/AKTUALIZUJEME/ Dalšího nového vlastníka bude mít v nejbližších dnech a naopak o titulárního partnera přijde prvoligový hokejový klub Berani Zlín. Stavební firma PSG se totiž rozhodla prodat svůj desetiprocentní podíl benešovské firmě podnikatele Petra Páleníčka Dakos s r. o. Jako první o tom informoval Český rozhlas Zlín.

Radost z postupu do semifinále Chance ligy. | Video: Deník/Radek Štohl

„Ano, pro novou sezonu intenzivně hledáme nového generálního sponzora, jednám s několika subjekty. Každopádně firma PSG ve zlínském hokeji zcela nekončí! Jsme předdomluvení, že stále bude svou podporou patřit mezi významné reklamní partnery,“ potvrdil generální manažer hokejových Beranů Robert Hamrla.

Nezdražujeme! Berani zveřejnili ceny vstupenek na semifinále

„Může se stát, že do nové sezony půjdeme bez titulárního partnera, tedy s názvem Berani Zlín, ale s větším počtem partnerů v menších finančních objemech. Uvidíme, jak nadcházející jednání dopadnou, každopádně jsem v tomto směru optimista. Cítím, jak je atmosféra okolo zlínského hokeje pozitivní,“ doplnil.

Změna podílu ve zlínském hokeji je aktuálně v legislativním procesu, na svém posledním březnovém zasedání Rady města Zlín se změnou vyslovil souhlas i jeho největší vlastník město Zlín (49%), vše ale ještě musí oficiálně schválit dubnové zastupitelstvo.

Právě souhlas všech vlastníků hokejového klubu je podmíněn převodem 10% podílu z firmy PSG na Petra Páleníčka.

Ten pochází a žije na Zlínsku, přičemž jeho podnikatelské portfolio je velmi široké – autodopravou počínaje a pohostinskou činností konče. Ve zlínském klubu Beranů navíc hokejově a krasobruslařsky vyrůstají i jeho děti. „S našim klubem spolupracuje již několik let a investoval do něj nemalé finance, aniž by byl spolumajitel. Pro nás to vůbec není nové jméno. Naopak,“ potvrdil Hamrla. „Aktuálně využil nabídky firmy PSG, je to dohoda pánů Páleníčka a Suroviče,“ doplnil.

Mimořádná soutěž Deníku: Hledá se nejlepší fotbalová adresa ve Zlínském kraji

Naopak ve zlínském hokeji končící stavební firma PSG s podporou sportu nekončí. Naopak. Svou energii vrhla do rallyeového sportu, když se stala titulárním partnerem Mistrovství České republiky v rally pro letošní rok 2023.

„Jako společnost jsme se rozhodli, že se v hokeji nebudeme nadále angažovat, proto další držení podílu v klubu nedávalo smysl a spustili jsme proces prodeje našich deseti procent,“ uvedla oficiálně společnost PSG.

Berani Zlín – majetkový podíl:

Město Zlín 49 %, Hokej Zlín z. s. 21 %, Trinity Bank 10%, Samohýl motor 10%, Dakos 10%.