BEECH VSETÍN – ŠŤÁHLAVY 29:25

Andrej Titkov, trenér Vsetína: „Hodně vydřené a odmakané vítězství. Z mého pohledu byla k vidění atraktivní házená, ke které ve velké míře přispěl nováček. Rozhodovaly obrany, také v rychlém útoku jsme byli lepší. Třebaže jsme byli po většinu času až v pětigólovém vedení, soupeři se chvíli po přestávce podařilo výsledek otočit, vést o dvě branky. Zlepšenou defenzivou jsme zápas otočili a nakonec zápas pro sebe urvali. A to i přesto, že jsme měli pár nemocných, další kluci se vraceli po zranění.

Házenkářky Zlína vzdorovaly, ale na další senzaci nedosáhly

Chvílemi to bylo kostrbaté, chyběl motor týmu. František Nesvadba i bez tréninku a po nemoci se ukázal jako správný lídr. Opět nás podrželi oba gólmani.

Přestože jsme v zápase nedokázali snaživému mladému celku, který spolu hraje prakticky od žáků, výsledkově utéct, má výhra vzhledem k zaváhání našeho přímého rivala cenu zlata.

Za týden nás čeká další nesnadný protivník, i v Chodově ale chceme vyhrát!“

ZLÍN - CHODOV 28:27

Miroslav Slovák, trenér Zlína: „Důležité dva body. Jestliže v Náchode nám štěstí nepřálo, nyní jsme si to vybrali. Po faulu na Nováka proměnil sedmičku Jirka Tiller. Po vyrovnaném úvodu ale šli až do tříbrankového vedení Pražané. Naštěstí se nám vydařily všechny timeouty, kluci po nich splnili mé úkoly do puntíku! Popravdě byly v zápase rozhodující právě koncovky obou poločasů. Díky tomu jsme získali zpět vedení do kabin.

Házenkářky Zlína bojovaly, ale duel o play-off na Hané neustály

Přestože po změně stran jsme opět dotahovali náskok Chodova, v týmu vládlo odhodlání a euforie. V poslední desetiminutovce jsme opět měli navrch, velice zafungovala obrana v součinnosti s gólmanem. Základem byl kolektivní výkon, fantasticky zahrál Kolařík, stejně jako Tiller se Zaoralem. K nim se přidal žolík Jan Šáš, jenž po odehrání zápasu v Napajedlech spěchal do Zlína, aby se v závěru první půle přidal k nám.

Každopádně vyrovnané utkání bylo oboustranně hodně tvrdé. Remíza by asi byla spravedlivá, ovšem nakonec rozhodla naše závěrečná větší touha vyhrát. Soupeř vsadil na údržbu, naopak my měli udělali pro rozhodnutí, co šlo. Popravdě byla znát absence Jurky, schází nám více gólů z křídel a jeho zkušenost.

Po víkendu se ztrátou dvou bodů pošilháváme po třetím místě. Máme ovšem nyní těžký los, pokusíme se v Litovli překvapit, snad bychom měli být kompletní. Každopádně zatím jsem s výkony týmu spokojen, zapracovali jsme mladé do sestavy, což je důležité. Musíme však dál bojovat, sázet na týmovost.“

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – VRŠOVICE 32:25

Martin Žůrek, trenér Bystřice p. H.: „Máme velkou radost, jsme spokojení, spadl nám kámen ze srdce. Konečně jsme byli téměř kompletní, scházeli jen Michal Kolařík a po operaci oka Tomáš Vlk. Oproti minulému zápasu jsme museli zlepšit obranu, což se povedlo, za poločas jsme inkasovali jen 12 gólů. I díky gólmanovi Rybiařovi a jeho spolupráci s celou defenzivou. Povedené brejky nám pomohly k odskočení na pětigólový rozdíl, přičemž další zahozené šance a pět nastřelených tyček nás připravily od výraznějšího, rozhodujícího náskoku. I po obrátce jsme drželi uklidňující čtyř až pětibrankové vedení, třebaže jsme se nevyhnuli chybičkám. Základem ale bylo, že jsme ofenzivní hrou nutili protivníka k chybám. Zápas úplně na pohodu nebyl, ale výhru jsme kontrolovali.

V 93 letech zemřela házenkářská legenda Jaroslav Provazník

Protože jsme hráli doma, s těmito celky je povinnost před našimi fanoušky sbírat body. Chtěli bychom naši dobrou hru potvrdit i nyní v neděli opět doma proti rezervě Jičína. Navíc bychom měli být kompletní, tedy i s pendly ze Zubří.

I přes předchozí dvě porážky nebyly naše výkony v odvetné části vůbec špatné, ale kvalita soupeřů a okolnosti nás připravily o lepší výsledek, možná další body.

Naštěstí tým nepropadl depresi, naopak s otevřeným hledím jdeme dál. Základem ale bude obrana, větší důraz v naší hře. Pokud se to podaří, můžeme myslet na vylepšení pozice v tabulce.“

1. Beech Vsetín 14 12 0 2 449:353 24

2. Litovel 14 10 1 3 424:366 21

3. Bohunice 14 8 1 5 371:342 17

4. Chodov 14 7 2 5 403:371 16

5. Šťáhlavy 14 7 1 6 422:403 15

6. Zlín 14 7 1 6 385:373 15

7. Jičín B 14 5 4 5 385:360 14

8. Bystřice p. H. 14 6 0 8 406:422 12

9. Velká Bystřice 14 4 3 7 421:427 11

10. Vršovice 14 3 4 7 357:393 10

11. Dvůr Králové 14 3 1 10 339:440 7

12. Náchod 14 2 2 10 325:437 6