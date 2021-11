Fotbalistkám Uherského Brodu se v 1. kole Poháru žen FAČR dařilo. Na hřišti v Újezdci u Luhačovic porazily Brušperk 2:0.

1. kolo Poháru FAČR žen, Uherský Brod - Brušperk | Foto: se svolením Petra Zpěváka

Utkání sledovalo 460 diváků. Domácí družstvo, které do něho nastoupilo bez opory Psotkové, začalo zápas velmi dobře. Už v páté minutě poslala uherskobrodský celek do vedení Dufková. Také v dalším průběhu střetnutí byl kolektiv ze Slovácka aktivnější. Obrana Brušperku ale až do třiatřicáté minuty útokům Broďanek odolávala. Poté si však hosté dali vlastní gól, když si po rohovém kopu Adamíkové srazila míč do sítě Sýkorová a bylo to 2:0.