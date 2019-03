Žopy ve čtvrtfinále vyřadily celek Rebels 5:1 a 7:2, v semifinále překonaly buldoky z Otrokovic 7:5 a 4:3 a ve finále porazily tým chropyňské Jiskry 6:1.

,,Oba duely s týmem Rebels se hrály v pozdních večerních hodinách. Přesto nás přijela povzbudit spousta fanoušků a my jsme se jim odvděčili hladkým postupem mezi čtyři nejlepší kolektivy soutěže. Škoda jenom, že na naše příznivce někdo zavolal městskou policii. Přitom hlučně fandili pouze na kroměřížském zimním stadionu,“ mrzelo obránce Žop Petra Mičolu.

,,V semifinále nás naopak čekaly nejtěžší zápasy v sezoně. S otrokovickými buldoky byl k vidění kvalitní hokej. V prvním souboji jsme ještě na začátku třetí třetiny prohrávali 3:4. Závěr střetnutí jsme ale zvládli. Sedmou branku ovšem vstřelil až osmnáct sekund před koncem Stuchlík. Ve druhé partii jsme vedli 4:1. Silný celek z Otrokovic však bojoval až do konce a zápas ještě zdramatizoval,“ informoval Mičola.

Jeho mužstvo mělo před sezonu překvapivě skromný cíl. ,,Chtěli jsme se probojovat do finálového večera. Ta znamená získat nějakou medaili,“ přiznal obránce Hanáků.

Žopy ale od září až do poloviny března předváděly spanilou jízdu. V základní části a v play off prohrály pouze jeden zápas. A to s Morkovicemi 4:5 po samostatných nájezdech.

,,Nicméně odehráli jsme i několik slabších duelů, kdy se nám příliš nedařilo. Vždy se nám je ale podařilo dovést do vítězného konce,“ nezastírala jedna z opor žopského týmu.

Formu na klíčové partie draci z Žop nakonec dokázali vyladit. Dařilo se jim ve vyřazovacích utkáních a povedlo se jim i finále.

,,Zápas o první místo měl vynikající atmosféru. V bouřlivém prostředí ho sledovalo zhruba 500 diváků,“ pochvaloval si Mičola.

Jeho tým souboj o zlatou příčku zvládl takticky, když na mužstvo ze střídačky dohlížel zkušený Josef Buksa.

,,Hráli jsme ofenzivně. Útočníci se ale vzorně vraceli vypomáhat obraně. Rozhodující byla druhá třetina. V ní jsme Chropyni nepustili na dostřel naší brány a po druhém dějství jsme vedli pětigólovým rozdílem,“ upozornil obránce vítězného týmu, který za největší tahouny vybral hráče třetí lajny.

,,Trio Radek Nedbal, Petr Stuchlík a Michal Huťka nasbíralo osm kanadských bodů. Jistý byl rovněž brankář Patrik Kotas, který se po nešťastném zranění vrátil ve skvělé formě. Velký zápas odehrál i Petr Sovadina starší. Matador v naší sestavě nevypustil žádný osobní souboj a byl mladším spoluhráčům příkladem,“ užíval si finále Mičola.

A jak se v Žopech slavilo? ,,Podobně jako v roce 2016 a v sezoně 2018. V místní hospůdce. Letos s tím rozdílem, že jsme slavili až do nedělního večera. To znamená téměř čtyřiadvacet hodin v kuse,“ bude určitě ještě dlouho vzpomínat na parádní sportovní zážitek Petr Mičola.

FINÁLE: HC ŽOPY – JISKRA CHROPYNĚ 6:1 (2:1, 4:0, 0:0)

Branky: Radek Nedbal 2, Stuchlík, Mozola, Huťka, Tomáš Kotas – Horák. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:0. Rozhodčí: David Valentík, Tomas Šico, Libor Pecháček.

Žopy: Patrik Kotas – Jiří Michálek ml., Vašut, Barfus, Sadil, Mičola – Petr Sovadina ml., Petr Sovadina st., Tomáš Kotas, Jan Nedbal, Javořík, Mozola, Radek Nedbal, Stuchlík, Huťka.

Jiskra Chropyně: Radek Mičola, Helis – Blažek, Měrka, Martin Ivan, Halás, Chytil, Churý, Radek Židlík – Miler, Marcoň, Janda, Minks, Horák, Peřina, Skřivánek, Talášek, Vymětal.