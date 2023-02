Ten se rozhodoval mezi dalšími nabídkami z extraligy i z ženské interligy. Laso přišlo ale i z Německa. „Stále mě to láká, je to můj domov číslo jedna. Druhý je pak Zubří. Obrovský dík tady patří mé manželce, která zůstala v Německu. Její tolerance je perfektní, vidí, že mě to tady baví a naplňuje. Bez její podpory a rodiny bych tu mohl fungovat jen stěží,“ uvědomuje si slovenský kouč, který se s klubem domluvil i na příležitostném využívání leteckého spoje Katovice Frankfurt. „Bude to mnohem pohodlnější a rychlejší. Pokud to jen trochu půjde, tak chci trávit s rodinou co nejvíc času,“ přiblížil Dávid.

Zkušený trenér, který v minulosti vedl tým v mužské i ženské bundeslize nebo čtyřikrát za sebou získal titul s interligovým Mostem, přišel do valašského klubu před dvěma lety. Hned v první sezoně s týmem dlouho bojoval o finále, nakonec Zubřané získali bronzové medaile.

„Moje největší překvapení bylo, že za mnou klub přišel už minulý rok po prohře v play-off s Plzní. V prosinci pak nabídku potvrdili. Cítím, že chemie mezi námi funguje, že mám důvěru. Vím, jací jsou Valaši. Je tu obrovská férovost,“ pochvaluje si slovenský kouč.

„Nejedná se tady o výsledky, ale o tu společnou práci. Necítím od nikoho žádný obrovský tlak a v tom se dobře pracuje. Nikdo mi z hlediště po prohře nenadává, naopak fanoušci čekají po zápase v hadovi, až dojdu a plácnu si s nimi. Je to od nich velký respekt a úcta a já se jim to snažím vracet.“

Vize na příští sezonu a podoba kádru zatím v klubu na stole nebyla. „Pokud budou nějaké ztráty, tak bychom mohli na trhu trochu zamakat. Nebráním se ani tomu, že by se časem přešla hranice a šli bychom pro ty hráče i někam dál. Tým se musí hlavně pozičně doplnit,“ všiml si Dávid, který počítá, že mužstvo bude opět doplněno o talentované dorostence ze zuberské líhně. „Práce s mladými je tady podporovaná a je tu tolerováno, že výsledky nemusí přijít okamžitě. Je to pravý opak Prešova nebo Michalovcí,“ dodal s úsměvem slovenský kouč.

Ještě předtím však bude potřeba dohrát letošní sezonu, kde se Zubřané pohybují v tabulce na hraně postupu do play-off. „Nezažil jsem nikdy v kariéře takovou sezonu, aby byla taková hromada zranění. Občas se to stává, ale nikdy to nebývá tak dlouhodobé, jak je to teď u nás. V tabulce nejsme na dobrém místě a vím o tom, ale snažíme se z toho vytlouct, co se dá. Bojujeme o play-off, ale není tu žádná panika. Každý si to realisticky vyhodnotil a to je strašně důležité,“ podotkl trenér Zubří Dávid.

„I kdyby letošní sezona nedopadla dobře, tak alespoň posuneme ty kluky dál. Ze všeho špatného se dá vytěžit i nějaké pozitivum,“ dodal na závěr Peter Dávid.

