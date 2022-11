„Neskutečná síla, typická skandinávská škola. Ti chlapi mají obrovskou sílu v individuální činnosti, mají fantastický rozhodovací proces. Bude to velmi těžký zápas, ale těšíme se na to. Chceme utkání udržet vyrovnané a jít do odvety s nějakým přijatelným výsledkem,“ říká odhodlaně trenér Valachů Peter Dávid.

V historii klubu je to podruhé, kdy Zubřané nastupují na palubovce norského týmu. V roce 2010 se v tehdejším Poháru EHF střetli s Drammenem, kdy po venkovní prohře (36:44) a domácí výhře (34:29) nepostoupili do třetího kola. Tehdy se se čtrnácti brankami za oba zápasy zaskvěla zuberská střední spojka Ondřej Mika. Jediný pamětník ze současného kádru však tentokrát do Norska kvůli zranění neodcestoval.

Kdo se ale na poslední chvíli k týmu připojil, je křídelník Miroslav Jurka, který má v Zubří vyřízené hostování z prvoligového Zlína. „Vloni jsme měli spolu s Mirou výbornou hru sedm na šest, teď nám vypadli nějací hráči, takže jsme ho povolali. Myslím, že ho dnes budeme hodně potřebovat,“ vysvětluje dočasný návrat bývalého reprezentanta trenér Zubří Dávid.

Zkušené křídlo se k týmu připojilo teprve před pár dny. „Včera to byl jeho první trénink od května. Ve středu byl připravený na zápas s Plzní, ale to se s týmem v podstatě jen rozcvičil. Ale Miru u nás každý zná, není to nijak velký zásah. Jsem strašně rád, že se k nám připojil, je to srdcař,“ chválí staronovou posilu Dávid, který už pomalu vyhlíží odpolední zápas.

„Sen by byl, kdyby to vyšlo kolem remízy. Jestli tady dostaneme nějaký výprask, tak musíme být upřímní a reální do odvety,“ dodává slovenský trenér, který při videorozboru hledal slabiny norského týmu.

„Byl jsem překvapený, jak moc se spoléhají na blok. Nechodí v obraně moc vysoko. Mají občas problém s návratem. Je to typický profesionální mančaft, ti hráči si odehrají svoje a jedou domů. I když to není naše hala, naši diváci, tak tady budeme chtít dát do toho emoce a prodat je,“ dodává na závěr odhodlaně trenér Zubří Dávid.

