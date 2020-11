O svatomartinské menu, byť vydávaném z okénka, je obrovský zájem například v Restaurace U Bulánka v Batňovicích na Trutnovsku. „Máme už více než sto objednávek na husu, jak v týdnu, tak hlavně na sobotu, kterou máme úplně zaplněnou. Husy jsme prodali hned v pondělí, v dalších dnech budeme muset péct i přes noc,“ říká majitel Restaurace U Bulánka Petr Zach, pro něhož jsou svatomartinské slavnosti srdeční záležitostí.

„Pořádáme je už od roku 2004, tehdy jsme je zavedli na Trutnovsku jako první my U Bulánka a kolega sommeliér Dan Gärtner tehdy v Restauraci Pod Radnicí v Trutnově. Každý rok se proto na svatomartinské slavnosti těšíme. Ačkoliv by se letos zdálo, že to bude smutnější kvůli současné situaci, díky velikému zájmu to tak naštěstí není,“ dodává Petr Zach s tím, že přes okénko poputují ke konzumentům i svatomartinská vína. „Jsem také sommeliér a vína jsem si vybral od vinařů Tetura a Hrabala," prozrazuje.

Naproti přáním zákazníků jde například i oblíbená Mikulovská vinárna v Železnici na Jičínsku má otevřené výdejní okénko a o svatomartinskou husu své štamgasty rozhodně nepřipraví. Na jídelníčku je v nabídce od zítřka až do neděle za 358 korun. Restaurace doporučuje zájemcům si menu předem zarezervovat. „Už máme hodně objednávek, až nás to překvapilo a museli jsme přiobjednat husí stehýnka,“ sděluje nám osazenstvo zdejší kuchyně. A co se bude z okénka servírovat? Pravý husí vývar s knedlíčky, 420 gramová husí stehna, tři druhy knedlíků a k tomu červené zelí.

Husička potřebuje pořádně spláchnout - někdo si dá pivo, milovníci vín si už ale mohou od středy povalovat po jazýčku letošní svatomartinská vína. Vinotéka v Jičíně U staré radnice bude nabízet moky ze tří vinařství: vinařství Dufek z Mistřína, Vajbar Zaječí a Sing Wine z Velkých Bílovic. Ochutnávat můžete značky jako Müller Thurgau, Svatovavřinecké rosé, Muškát moravský, Veltlínské, Růžové Svatomartinské i Modrý Portugal ad. „Vína jsou letos vynikající, lehká, svěží,“ doporučuje Lenka Kovandová, která je bude nabízet zákazníkům sice bez degustace, ale už od středečního rána.

Prodej svatomartinských vín zahajuje od středy i vyhledávaný obchod Ondřeje Kuříka v Nové Pace.

"Svatomartinské hody k vám domů" - takovým heslem láká hostinec U Hubálků v Kostelecké Lhotě na Rychnovsku na svou nabídku posledních dnů. Objednávky však přijímali jen do 4. listopadu. Rodinný balíček pro 4 až 6 osob za 1890 korun obsahuje celou tradičně pečenou husu z domácího chovu, plněnou jablíčky, cibulí a podlévanou mladým vínem. Doplňuje ji variace zelí a také variace knedlíků a láhev dobrého vína.

Svatomartinské víno

Telefonické objednávky přijímá také Lupenická hospoda, která od 11. do 13. listopadu nabízí kachní a husí dobrůtky. Výdejní okénko bude otevřeno od 10.30 do 12.30.Svatomartinskou husu má v nabídce až do 14. listopadu rychnovská restaurace U Zvonu. I tady lze objednávat telefonicky a balíček si vyzvednout u výdejového okénka v době od 10.30 do 13.30.

Na 11.11. v 11 hodin se už těší i provozovatelka vinotéky v pevnostním městě Josefov. Svatomartinské víno zde prodává třetím rokem. „Budu se těšit na své stále i nově příchozí zákazníky, že mě přijdou podpořit,“ usmívají se nad rouškou oči Jiřiny Kocichové, která přiznává, že byla letos při objednávání svatomartinského vína daleko ostražitější a opatrnější.

„Netroufám si odhadnout jaká bude poptávka. Mám obavu vzít ho více, aby mi ho pak moc nezbylo. Budu nabízet Svatovařinecké, Müllerku, Modrý Portugal, Modrý muškát a nějaké roséčka,“ vyjmenovala nabídku své vinotéky. „Je to tradice a obzvlášť v tomhle blbém období by se lidé měli na něco těšit – udělat si doma pohodu nad husou a s vínem a bude to fajn. Tak se stavte,“ zve na zítřejší svatomartinské víno.