„Přitom když se koukám na NHL, tak říkám, že ten to hraje jako já,“ rozesmál se Vávra, který pracuje ve firmě, která se zabývá prodejem a montáží v oblasti vodo instalačního materiálu.

Ve středu doma s Hodonínem jste přišli o vítěznou šňůru, kterou jste stanovili nový klubový rekord. Mrzí vás, že už série skončila na devíti výhrách v řadě?

Mě osobně spíš mrzí ta prohra samotná. Hodonín jsme měli porazit a poslat je zpět domů bez bodu.

Kde se ve vás vzala taková pohoda, když vám úvod sezony nevyšel?

Přiznám se, že sám moc nevím, jak to na začátku sezony bylo, protože jsem asi měsíc a půl byl na marodce. Ale vím, že ve spoustě zápasů chybělo víc hráčů. Kluci naskakovali do zápasu třeba s jediným obráncem, tak výsledky byly takové, jaké byly. Takže podle mě pohoda přišla, až jsem přišel já. (smích) Nemalý podíl na tom má taky náš hrající trenér Jirka X-Man Osina, který naordinoval nový herní styl, který nám víc vyhovuje. Hlavně všichni vidíme, že funguje.

Spravili jste si nyní po výhře v Uherském Brodu chuť?

Nemyslím si, že byla potřeba nějak spravovat chuť. I přes prohru s Hodonínem byla nálada v týmu stále pozitivní, dokonce bych řekl, že to teď v šatně doslova tepe. (smích)

V čem byl mezi zápasy s Hodonínem a v Uherském Brodu největší rozdíl?

Rozdíl byl hlavně v nás. S Hodonínem jsme odehráli špatně první třetinu, prohrávali jsme 0:2 a už se nám to nepodařilo dohnat. Naopak v Brodě jsme dobře začali a po většinu zápasu jsme udávali tempo hry my. A hlavně za mě Brod nedosahuje takových kvalit jako Hodonín.

Zahrál jste si v Rýmařově i zápas pod širým nebem. Jaký to byl zážitek?

Upřímně vůbec se mi do Rýmařova nechtělo. Měl jsem velké obavy ze zimy, ale nakonec jsem si na ni za celý zápas ani nevzpomněl. Vlastně jednou, když jsem seděl na trestné lavici a byl tam pán v kraťasech.(smích) Ptal jsem se ho, jestli mu není zima, odpověděl mi, že je, na ruce. (smích) A jinak zážitek to byl ve výsledku asi dobrý, hlavně díky výhře nad soupeřem, který má ve svém týmu velmi kvalitní hráče, ale také hráče kteří by před zápasem měli brát prášky na hlavu. Musím říct, že na horším ledě jsem v životě nestál.

V Kroměříži hrajete sedmým rokem. Už se tam cítíte jako doma?

Doma jsem v Přerově, do Kroměříže stále dojíždím. Jinak jsem spokojen. V šatně tvoříme super partu lidí, ať už po hokejové ale i lidské stránce, což je hlavní. Nechodíme si tam pro peníze, takže pohoda a sranda je to, proč tam čtyřikrát týdně na tem zimák jdeme.

Jste původem z Přerova, v mládeži jste hrával s Davidem Šťastným, Jakubem Hermanem, pochází odtud i Martin Zaťovič, nebo Jakub Ferenc a další. Bylo vidět, že se prosadí i do dospělého hokeje?

Když to vezmu postupně, tak Šťavák (David Šťastný) a Hermoš (Jakub Herman) byli od malička talenti plus nebyli oba líní tomu dát něco navíc, takže u nich bylo celkem jasné, že se tím budou s největší pravděpodobností živit. I když David tu cestu nahoru měl asi trochu těžší. Zaťa (Zaťovič) je ode mě přece jen o něco starší, takže s ním jsem si bohužel zatím ještě nezahrál, ale už něco vypil a oslavil dva tituly Komety. (smích) No a u koho bych to vůbec nečekal je Ferda (Jakub Ferenc). Na druhou stranu musím říct, že i on si to zaslouží. Skromný, chytrý člověk, který si to postupnými krůčky vydřel.

Proč to nevyšlo vám?

Nevyšlo? Možná v Přerově, ale jinak hraju hokej dál a zrovna jsem ve formě. (smích) Jen nevím, jestli pan Zábranský na Kometě má mé číslo. (smích) Když to vezmu trošku vážněji, v danou dobu jsem neměl na to se měřit v Přerově s obránci jako Pala, Ferenc, Osina, Kudělka, tak mi pan Sedlák tehdy ukázal dveře. Také jsem tam měl nějaké rozepře s legendárním gólmanem Martinem Vojtkem, což mi asi taky moc nepomohlo.

HK Kroměříž – SHKM Hodonín 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Branka a asistence HK Kroměříž: Zavřel (Vaněk).

Kroměříž: Fajgl, Svoboda – J. Jergl, R. Šťastný, Osina, Andrýsek, P. Omelka, Vávra, Nesrsta – Zavřel, Jelínek, Vaněk, Bouda, F. Laciga, Murín, Hubík, Kudlička, Světlík. Trenéři: Zdeněk Bečka, Marek Rožnovják.



HC Spartak Uherský Brod – HK Kroměříž 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Branky a asistence HK Kroměříž: M. Gazda (Zavřel, Vávra), Murín (M. Gazda, Osina), Zavřel (Murín, Osina), Vávra (Zavřel, Murín), F. Laciga (Kristek, Bouda), Vaněk (Hubík).

Kroměříž: Fajgl – J. Jergl, R. Šťastný – Osina, Vávra – Nesrsta, Andrýsek – Hubík, Vaněk, Světlík – Zavřel, M. Gazda, Murín – Bouda, F. Laciga, Kristek. Trenéři: Zdeněk Bečka, Marek Rožnovják.