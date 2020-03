Osmnáctiletý student Martin Legeza, který loni v září vydal kuchařku s názvem 12 měsíců v české kuchyni, se stal republikovým vítězem soutěže Gourmand World Cookbook Awards 2020 ve své kategorii. Postoupil tak do celosvětového finále.

Martin Legeza | Foto: archiv

Martin rád vaří, zkouší a obměňuje staré recepty a vymýšlí nové. Svoje recepty i zápisky ze všedních i svátečních dní uvádí na svém blogu, který píše od patnácti let, a také na Instagramu. Pro kuchařku 12 měsíců v české kuchyni vybral svoje nejlepší recepty a sestavil je podle jednotlivých sezon. Vybírá a vaří vždy z toho, co v daném měsíci dozrává nebo co je pro dané období typické.