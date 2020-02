„Největší rozdíl je v rychlosti, juniorský hokej se hraje rychle a hodně kontaktně. Na rozdíl od mužského, tady se to spíš hraje chytřeji, hlavou,“ srovnává 18letý talent, který se sice narodil ve Zlíně, ale celý život strávil v Kroměříži.

Právě do mateřského dresu se opět převlékl o uplynulém víkendu proti Velké Bíteši, kdy se gólem podílel na výhře 6:3, kterou se Kroměříž přiblížila play-off. Hanáci tak napravili poslední nevydařené období, vyhráli teprve podruhé za posledních pět utkání.

„Napětí a drobná nervozita byla před zápasem cítit, chtěli jsme o našem postupu do play-off rozhodnout co nejdříve, a to se povedlo. Bohužel v letošní sezoně již další zápasy v dresu Kroměříže asi nepřidám,“ tuší Jakub Apolenář, který za Hanáky odehrál v aktuální sezoně jen dva zápasy.

Čtyři body proti Rosicím

Zazářil především proti Rosicím, kde si připsal čtyři kanadské body (2+2), třetí gól přidal v sobotu.

Student střední odborné školy ochrany osob a majetku našel přechodný domov na internátu, do Vsetína dojíždí společně se spoluhráči autem. „Zvládat se to dá, škola mi vychází hodně vstříc,“ je vděčný Apolenář, který v barvách Valachů zatím odehrál deset zápasů s bilancí bodu na zápas v poměru tří branek a sedmi asistencí.

Ze vsetínské juniorky to už nemusí být při dlouhodobě kvalitních výkonech daleko ani do áčka. „Ano, je to pro mne určitá motivace. Rád bych si zkusil i nějakou vyšší soutěž než je kraj tady v Kroměříži,“ přiznává upřímně, že nejnižší soutěž není pro něj meta.

Sezonu začal ve zlínské juniorce, jenže pod trenéry Robertem Svobodou i Antonínem Stavjaňou naskočil celkem jen do 19 zápasů nejvyšší soutěže (turnaje o Pohár DHL) s bilancí jednoho gólu a jedné přihrávky.

„Nedostával jsem příliš prostoru na ledě, proto jsem odešel hrát juniorku do Vsetína. V Kroměříži nastupuji pouze, když máme volný víkend. Není to zase takový problém, tréninky máme ve Vsetíně v podvečerních hodinách, takže to jde,“ pochvaluje si Apolenář.

Extraligové ambice

„Hokej mě moc baví a chtěl bych v něm dále pokračovat a dotáhnout to co nejvýše, třeba do extraligy. Uvidíme, jak se to podaří,“ poznamenal s očekáváním obdivovatel Nikity Kucherova z Tampy Bay Lighting. „Ale plakátů s hokejisty nad postelí viselo více. Obdivuji výkony a hru celého prvního útoku Tampy, kde hraje Kucherov společně se Stamkosem a Pointem,“ zmínil Apolenář, odkud čerpá inspiraci.

Právě s nimi už svádí souboje jeho vrstevník z Kroměříže, jen o dva roky starší Filip Chytil. „S Filipem jsme se v Kroměříži i ve Zlíně minuli, odešel vždy před mým příchodem do klubu. V kontaktu nejsme, ale jeho výkony sleduji a případně probírám s jeho bráchou Liborem, u kterého občas trénuji,“ zmínil Apolenář, že hokej bere se vší vážností.

HK Kroměříž – HC Spartak Velká Bíteš 6:3 (1:2, 2:1, 3:0)

Branky a asistence HK Kroměříž: J. Apolenář (Vaněk, Jelínek), Zavřel (Osina), Zavřel (M. Gazda), Hradil (K. Holík, P. Omelka), Vaněk (Jelínek), Hradil.

HK Kroměříž: Fajgl, Strašák – J. Jergl, R. Šťastný – Osina, Vávra – K. Holík, P. Omelka – J. Apolenář, Jelínek, Vaněk – M. Málek, M. Gazda, Murín – Zavřel, F. Laciga, Hradil – Knápek. Trenér: Zdeněk Bečka.