel, tak jsem nastoupil. Jsem rád, že jsem jim splnil přání a alespoň jedno utkání v sezoně odehrál, bohužel na výhru to nestačilo,“ posteskl si sedmačtyřicetiletý Gureň.

Celek ze Slovácka trápil favorita pouze v první polovině střetnutí, pak inkasoval tři góly za sebou a ve zbytku utkání jen marně doháněl manko.

„Chtěli jsme doma vyhrát, ale Kroměříž opět ukázala svoji kvalitu. My jsme i z přemíry snahy dost faulovali, hráli hodně oslabení, na druhé straně jsme měli i spoustu přesilovek. Neproměnili jsme některé šance, kdežto Kroměříž prokázala větší sílu. Když nám hosté odskočili na rozdíl dvou branek, bylo těžké se do utkání zpátky vracet,“ uvedl Gureň.

Hráče i přes další semifinálový nezdar chválil. „Kluci to odmakali, odvedli poctivý výkon. Nemají se za co stydět. Bohužel z minulých sezon nejsou zvyklí hrát tolik zápasů, které jdou navíc rychle za sebou. Nemáme tolik tréninků jako soupeř, takže síly nám rychleji ubývají,“ říká.

Slušná návštěva ale viděla zajímavé střetnutí, utkání mělo rozhodně náboj, atmosféru. Brodští fanoušci domácím hráčům zatleskali, možná je letos viděli v akci naposledy.

„Situace je pro nás hodně těžká, ale pokusíme se o zázrak,“ slibuje Gureň.

Někdejší zadák Zlína, Třince, CSKA Moskva či Novosibirsku ale dobře ví, že Kroměříž disponuje větří kvalitou, v kádru má zkušenější borce.

„I když vypadneme, musíme být spokojení. Postup do semifinále je pro nás příjemný bonus, nemáme se za co stydět,“ ví dobře.

Hanáci chtějí v neděli doma slavit postup do finále. Otazník visí nad startem kapitánem Hubíkem, který páteční duel kvůli bolavému kotníku nedohrál.

Zatímco Kroměříž vede 2:0 na zápasy, vítěz základní části z Prostějova nestačil v pátek na Břeclav, kde prohrál 4:6 a sérii je nerozhodná 1:1. Třetí duely se hrají na Hané v neděli.