Martin Žůrek, trenér Bystřice p. H.: „Vydřeli jsme velice důležitou výhru! A popravdě se rodila v silných porodních bolestech. I kvůli tomu, že jsme byli od začátku velmi nervózní, naše hra nebyla ono. V obraně jsme nebránili do konce, navíc nás opět zrazovala koncovka. Postupem času a zlepšenou trpělivostí jsme umazávali manko. Bohužel další nešťastně inkasované góly hned po změně stran nás přibrzdily, ale naštěstí nezastavily od následného obratu. Systematickým tlakem jsme nutili soupeře k chybám a v záběru i díky parádnímu nasazení všech k tolik potřebnému vítězství. Výborný výkon, především v samém závěru, kdy zcela zavřen bránu, podal gólman Rybiař, v útoku nás i s roztrženým obočím podržel Kyryljuk, střelecky táhl Cibulec a na rozehrávce Radomír Válek.

Na podzimní část nakonec nedopadla špatně, v tabulce pravdy jsme na nule, což odpovídá středu. Mít ale o dva tři body více, bylo by to ideální. Každopádně nedělním vítězstvím jsme získali klid do zimní přestávky, bude se nám lépe pracovat.“

ZLÍN – VSETÍN 29:23

Miroslav Slovák, trenér Zlína: „Jsem velmi spokojen. Kluci dali do derby maximum, byl to výkon této ligy! Je vidět, že když je kádr kompletní, dokáže hrát s kýmkoliv. Nyní nám pomohl náš odchovanec Radek Doležel, který letos hraje v Kopřivnici.

Zdroj: Břenek Martin

O našem úspěchu rozhodl přístup založený na výborném gólmanovi. Je pěkným výsledkem, vyznamenáním inkasovat za poločas asi s vítězem soutěže jen devět branek. Kluci plnili předzápasové pokyny, vše fungovalo. S podzimem jsme relativně spokojení, i vzhledem k velkému počtu zranění a nemocí. V plném složení jsme odehráli snad jen tři zápasy. Snad to bude na jaře lepší a půjdeme ještě výsledkově nahoru.

Zdroj: Břenek Martin

Andrej Titkov, trenér Vsetína: „Rozhodl výborný výkon domácího gólmana. Utkání jsme ale nezvládli po mentální a taktické stránce. Až na jen dvacetiminutový úsek jsme totálně propadli. Po většinu času jsme hráli ustrašeně, báli jsme se udělat chybu důsledkem čehož bylo kupení jedné na druhou. Bylo znát, že hráči nebyli v derby psychicky na koni, báli se vzít zodpovědnost na sebe. V derby se podobná zaváhání nekompromisně trestá, naopak soupeř hrál uvolněně. Nezvládli jsme e dvojitou zátěž, hlavně ztráta v boji o čelo bolí. Máme kam ještě růst!

Zdroj: Břenek Martin

S umístěním po první polovině jsme spokojení, až na dvě zaváhání i s předváděnými výkony. Ztráta ve Zlíně je ještě pochopitelná, ale domácí porážka s Velkou Bystřicí bylo hloupé a stále bolí!“

1. Vsetín 11 9 0 2 348:275 18

2. Litovel 10 7 1 2 311:262 15

3. Bohunice 11 6 1 4 295:269 13

4. Šťáhlavy 11 6 1 4 338:320 13

5. Chodov 11 5 2 4 319:298 12

6. Zlín 10 5 1 4 291:280 11

7. Bystřice p. H. 11 5 0 6 318:332 10

8. Jičín B 10 3 3 4 288:283 9

9. Velká Bystřice 11 3 2 6 331:329 8

10. Vršovice 11 2 3 6 269:311 7

11. Náchod 10 2 2 6 238:298 6

12. Dvůr Králové 11 3 0 8 252:341 6