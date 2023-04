Zuberský házenkář Mičkal o fanoušcích, titulu, ale i zpívání

Z předvedený výkon musím pochválit hlavně naše mladíky - Kryštofa Hladila, Sebatsiána Jána a Daniela Ordelta, kteří ve svém věku absolutně nezklamali! Hráli odvážně a na svůj věk velmi dobře, byla to pro ně velká křest a premiéra v kategorii mužů. Bude dobré v tomto trendu pokračovat, tedy cestou výchovy vlastních hráčů.

Ano, ve dvoře šly získat body, ale neděláme z toho tragédii. Při tolika zraněných a nemocných jsme rádi, že se nyní o víkendu nehraje a snad se dáme dopořádku.“

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – VSETÍN 24:40 (14:18)

Martin Žůrek, trenér Bystřice p. H.: „Bez zuberských posil a hned trojice zraněných nebo školou povinných jsme nepodali vůbec špatný výkon. Až na ty technické chyby. Čtyřicet minut jsme favoritu vzdorovali a pak se projevila kvalita lídra. Vsetín má velmi kvalitní a široký kádr, hárl rychle a chtěl nás utahat. To se mu zpočátku nedařilo, kluci kladli slušný odpor. Nebýt několik zbytečných technických chyb, byly by první poločas vyrovnanější. Začátek druhé půle jsme ale nezvládli, přestože nás po celý čas drželi gólmani, ale na vše nestačili. Po deseti minutách přetahované přišla série čtyř pěti technických chyb, čímž jsme Vsetínu výsledek prakticky darovali. Zbytek zápasu se pak už jen dohrával, neměli jsme sílu na zvrat.

Po víkendu jsme se namočili do bojů o záchranu. Sestupují poslední dva, ale my si černý scénář nepřipouštíme, stále máme vše ve svých rukou. Z posledních tří kol chceme získat minimálně čtyři body, navíc z celky ze spodku tabulky máme lepší bilanci vzájemných zápasů.

Andrej Titkov, trenér Vsetína: Ve druhém půli jsme potvrdili roli favorita, byla to už spíše formalita. V první měl soupeř co nabídnout a vzdoroval, zejména v úvodní čtvrthodině. Po přestávce se ukázalo, proč je v tabulce rozdíl mezi oběma celky tak markantní. Byli jsme výrazně lepší v útoku, 40 branek je toho důkazem. Vše souvisí se vším. A co platí autor čtyřicáté branky? Zatímco v Zubří se vše řeší slivovicí, ve Vsetíně je to pro změnu pivo. Kvalitní!

Tři kola před koncem již všichni cítíme, jak blízko ovládnutí I. ligy jsme. Doufám, že nebudeme vše zbytečně protahovat a víkend po Velikonocích doma se Dvorem Králové v předstihu potvrdíme naše prvenství! Byl by zázrak, kdyby se nám to nepodařilo, popravdě si to už ani nedokážu představit.

Před námi je tak příjemná odměna v podobě extraligové baráže s Hranicemi, posledním týme extraligy. Bude se hrát pohárovým způsobem a chceme baráž vyhrát!

Jestli chceme postoupit? Asi ne. Ale z dlouhodobého hlediska bychom si chtěli vyzkoušet extraligu. Nadcházející vítězství v baráži by pro nás byla nejideálnější marketingová pozice pro připravení podmínek pro případný postup. Určitě bychom chtěli větší podporu města. Vsetín je sice hokejové město, ale my bychom chtěli být hned za ním!“

1. Beech Vsetín 19 16 0 3 615:488 32

2. Litovel 19 13 1 5 573:512 27

3. Šťáhlavy 19 10 1 8 562:537 21

4. Bohunice 19 9 3 7 514:490 21

5. Chodov 19 9 2 8 553:517 20

6. Zlín 19 9 1 9 536:520 19

7. Jičín B 19 7 4 8 539:513 18

8. Vel. Bystřice 19 7 3 9 567:580 17

9. Vršovice 19 6 5 8 507:529 17

10. Bystřice p. H. 19 7 1 11 545:590 15

11. Dvůr Králové 19 7 1 11 498:589 15

12. Náchod 19 2 2 15 456:600 6