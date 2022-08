A jaký je vlastně rozdíl mezi řezbářem a uměleckým tesařem? Dle pana Jurky jde především o to, že řezbář ke své práci používá především dláta a další ruční nástroje, zatímco umělecký tesař je z odvětví stavební truhlařiny a používá ke své práci především motorovou pilu a další hrubé nástroje. "Celý život dělám v lese, jsem dřevorubec, proto jsem k tomu měl velice blízko. Vždycky se mi umělecké tesařství líbilo a lákalo mě to zkusit. Tak jsem to před třemi lety zkusil a chytlo mě to. Zatím se tomu však věnuji pouze rekreačně po práci," vysvětluje sympatický tesař.