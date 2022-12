Na vzestupu je pod vedením trenéra Miroslava Slováka i Zlín. „Když jsme kompletní, můžeme porazit kohokoliv. Jako naposledy Vsetín,“ doplnil úspěšný kouč. V Bystřici pod Hostýnem jsou opatrní a po rozpačitém úvodu by dál chtěli držet především klidný střed vyrovnané soutěže. „Takovou nepamatuji. I my máme kádr, který má svou kvalitu,“ dodal trenér Martin Žůrek.

Lídr o extralize zatím nemluví

Andrej Titkov, trenér Vsetína, 1. místo, 18 bodů: "S umístěním po první polovině jsme spokojení, až na dvě zaváhání i s předváděnými výkony. Ztráta ve Zlíně je ještě pochopitelná, ale domácí porážka s Velkou Bystřicí byla hloupá a stále bolí!

Každopádně výborný půlrok a progres ukázal Ondra Číž, který se ovšem před posledním kolem zranil a operace kolena jej vyřadí na delší čas ze hry. Tým táhl za jeden provaz a podle všeho by měl zůstat pohromadě. Není důvod posilovat, nemáme problémy s kádrem, spíše s tréninkovou disciplínou. Kvalitu máme nadstandardní, hned šest hráčů by mohlo hrát finále extraligy. Neříkám první housle, ale určitě by nezkazili dojem.

I přese všechno budeme až do svátků dvakrát týdně trénovat, udržovat se v kondici. Protože je soutěž specifická, musíme být flexibilní, přizpůsobovat se pracovním povinnostem hráčů, taková je doba. V létě byla naše příprava nejlepší, pak to šlo i kvůli zraněním z kopce. Hned od prvního lednového úterka se pokusíme udělat maximum, abychom natrénovali co největší objem. Až na Číže bychom měli být kompletní, tedy včetně na závěr podzimu zraněných Indráka s Vavrysem. V plánu máme několik přípravných zápasů a především koncem února kvalitně obsazený turnaj. Vedle domácího extraligisty by se měl účastnit i polský celek, což bude velká výzva!

Sice jsme v čele, ale zatím o extralize nemluvíme, osobně nabádám k soustředění na každý další zápas s tím, že až tyto příjemné problémy nastanou, budeme vše řešit strategicky. Každopádně se nezříkáme cíle vyhrát maximum zápasů!

Zlín změnil hru a chce se dál zlepšovat. Chce bednu!

Miroslav Slovák, trenér Zlína, 7. místo, 11 bodů: „V týmu a klubu panuje s podzimní částí relativní spokojenost, protože naši hru a výsledky poznamenala řada zranění a nemoci. V plné síle jsme odehráli jen tři utkání. Výkonnost týmu je dobrá.

Změny nechystáme, kádr je slušný. Jen chceme zintenzivnit tréninkové jednotky, zlepšit, co nám nešlo, a především dbát o zdraví. Více se zaměřit na fyzičku a regeneraci.

Povedlo se nám změnit obraz hry, chvíli to trvalo, ale vše si již sedlo. Výborné je, že se do hry zapojil celý tým, i hráči, kteří nebyli tolik využívaní, všichni našli uplatnění. Cítím, že v týmu panuje vzájemná spokojenost.

Jsem velmi rád za návrat spojky Ivana Jiráka, jemuž se vrátila chuť do házené. Třebaže si vzal půl roku na rozmyšlenou, po měsíci se k nám zapojil.

Oporou týmu byl na podzim Jiří Tiller, který po celý čas podával nadstandardní výkony. Velmi poskočil David Kolařík, jenž plnohodnotně nahradil odešedšího Ondru Vávru.

Který zápas byl nejpovedenější? Určitě s Litovlí, ale i ten poslední vítězný se Vsetínem. Tyto dva byly top.

Co nás trápí? Desetiminutové výpadky koncentrace. S blížícím se koncem podzimu, v posledních dvou kolech se nám podařily snížit, ale pořád netuším, proč nám nejdou vstupy do druhého poločasu. Asi je to o hlavě, na čemž budeme muset zapracovat.

Tento týden ještě trénujeme, od pátku do 4. ledna budou mít kluci volno. Během měsíční společné přípravy bych chtěl absolvovat tři zápasy, s celky z okolí, jako jsou Napajedla nebo Holešov, rád bych si zahrál i s Topoľčany.

Pokud stávající kádr zůstane pohromadě, momentálně nás nikde netlačí bota. Posily nehledáme, ale kdyby přišla zkušená pravá spojka, tým by se ještě posunul. Kádr je každopádně konkurenceschopný, bohužel jeho výkonnost ovlivňují zdraví, pracovní a školní povinnosti, respektive rodina.

Rozhodně návratu do Zlína nelituji. Naopak! Protože jsem Zlíňák, vždy jsem tady chtěl a budu chtít pracovat. A když jsem byl mimo, vždy jsem sledoval dění v klubu, jak se jeho výběrům daří.

Třebaže většinu své trenérské kariéry, s výjimkou dvou let u dorostu, jsem spojil s trénováním házenkářek, nyní problém necítím. V čem je rozdíl trénovat muže a ženy? Holky lépe plní nacvičené věci, jsou poslušnější. Kluci mají sílu a zakončení, jsou rychlejší, kreativnější, navíc je musím o svých záměrech, změnách přesvědčit.

Cílem do odvet je udržet kluky v tomto nasazení a výkonnosti, předvádět co nejpěknější házenou. Rádi bychom své postavení vylepšili, osobně bych chtěl skončit na bedně.

Bystřice dál spoléhá na spolupráci s extraligovým Zubřím

Martin Žůrek, trenér Bystřice pod Hostýnem, 8. místo, 10 bodů: „Podzimní část nakonec nedopadla špatně, v tabulce pravdy jsme na nule, což odpovídá středu. Mít ale o dva tři body více, bylo by to ideální. Každopádně posledním vítězstvím jsme získali klid do zimní přestávky.

I tak hodně mrzí zápas s Vršovicemi, kde jsme i bez zuberských pendlerů sahali po bodech. Nejednou však tým prokázal, že když je ve větší části kompletní, má na to.

Každopádně mě zatím nejvíce překvapili mladí, kteří u nás dostávají dost prostoru. Konkrétně Tomáš Mozola, jenž například ve Šťáhlavech nezahrál špatně, stejně jako Vašek Matela. Na brankářském postu nás potěšil Rybiak, stejně jako všichni pendleři Kyryljuk, Cibulec a Randýsek, kteří jsou v širším kádru Zubří. Spolupráce s extraligistou je i díky trenéru Peteru Dávidovi jedna z nejlepších, co pamatuji, kdy obě strany mají velký zájem, aby jejich hráči u nás hráli.

Každopádně do odvetné části žádné změny, posily neplánujeme. Tým je nastaven vcelku ideálně, stejně jako jeho šíře. Když nám zuberší pendleři nemohou vypomoci, pořád je tady zbytek týmu, který je ve vyrovnané soutěži konkurenceschopný.

I proto nic nenecháváme náhodě a až do 21. prosince se dál společně připravujeme, třebaže se spíše jedná o rekondici, kdy se věnujeme jiným sportům, než je házená. Je třeba si od ní na chvíli odpočinout.

Opět naplno začneme z kraje ledna, čerstvě jsme domluvili přípravný turnaj v Kopřivnici, o další přáteláky se nám jistě a již tradičně postarají i dorostenci Zubří.

A jaké máme ambice do zbytku sezony? Popravdě los jara bude náročnější, doma budeme hostit kvalitnější soupeře. Pokud zůstaneme v tabulce pravdy na nule, nebude to špatné, ale samozřejmě budeme chtít více. Ve vyrovnané tabulce bude i střed zlatý, kvalita I. ligy hodně stoupla!

Sice u týmu působím již nějakých osm let a někdy jsem měl už i chuť s tím praštit, jsme klub, kde všichni spolupracujeme a v tom je to příjemnější. A protože žádnou extraligovou nabídku jsem i díky jen trenérskému „béčku“ nedostal, v kombinaci s prací elektromechanika mě vedení bystřického týmu stále baví!“