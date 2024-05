Házenkáři Zlína se v lize zachránili a nyní hurá do extraligy! Jak?

Po nedělním poledni tak bylo jasné, že bystřická házené se může pokusit v baráži po roční pauze o rychlý návrat do I. ligy. „Už jsme oficiálně sdělili, že baráž hrát nebudeme,“ překvapil rychlou odpovědí trenér, podle kterého rozhodně o unáhlené rozhodnutí nešlo. „Vše jsme řádně prodiskutovali, probrali jak s týmem, tak na setkání nejužšího vedení klubu v čele s předsedou Vejrostou.“

Důvodů proti návratu bylo hned několik. „Podmínky a prostory v hale, nedostatečná šířka v kádru, absence staršího dorostu. Aktuálně máme jen mladší a než další hráči dorostou, bude to trvat nějaké dva až čtyři roky. Rozhodlo pragmatické hledisko,“ shrnul Žůrek. „Kádr bychom na to možná i měli, ale je stále jen na amatérské bázi, navíc cestování v první lize je pořád obrovské a těm starším se už do toho nechce. A protože již dlouhá léta přetrvává neochota svazu rozdělit první ligu na českou a moravskou, čímž by se stala finančně i divácky atraktivnější, není a asi ještě nebude I. liga tak atraktivní, jak by mohla být,“ vyznal se bystřický kouč.

Končící trenér Dávid: Odchází se mi s velmi těžkým srdcem

V hodnocení sezony byl pozitivní. „Až na dva zápasy, kdy jsme nastoupili nekoncentrovaně, proběhla všechna velice dobře. Osobností byl Michal Huba, který dal řád naší hře i kabině. Kolem něj se parta semkla, každý zápas chtěla vyhrát,“ potěšilo trenéra, stejně jako zájem fanoušků. „K vidění byla řada derby, ani úroveň nebyla špatná, šest osm zápasů by sneslo přísnější měřítko první ligy,“ vnímá Žůrek

Za největší překvapení sezony označil Filipa Navrátila. „Šel zápas od zápasu herně nahoru. U nás se skvěle rozehrál také Tomáš Kyryljuk, což bylo v závěru vidět i v extralize,“ potěšilo trenéra, jenž v létě neočekává žádné velké změny.

„Konec kariéry oznámil Václav Matela, více prostoru minimálně v přípravě dostanou i někteří naši dorostenci,“ dodal Martin Žůrek, který bude v Bystřici pokračovat i ve své 9. sezoně v řadě. „Pořád mě to baví, uvidíme po sezoně. Láká mě také trénování mládeže,“ dodal.