„Za vítězstvím jsme si šli. Celý tým odehrál odehrál výborný zápas. Podali jsme skvělý týmový výkon. Pomohla nám poctivá obrana, famózně chytal Ondra Dolíška. Vyzdvihnout musím i naše fanoušky, kteří nás přijeli ve velkém počtu podpořit a po celou dobu utkání byli slyšet, za což jim moc děkujeme,“ prohlásil útočník Uherského Ostrohu Vít Mika.

Domácí trenér Zdeněk Bečka litoval hlavně promarněných přesilovek v úvodní periodě.

„Měli jsme tam čtyři přesilovky, ale žádnou z nich jsme nevyužili. Ostroh dobře bránil, žádnou tutovku jsme si při hře pěti proti čtyřem nevypracovali,“ přiznal.

Hosté, kteří v první třetině přečkali čtyři oslabení překlopili vyrovnaný duel na svoji stranu dvěma brankami v prostřední části. „Tyto góly zápas rozhodly. My jsme totiž za nepříznivého stavu otevřeli hru a inkasovali třetí branku,“ uvedl Bečka.

Skóre otevřel ve 25. minutě Pavel Flora, na 2:0 zvyšoval obránce Andrýsek.

„Jeli jsme do Kroměříže s tím, že sérii vrátíme zpět do Ostrohu, což se nám podařilo. Věděli jsme, že na ně máme. A i když jsme v první třetině mělo moc vyloučených, oslabení jsme výborně ubránili a od druhé třetiny jsme se faulů vyvarovali a začali jsme si tvořit šance,“ uvedl Mika.

Ostrožané hráli v obraně výtečně a vedení udrželi až do konce. V závěru přidal třetí branku Mika. Triumf slováckého celku završil při power-play soupeře obránce Rauš.

„V závěru už jsme si zkoušeli nějaké taktické věci směrem k rozhodujícímu zápasu, který pro nás bude znovu těžký,“ ví Bečka.

Hanákům se před vlastním publikem střelecky nedařilo, na výtečného gólmana Dolíšku si nepřišli. „Dneska nám to nelepilo,“ posteskl si Bečka.

Páteční duel byl o poznání klidnější než ten středeční v Uherském Ostrohu, kde se domácí zlobili na dvojici hlavních rozhodčích.

„Nebylo to tak vyhrocené. Samozřejmě nějaké fauly byly, ale nic zákeřného,“ tvrdí kroměřížský kouč.

Série play-off Krajské hokejové ligy jižní Moravy a Zlína se za nerozhodného stavu 1:1 vrací zpět na Slovácko. „Určitě tam jedeme vyhrát,“ burcuje Bečka.

Mírným favoritem je ale soupeř. „Teď se těšíme na neděli. Věříme, že přijde ještě víc fanoušků a my jim svým výkonem uděláme radost a sérii dotáhneme do vítězného konce a k postupu do finále,“ přeje si Mika.

Prvním finalistou se stala Technika Brno. Suverénní vítěz základní části zvládl i venkovní odvetu v Břeclavi, na ledě Lvů zvítězil 7:4 a těší se na lepšího z dvojice Uherský Ostroh – Kroměříž.

Play-off Krajské hokejové ligy jižní Moravy a Zlína -

2. semifinále: HK KROMĚŘÍŽ - HOKEJ UHERSKÝ OSTROH 0:4 (0:0, 0:2, 0:2), stav série: 1:1.

Branky a nahrávky: 25. Pavel Flora (Rauš), 34. Andrýsek (Galuška, Juračka), 52. Mika (Zalubil), 59. Rauš. Rozhodčí: Čuňočka, Maťašovský - Smetková, Viskot. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 368.

Kroměříž: Fajgl (Pražan) – D. Opravil, Zeman, Holík, Prčík, Augustín, Jergl — F. Laciga, Jelínek, Morev, Zavřel, Hubík, Hradil, Lavička, D. Opravil, Podešva, Světlík, Knápek.

Uherský Ostroh: Dolíška (Holý) — Andrýsek, L. Zalubil, Vaněk, Rauš, Stuchlík, Kukuliš, Rusňák — J. Zalubil, L. Galuška, V. Galuška, Červenka, Stránský, Fuga, Pa. Flora, Hlůšek, Mika, Juračka, Pe. Flora.

Další zápas: Břeclav - Technika Brno 4:7 (2:0, 0:3, 2:4), stav série: 0:2, do finále postupuje Technika Brno.