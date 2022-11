„Popravdě se mi o této situaci nechce ani bavit. Protože si vážím své trenérské licence, raději to nebudu komentovat,“ omluvil se s odstupem pár dní trenér Vsetína Andrej Titkov.

„Doteď jsme naživo neviděl mordou kartu, zase nejen pro mě nová životní zkušenost,“ mávl rukou stále rozladěný zkušený trenér a bývalý úspěšný házenkář.

DVŮR KRÁLOVÉ - BEECH VSETÍN 23:27 (9:14)

Andrej Titkov, trenér Vsetína: „Dosáhli jsme na povinné vítězství, ale musím přiznat, že to nic snadného nebylo. Vedli jsme sice celý zápas, ale soupeř se v úvodu dlouho držel, nedokázali jsme si vytvořit větší náskok. Dlouho jsme byli v koncovce nekoncentrovaní a až pěti góly před prvním odchodem do kabin se nám podařilo získat klid. Když jsme ve 45. minutě vedli 23:14, bylo rozhodnuto a čekal jsme poklidné dohrání. Ale to jsme se mýlil.

Následnými rozhodnutími sudích spojených s vyloučením našeho gólmana Maliny se tým rozhodil, vypadl z rytmu a koncentrace. Prakticky půlku druhého dějství jsme odehráli v oslabení a domácí výsledek korigovali.

A jak moc nám bude vyloučený Milan malina chybět? Moc! Modrá karta automaticky znamená stop na jeden zápas a disciplinární řešení. Pevně věřím, že se zde ukáže, o jaké nedorozumění šlo a co nejdříve se Milan opět zapojí do zápasů. S Milanem totiž roste nálada a bojovnost týmu, umí udělat správnou zápasovou atmosféru, jeho zkušenosti jsou obrovské.

Nyní nás čekají Bohunice, kvalitní tým, který to prokázal už v našich vzájemných letních přípravných duelech. Může to být zajímavý zápas!“

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – NÁCHOD 28:26

Martin Žurek, trenér Bystřice pod Hostýnem: „Opět se ukázalo, jak zápasy I. ligy jsou vyrovnané! I vzhledem k posledním výsledkům, kdy doma porazili Zlín a nikde vyloženě nevyhořeli, jsme měli ze soupeře respekt, ale nebáli se jej.

Na začátku jsme dobře bránili, proměňovali šance a rychle vedli o čtyři branky. Poté však přišlo naše polevení v defenzivě, zhoršili se v koncovce a poločas skončil plichtou. Bohužel po změně stran jsme začali, jak jsme skončili a Náchod nám výsledkově odskočil. Po následném oddechovém čase jsme zlepšili obranu a přinutili protivníka k chybám, důsledkem čehož byla jeho častější vyloučení, kdy nestíhali souboje na nohách. Jednou jsme dokonce hráli dvojnásobnou přesilovku a právě početní výhody nám pomohly k obratu skóre. Soustavným tlakem a nezměrnou vůlí jsme dokázali vydřít cenné vítězství, které je pro nás úlevou.

Všichni věříme, že nás opět nastartuje a hlavně z pendlujících hráčů ze Zubří spadne únava. Jak bylo řečeno několikrát, soutěž je vyrovnaná, na čtvrté místo ztrácíme jen dva body, něco podobného nepamatuji. Je to dáno i tím, že řada týmů využívá pendly z extraligy a záleží, jak se zápasy kryjí, v jaké sestavě nastupujete.

Nyní do Šťáhlav jedeme s pokorou, nováček podává vynikající výkony a v otevřeném zápase bude mírným favoritem. My ale chceme body, navíc bychom měli odjet v silné sestavě.“

TATRAN BOHUNICE – ZLÍN 31:23

Miroslav Slovák, trenér Zlína: „Citelně nám scházely opory Jirka Tiller a zejména Filip Novák. Navíc jsme neměli k dispozici ani naši osvědčenou brankářskou dvojici Šidlík – Dufek, na vše musel stačit jeden gólman. Navíc jsme narazili na doposud nejkvalitnějšího protivníka podzimu, byli herně lepší, než favorizovaná Litovel. Ještě asi aby ne, když hned tři jejich hráči hrají současně za KP Brno, byla na nich znát zkušenost a dynamika. Soupeř byl jednoznačně lepší!

I tak jsme dvacet minut byli domácím překvapivě rovnocenným soupeřem, měli jsme co nabídnout. Poté Bohunice změnily obranný systém včetně gólmana, Bavlnka s ligovými zkušenostmi je stále opora. Za rozhodnutého stavu jsem po přestávce zapojil celou lavičku. Pozitivní tak bylo, že ani za rozhodnutého stavu jsme se nevzdali, kluci hráli v rámci svých možností.

O víkendu nás v Jičíně nečeká nic snadného, navíc stále nejsme kompletní. Děláme ale vše pro to, abychom byli na klání se Vsetínem kompletní.“

1. Beech Vsetín 9 8 0 1 292:224 16

2. Litovel 8 5 1 2 253:218 11

3. Bohunice 9 5 1 3 241:215 11

4. Šťáhlavy 9 5 1 3 276:264 11

5. Chodov 9 4 2 3 260:241 10

6. Zlín 9 4 1 4 262:257 9

7. Jičín B 9 3 2 4 259:254 8

8. Bystřice p. H. 9 4 0 5 261:269 8

9. Velká Bystřice 9 3 1 5 280:275 7

10. Vršovice 9 2 3 4 221:249 7

11. Náchod 8 2 2 4 194:240 6

12. Dvůr Králové 9 1 0 8 196:289 2