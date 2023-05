V případě, že v sobotní dohrávce 22. kola Šťáhlavy, bojující o konečnou třetí příčku, doma splní roli favorita a porazí přímého soupeř v boji o udržení Dvůr Králové. „Podobné stresy, situaci jsem ještě nezažil, pro všechny nás je to nové. Pořád jsem navíc rozčarován skutečností, že se poslední kolo nehraje v jednotném termínu a čase. Neberu to jako podraz, jako spíše to podtrhuje dlouhodobý nezájem svazu od první ligu,“ konstatoval v tomto směru rozladěný trenér bystřické házené, který v tuto chvíli musí být optimistou.