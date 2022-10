ZLÍN – LITOVEL 31:31 (19:15)

Miroslav Slovák, trenér Zlína: „Před utkáním bych bod bral, po zápase jsme jej ztratili. Tři čtvrtiny zápasu jsme byli ve vedení minimálně o dva góly, na začátku to bylo i o šest! Zpět do hry dostaly soupeře naše zbytečná vyloučení a v závěru jsme museli remízu zachraňovat, i proto je asi děla bodů zasloužená. Soupeř měl vysokou úroveň, my podali zatím nejlepší výkon sezony. Líbila se mi spolupráce s pivotem. Naopak zapracovat musíme na disciplíně, sráží nás zbytečná vyloučení.

A jak jsme spokojen s rozehranou sezonou? Mohlo to být lepší, protože až nyní jsme byli poprvé v kompletní sestavě a vůbec to od nás nebylo špatné. Stále me mrzí těsná porážka v Náchodě, byli bychom na tom lépe. Každopádně na týmu cítím velké odhodlání a pokud budeme hrát v tomto plném složení, můžeme hrát a vyhrát s kýmkoliv!“

Zlín: Dufek, Šidlík, Černocký – Kuzma, Švehlák, Novák, Tiller 2, Šáš 1, Vizner 3, Březovský 1, Zaoral 8, Jirák 3, Jurka 7/1, Balun 2, Kolařík 4.