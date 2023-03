V čele zůstává také Vsetín, který těsně padl v Chodově a jeho náskok na druhou Litovel se ztenčil na rozdíl bodu. Právě na jeho palubovce také po velkém boji padl Zlín, který v zápase vedl až o tři branky.

LITOVEL – ZLÍN 33:31

Miroslav Slovák, trenér Zlína: „Sice jsem ze zdravotních důvodů na zápase chyběl, každopádně bylo k vidění vyrovnané a bojovné utkání. Místy však i dost tvrdé, z čehož pramenily pro nás hned dvě červené karty a šest dvouminutových trestů. Za klíčové bych označil vyloučení našeho kanonýra Kolaříka, jenž při exekuci sedmimetrového hodu trefil gólmana do hlavy. Určitě to nebyl od něj úmysl, ale rád střílí kolem hlavy gólmana a nyní se to nevyplatilo. V duelu s aspirantem na extraligu se zápas po většinu času tahal, každý chvilku tahal pilku. Zkušený soupeř však lépe využil našich oslabení a bral všechny body.“

CHODOV - BEECH VSETÍN 32:30 (13:19)

Andrej Titkov, trenér Vsetína: „Zbytečná ztráta, o které rozhodl náš katastrofální nástup do druhé půle. Přitom jsme odehráli výborný první poločas, zaslouženě vedli až o šest branek. Pak ale přišlo něco, co neumím pospat. Zkrat, sebeuspokojení nebo něco podobného, což absolutně nechápu. Hlavně v souvislosti s tím, žen na palubovce byli hned čtyři házenkáři starší třiceti let. Tedy paradoxně velmi zkušení hráči, bývalí mistři republiky s reprezentačnímu zkušenostmi. Když se podobný blikanec přihodí dorostenci, mladíkovi, má na to nárok. Ale to, co jsem viděl, má asi něco společného s psychikou, což má zřejmě dlouhodobé důvody. Hned po změně stran jsme vybouchli úplně ve všech herních činnostech. Čtvrthodiny před koncem jsme sice opět získali náskok, až tříbrankový, ovšem celkově byl náš výkon po změně stran křečovitý, nevěřili jsme si. Výsledkem byla alibistická, opatrná a ustrašená hra od hráčů, od kterých bych to vůbec nečekal.

Porážka samozřejmě hodně bolí, je zcela zbytečná, ale není katastrofální. Nejednalo se o rozhodující zápas, ty teprve přijdou. A já věřím, že se již nic podobného nebude opakovat a kluci potvrdí svou kvalitu, již žádný duel, minutu nepodcení!“

BYSTŘICE P. H. - JIČÍN B 31:30 (15:18)

Martin Žůrek, trenér Bystřice p. H.: „Velmi dramatické a vyrovnané utkání, které jsme nakonec díky zlepšení kontrolovali. První půle ale nebyla ideální. Jičín hrál velice trpělivě, svým křížením je proslavený. Navíc hodně akcí dohrával do pivotů, což se nám nedařilo ubránit. A protože jsme byli v útoku zbytečně zbrklí a kupili technické chyby, prohrávali jsme zaslouženě až o pět branek.

Naštěstí na přelomu poločasů kluci přidali, zvýšili úsilí, především v defenzivě. V jejím středu se výborně doplňovala dvojice Jurajda – Kramuliš, k nimž se přidal mezi tyčemi i Rybiař. To bylo základem obratu, kterého jsme dosáhli během šesti minut a sérii čtyř branek. Rázem jsme se zklidnili i v útoku a třebaže jsme trošku zkazili samotný závěr, soupeři již na srovnání chyběl čas.

Hodně by nám pomohlo, kdybychom sérii dvou výher prodloužili o víkendu na palubovce předposledního Dvora Králové, ale ještě přesně neví, v jaké sestavě nastoupíme. Do hry by se již měl dostat uzdravený Kolařík, o uvolnění pendlů ze Zubří budeme jednat ve středu.“

1. Beech Vsetín 15 12 0 3 476:383 24

2. Litovel 15 11 1 3 457:397 23

3. Chodov 15 8 2 5 435:401 18

4. Bohunice 15 8 1 6 399:375 17

5. Šťáhlavy 15 8 1 6 449:428 17

6. Zlín 15 7 1 7 416:406 15

7. Jičín B 15 5 4 6 415:391 14

8. Bystřice p. H. 15 7 0 8 437:452 14

9. Velká Bystřice 15 5 3 7 454:455 13

10. Vršovice 15 4 4 7 392:420 12

11. Dvůr Králové 15 3 1 11 366:475 7

12. Náchod 15 2 2 11 353:466 6