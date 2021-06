Jak jste duel sledoval? Jako hráč, trenér nebo fanoušek?

Jako hráč už opravdu ne. (směje se) Jako fanoušek a trenér, byl to takový mix.

Tak řekněte své hodnocení.

V první půli to bylo hodně bojovné, ale ne moc koukatelné. Zápas byl o tom, kdo dá první branku. Schick před ní měl ještě jednu šanci, důležité bylo, že dal gól do šatny. To úplně změnilo průběh hry. Díky tomu byl druhý poločas mnohem kvalitnější. No a ta Schickova paráda vše rozhodla.

Co jste na trefu z poloviny hřiště říkal?

Už jeho první gól byl nádhernej, krásně se dostal mezi obránce. Je vidět, že zesílil. A ten druhý byl lahůdka. Těžko ho bude někdo překonávat. Bylo vidět, jak si zkontroloval prostor, zjistil, kde je, a prásknul to tam.

Dal jste někdy podobný?

Teď v přáteláku přímo z rozehry. Ale to je už maličko jiná úroveň. (směje se) V Rakousku a za Jablonec jsem dal gól lobem, ale to bylo jen kousek za vápnem. Tohle je na mě moc daleko.

Schickův výkon však nebyl jen o brankách, že?

Měl několik šancí, střílel přesně. Zakryl spoustu těžkých balonů, tím pomohl spoluhráčům. Předvedl vynikající výkon - a byl za to odměněný.

Druhým hrdinou byl brankář Tomáš Vaclík.

Společně se Schickem a Vláďou Coufalem byl nejlepší. Vynikající, chytil dva tři tutové góly. Měl i trošku kliku při břevnu a tečované střele, která šla těsně nad. Ve Španělsku přitom vůbec nechytal…

A byly pochybnosti, zda bude jednička.

Ale on byl dobrý i v kvalifikaci mistrovství světa, například proti Belgii. V té době byl v Seville náhradník a také se mu dařilo. Možná je to trochu překvapení, ale musí být hodně silný, když to takhle zvládá.

A jak se po včerejšku vstávalo vám? ??#EURO2020 pic.twitter.com/JpjfkzbYAU — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 15, 2021

Najdete na českém výkonu nějaké mouchy?

Ano, dvě.

Povídejte.

Zaprvé to byly útočné standardní situace. Máme velmi dobré hráče, kteří se z nich mohou prosadit: Patrika Schicka, Tomáše Součka, oba stopery. Jenže kopali jsme je velmi špatně. Na tom je potřeba zapracovat.

A druhá?

Výkon Alexe Krále ve středu pole. Už v přípravě neměl dobré zápasy a proti Skotsku mu to opět nevyšlo. Nešly mu průnikové přihrávky, vyházel strašně moc balonů. Když nastoupil Tomáš Holeš, hra středové trojice se zkvalitnila. Odvedl velmi dobrý výkon, neztratil balon, pohyboval se v dobrém prostoru. Myslím, že je na místě uvažovat o změně v sestavě na další zápas s Chorvatskem.

Je vítězství zásadním počinem pro postup?

Je to klíčové, jednoznačně. I se třemi body je možné se kvalifikovat do osmifinále. Proti Chorvatsku ani Anglii se nemáme čeho bát. Nebudeme mít takové držení míče, ale počkáme si na šance a zvládneme to.