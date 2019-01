Praha /AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ - Hrstka zlínských fanoušků seděla na tribuně jako opařená. Slávistický gólman Robert Slipčenko se pro změnu při své domácí extraligové premiéře nudil. Vždy, když sudí přerušil hru, vybruslil z brankoviště, aby protáhl své tělo nebo hokejkou zametl led kolem branky.

Slavia – Zlín 4:1 (3:0,1:0, 0:1)

Hokejisté pražské Slavie neměli se svým soupeřem ze Zlína příliš práce a ve 12. kole extraligy jej na domácím ledě porazili 4:1.

Zlínský trenér Zdeněk Venera už před utkáním varoval: „Záleží na tom, jak se vyspí Červenka a spol.“

Nejproduktivnější slávistický útočník Roman Červenka spal zřejmě dosytnosti. Byl to právě on, kdo vybídl Slavii ke druhé výhře v řadě, a Zlín, do včerejšího večera druhý tým tabulky, odsoudil k první porážce po čtyřech vítězných utkáních.

Slávistický kanonýr se trefil už ve 2. minutě. Vzápětí v první třetině následovaly ještě přesné střely Čermáka a Drtiny. „Povedl se nám vstup do utkání. První třetinu jsme vyhráli 3:0. Dnes jsme hráli velice dobře z obrany, pokryli jsme i střední pásmo, což dělalo soupeři asi největší problémy. My jsme díky tomu chodili do rychlých brejkových situací a po té první třetině jsme měli zápas pod kontrolou,“ byl s úvodem zápasu spokojený asistent Slavie Jiří Čelanský.

Zatímco se gólman Slavie Slipčenko včera zahřál snad jen při přesilovkách, při které nakonec jednou inkasoval, zlínský junior Jakub Sedláček se potil až příliš často a neblaze „poopravil“ své statistiky. Před příjezdem do Prahy patřil s průměrem obdržených branek 2,06 a procentuální úspěšností zákroků 93,75 % mezi nejlépe hodnocené gólmany celé extraligy. Ani to už neplatí.

V Praze ale propadli i zlínští útočníci. Letošní týmové opory Leška, Důras, Köhler nebo Balaštík tentokrát zapomněly ostrou mušku doma ve Zlíně. „Myslím, že rozhodující bylo to, že Slavii se výborně podařil vstup do utkání, kdy dala dva rychlé góly. Nám trvalo hodně dlouho, než se nám podařilo skórovat, i když nějaké šance tam byly – včetně samostatného úniku Petra Lešky. My jsme ten první gól dali bohužel až ve třetí třetině a na nějaký větší zvrat jsme neměli sílu,“ řekl kouč Venera.

Branky: 2. Červenka (Branda), 3. Čermák (Endál), 18. Drtina (Červenka, Růžička), 33. Branda (Sklenář) – 55. Galvas (Leška, Balaštík). Rozhodčí: Mikula, Šír, – Gebauer, Lederer. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:1. Diváci: 3285. Muž zápasu: Slipčenko

Slavia: Slipčenko – Kadlec, Vašíček, Roth, Kolařík, Drtina, Žižka, Špelda – D. Hruška, Beránek, Tomica – Sklenář, Červenka, Branda – Doležal, V. Růžička ml., Vondrka – Micka, M. Čermák, Endál – Jelínek. Trenér: Růžička

Zlín: Sedláček – Hamrlík, Galvas, Nosek, Švrček, Míka, Linhart, Bořuta – Balaštík, Leška, Köhler – Důras, Kollár, Rachůnek – Kubiš, Roman Vlach, Sivák – Záhorovský, Balán, F. Čech. Trenér: Venera

Další výsledky:

KLADNO – TŘINEC 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 23. Kaberle (Bělohlav) – 35. M. Růžička (Peterek, Kohn), 39. Malec (Peterek, Květoň). Rozhodčí: Jebavý, Fraňo – Charvát, Kalivoda. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:0. Diváci: 2693. Muž zápasu: Duba. Kladno: Kopřiva (39.-40. Cikánek) – Kameš, Kaberle, Mudroch, Trončinský, Toman (41. D. Růžička), Dlouhý – Diviš, Patera, Tomajko – Bělohlav, Čurilla, Kuchler – Bílek, Kalla, Frolík – Valský, Stieler, Eberle. Třinec: Duba – Malec, Seman, Cartelli, Výtisk, Lojek, Zíb, Andersons, Hrabal – Růžička, Polanský, Kohn – Květoň, Peterek, Martynek – Tomas, Podešva, Polák – Kanko, Kútny, Ostřížek.

KOMETA BRNO –LIBEREC 7:2 (2:0, 3:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 7. Procházka (Brabenec, Svoboda), 18. Šindel (Huml), 24. Vondráček (Houdek, Zubíček), 24. Svoboda (Procházka, Brabenec), 27. Dlouhý (Vondráček) 44. Ludvík (Šindel, Huml), 48. Brabenec (Procházka) – 50. Nedvěd (Hlaváč), 53. Hunkes (Nedorost). Rozhodčí: Minář, Hribik – Tošenovjan, Hlavatý. Vyloučení: 8:6, navíc Bartovič (L) 10 min. za nesportovní chování. Využití: 3:2. Diváci: 7120. Muž zápasu: Procházka. Brno: Trvaj – Richter, Bičánek, Houdek, Zubíček, Novák, Ovčačík – Erat, Dopita, Vorel – Šindel, Huml, Ludvík – Vondráček, Pucher, Dlouhý – Svoboda, Procházka, Brabenec. Trenér: Pazourek. Liberec: Leinonen (27. Stejskal) – Čakajík, Rýgl, Derner, Hunkes, Jareš, Moravec, Pavlů – Vantuch, Hlaváč, Nedvěd – Klimenta, Víšek, Kašpařík – Bartovič, Špaček, Nedorost – Blatný, Dušek, Ondřej – Bárta. Trenér: Kalous.

PLZEŇ – LITVÍNOV 4:5 (2:4, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Bomersback, 16. Straka (Benda, Modrý), 33. Vlasák (Straka, Bomersback), 40. Vlasák (Straka, Modrý) – 1. Černý (V. Hübl, Gureň), 3. Lukeš (TS), 6. Jánský (Kroupa), 17. Majdan (Punčochář), 43. Lukeš (Reichel). Rozhodčí: Jeřábek, Husička – Čech, Vengrin. Vyloučení: 5:11, navíc Mezei (PLZ) 5 min. a do konce, využití: 3:1. Diváků: 5881. Muž zápasu: Straka. Plzeň: Francouz – Benda, Modrý, Benák, Hanzlík, Dresler, O´Brien, Mezei – Bomersback, Straka, Vlasák – Adamský, Vampola, Tvrdík – Scofield, Kovář, Matějovský – Kracík, Heřman, Dvořák. Trenér: Jelínek. Litvínov: J. Hübl – Kroupa, Kubát, Skuhrovec, Punčochář, Švarný, Gureň – Jánský, Reichel, Lukeš – Černý, V. Hübl, Jenáček – Majdan, Vopat, Trávníček – Bojer, Bernát, Heinisch. Trenér: Kučera.

PARDUBICE – MLADÁ BOLESLAV 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 21. Špirko (Sýkora, Pivko), 29. Píša (Genoway, Somík), 42. Sýkora (Čáslava, Špirko), 60. Špirko (Sýkora) – 23. Fabuš (Macho), 36. Jiruš (Macho). Rozhodčí: Pešina, Turčan – Jindra, Kreuzer. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:1. Diváci: 7620. Muž zápasu: Špirko Rastislav. Pardubice: Růžička – Kočí, Čáslava, Nakládal, Havíř, Píša, Kolář II, Jillson – Sýkora, Špirko, Pivko – Zohorna, Koukal, Starý – Cetkovský, Genoway, Somík – Klejna, Semorád, Rákos – Buchtele. Trenér: V. Sýkora. Mladá Boleslav: Schwarz – Jiruš, Frolo, Lehikoinen, Kasík, Duben Šterbák – Fabuš, Šagát, Macho – Pabiška, Sup, Gajovský – Handlovský, Sýkora, Boháč – Vrbata, Gajovský. Trenér: Čermák.

Č. BUDĚJOVICE – SPARTA PRAHA 2:3 po sam. náj. (0:0, 1:1, 1:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 32. Kůrka (Melichárek), 46. Kůrka (Kotrla) – 40. Ručinský (Vykoukal, Hlinka), 53. P. Ton (Černošek), rozh. nájezd Netík. Rozhodčí: Homola, Hradil – Guth, Rittich. Vyl. 8:6, využ. 1:0. Diváci: 5131. Muž zápasu: Kůrka Č. Budějovice: Turek (na sam.nájezdy Kovář)- L. Poživil, Vydarený, Ptáček, Gčegořek, Snopek, Melichar, Macháček – Kůrka, Mertl, Melichárek – Gulaš, Vak, Kotrla – Sailer, Šimánek, L. Květoň – M. Hudec, Tähtinen, Veselý. Trenéři Tlačil a Kupka. Sparta: Chábera – Vykoukal, Gulaši, Macholda, Jan Hanzlík, Černošek, St. Hudec, J. Mrázek – P. Ton, Broš, Kratěna – Výborný, Hlinka, Netík – Ručinský, Langhammer, Látal – Koreis, Podlešák, Hromas. Trenéři Hynek a Fr. Výborný.

TABULKA po 12. kole:

1. Vítkovice 11 7 2 0 2 37:16 25

2. Třinec 12 7 1 1 3 41:29 24

3. PSG Zlín 12 6 2 1 3 34:27 23

4. Pardubice 11 5 2 2 2 39:31 21

5. Slavia Praha 12 7 0 0 5 44:40 21

6. Sparta Praha 12 3 4 3 2 40:33 20

7. České Budějovice 11 5 1 3 2 36:30 20

8. Mladá Boleslav 12 5 2 0 5 32:24 19

9. Plzeň 1929 12 5 0 3 4 31:39 18

10. Kladno 12 4 1 0 7 33:42 14

11. Liberec 12 4 0 1 7 31:44 13

12. Karlovy Vary 11 3 1 1 6 34:34 12

13. Litvínov 12 3 1 1 7 31:48 12

14. Kometa Brno 12 1 0 1 10 25:51 4