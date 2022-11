Jak duely a rozehraný podzim zhodnotili trenéři? Čtěte níže.

VRŠOVICE – VSETÍN 19:33 (10:17)

Andrej Tiktov, trenér Vsetína: „Po posledním šoku kluci ukázali, že když se soustředí a hrají naplno, porazí kohokoliv. V opačném případě se pak mohou porazit sami a vybouchnout. V posledních dvou duelech byl k vidění obrovský kontrast v přístupu a nasazení. Domácí duel podcenili, což je především směrem k fanouškům průšvih. Když něčemu nedáte vše, pak se nabalí další věci a znervózníte. To se přesně stalo s Velkou Bystřicí, kdy jsme navíc přestali bránit a senzace byla na světě. Kluci mě svým přístupem rozlítili, celý týden jsem byl rozladěn, porážka mě hodně mrzela. Naštěstí kluci si mé výtky vzali k srdci, v Praze jsme dominovali od začátku do konce.

Po polovině podzimní části jsme až výše zmíněný nepodařený duel spokojení, nadšen jsem byl po skalpu Litovle. Naše výkony jsou někdy lepší, někdy horší, hodně záleží na naší koncentraci. Moc po klucích proto nechci – aby se jednou týdně byli na hodinu připravení a odvedli maximum. Určitě se pokusíme ve zbytku první části již neklopýtnout.“

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – HC ZLÍN 27:33 (12:16)

Martin Žůrek, trenér Bystřice p. H.: „Jsem trošku zklamán. Nastoupili jsme trošku vlažněji, což se nám vymstilo! Těžko říci, jestli to bylo trémou z derby, nebo něčím jiným. Každopádně náš výkon nebyl optimální. Těžko jsme se dostávali do zápasu, jediný, kdo byl přemotivovaný, byl Michal Kolařík. Ten totiž nastoupil proti bývalému týmu a možná to pro něj bylo na škodu. I přese všechno jsme se postupem času herně zvedli, ovšem doplatili na špatnou koncovku. Kdybychom proměnili alespoň šedesát procent, co jsme měli proměnit, byl by zápas o něčem jiném. Až ve druhém poločase jsme začali makat, ale v určitých fázích to nešlo a Zlín si i díky výbornému gólmanu Šidlíkovi zápas pohlídal.

A jak vidím naše výkon po sedmi kolech? Měli jsme mít o čtyři body více! Určitě jsme neměli doma prohrát se Zlínem a dovézt body z Bohunic či Vršovic. Všichni soupeři jsou ale letos kvalitní, nikdo nemá nic jistého. Musíme ve druhé půlce podzimu zabrat a sbírat trpělivě body. Spokojeni totiž budeme jen s umístěním do šestého místa!“

Miroslav Slovák, trenér Zlína: „Jsem moc rád, že se nám podařilo spravit si reputaci po posledním zpackaném domácím zápase s Vršovicemi (24:25), spravit si sebevědomí! I kvůli poslednímu výsledkovému pohlavku kluci začali derby zodpovědněji a s výjimkou tří minut ve druhé půli, kdy domácí snížili na rozdíl gólu, jsme měli utkání po celý čas pod kontrolou. Díky kolektivnímu výkonu, kde se nám podařilo rozložit sílu a nebezpečí na všechny posty a gól si dal každý, jsme neustále vedli o tři čtyři góly a byli v tlaku. Nebylo to však snadné, protože derby bylo tradičně vyhecované a nervózní. I pro našeho Jirku Tillera, který dlouhá léta hrál právě v Bystřici, jenž ale nyní podal výborný výkon, byl nejlepším hráčem na palubovce.

Musím pochválit celý tým za přístup a bojovnost, podali jeden z nejlepších výkonů pod mým vedením. I díky tomu, že kluci nejen na hřišti, ale lavičce žili zápasem, podporovali se, což u nás nebylo zvykem. Cítím, že je v kabině zdravější atmosféra a jedem správnou cestou. I proto bylo po utkání veselo, kluci si to v kabině užili a pak výhru i oslavili.

A jak jsem spokojen s rozehranou sezonou? Pokud bychom byli kompletní, měli jsme ztratit jen dva body. Soutěž a tabulka je ale neskutečně vyrovnaná, každý už prohrál. Pokud nyní doma s posledním Dvorem Králové potvrdíme zlepšení a zvládneme i další duely, chtěli bychom zaútočit na čtvrté, páté místo!“

Zlín: Šidlík, Černocký – Kuzma, Švehlák, Novák 5, Tiller 9/3, Šáš, Vízner 1, Březovský 1, Zaoral 4, Jirák 4, Jurka 4, Balun, Kolařík 5. Rozhodčí: Bečička, Horák. Sedmičky: 4/4 – 5/3. Vyloučení: 3:3. Diváci: 400.

1. Beech Vsetín 7 6 0 1 231:177 12

2. Litovel 6 4 1 1 192:164 9

3. Bohunice 7 4 1 2 188:166 9

4. Šťáhlavy 7 4 0 3 209:205 8

5. Chodov 7 3 1 3 203:186 7

6. Zlín 7 3 1 3 201:200 7

7. Velká Bystřice 7 3 0 4 215:202 6

8. Jičín B 7 2 2 3 206:196 6

9. Bystřice p. H. 7 3 0 4 209:209 6

10. Vršovice 7 2 1 4 169:197 5

11. Náchod 6 2 1 3 140:184 5

12. Dvůr Králové 7 1 0 6 147:224 2