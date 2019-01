Kroměřížsko – Závěrečná kola zimních fotbalových turnajů v Chropyni a Hulíně určila účastníky finálových soubojů.

Ilustrační foto. | Foto: Robin Novák

O pohár města Chropyně

V Chropyni bylo odehráno kompletní 7. kolo zimního turnaje, které definitivně určilo jednotlivé dvojice pro utkání, která v 8. kole rozhodnou o konečném umístění v turnaji. Porážkou se Želatovicemi vypadli z boje o vítězství v turnaji domácí fotbalisté. Chropyně tak neobhájí vítězství z loňského roku.

Do finále se tak dostala dvě mužstva hrající krajský přebor Olomouckého KFS.

FK CHROPYNĚ – FC ŽELATOVICE 3:6 (2:3)

Domácí tým zápasí s velkou marodkou, a to se na výsledku projevilo. Šanci dostali dorostenci a dva hráči, kteří jsou na hostování. Do vedení se dostali hosté v 15. minutě. Po brankách Štětiny a Šindeláře Chropyně stav otočila, ale do šaten šla nakonec za stavu 2:3. Ve druhém poločase přidaly Želatovice další tři branky. Chropyně už jenom výsledek korigovala.

Branky: Štětina, Šindelář, Pagáč – Smékal 3, Liška 2, Jemelka.

Chropyně: Gajdoš (Loučka) – Hošek, Zdražil, Ligač, Štětina, Zatloukal, Polášek, Buksa, Panáček, Pagáč, Šindelář (Sanislo, Zdražil, Zapletal).

SFK ELKO HOLEŠOV – FC KRALICE NA H. 5:3 (2:2)

Holešov v posledním utkání turnaje přestřílel vítězné Kralice. Přitom hráči měli v nohách náročné zimní soustředění. Na úvodní branku Kralic odpověděl Uruba. Kralice šly ještě jednou do vedení, ale ještě do přestávky vyrovnal Marek. Ve druhém poločase vedl zásluhou Odstrčilíka a Křenka Holešov už 4:2. Po zranění se vrátil do sestavy Holešova Olša.

Branky: Odstrčilík 2, Uruba, Marek, Křenek – Z. Petržela 2, Pazdera.

Holešov: Krejčí – Vávra, Odstrčilík, Charuza, Belza, Křenek, Münster, Sedlařík, Barták, Uruba, Marek (Froňka, Očadlík, Vaculík, Přívara, Doležal, Olša).

Konečná tabulka: 1. FC Kralice na Hané 17:12 18, 2. FK Kozlovice 26:8 15, 3. FK Chropyně 26:20 13, 4. FC Želatovice 24:16 10, 5. SFK ELKO Holešov 18:20 9, 6. TJ Slavoj Kojetín 15:18 8, 7. 1. FC Přerov 13:16 7, 8. TJ Sokol Troubky 11:40 1

V posledním 8. kole turnaje, které se bude hrát v sobotu, se utkají mezi sebou mužstva o konečné umístění v turnaji.

O 7. místo: 1. FC Přerov – TJ Sokol Troubky (11), o 5. místo: SFK ELKO Holešov – TJ Slavoj Kojetín (13), o 3. místo: FK Chropyně – FC Želatovice (15), finále: FC Kralice na Hané – FK Kozlovice (17).

O pohár starosty města Hulína

Skupina A

ZDOUNKY – TLUMAČOV 2:2 (2:1)

Spravedlivou remízou skončil souboj Zdounek s Tlumačovem. O lepší výsledek se Zdounky připravily špatným řešením finálních přihrávek.

Branky: L. Buša, Koza – Zálešák, Máčala.

Zdounky: Maceja – Pektor, Zanáška, Malát, Škvarlo, P. Buša, L. Buša, Koza, Barták, Havránek, Rampas (M. Buša, Navrátil).

KVASICE – ADMIRA HULÍN 2:3 (0:1)

Kvasice prohrou s domácí Admirou přišly o účast ve finále. Domácí hráči byli v koncovce mnohem produktivnější než favorizované Kvasice, kterým se zápas moc nepovedl.

„Byl jsem s naším výkonem spokojen až ve druhém poločase. Ten první byl z naší strany takový rozpačitý. Podařilo se nám zvrátit stav 1:2 v náš prospěch,“ pochvaloval si trenér Admiry Stanislav Dorazín.

Branky: Večerka, Darebníček – R. Simerský 2, M. Simerský

Kvasice: Nevařil (Belza) – Foltýn, Krejčiřík, Potočný, Budinka, Němec, J. Večerka, Prešnajder, P. Musil, Raiskup, Darebníček (Ambruz).

Admira Hulín: Zygar (Nebuchla) – P. Nedbal, M. Nedbal, Hradil, Jurášek, R. Simerský, Janda, Spáčil, Vyvlečka, Kytlica, M. Simerský (Štoll, Polák).

Konečné pořadí: 1. H. Moštěnice 12:7 9, 2. Kvasice 9:5 7, 3. Admira Hulín 9:8 6, 4. Zdounky 6:10 4, 5. Tlumačov 4:10 2

Skupina B

STARÁ VES – LUBNÁ 1:3 (1:1)

Lubná zvládla boj o druhé místo ve skupině B. Po celý zápas byla lepším mužstvem, ale trápila se v koncovce. O svém vítězství rozhodla ve druhém poločase, když hrála Stará Ves po vyloučení dvou hráčů jenom v devíti.

„Jsem rád, že se v utkání o třetí místo střetneme s Kvasicemi. I když je to jenom turnaj, tak je to derby. Jsme rádi, že můžeme hrát v přípravě s týmem hrajícím I. A třídu,“ řekl trenér Lubné Marek Piškula.

Branky: Skasko – Bačinský, Čech, Dubina.

Lubná: Blažek (Marák) – Kadlčík, Čech, A. Piškula, Běťák, Skácel, Haloda, J. Musil, Rybenský, M. Piškula, Vysloužil (Valach, Dubina, Bačinský, Jelínek).

NĚMČICE – MÍŠKOVICE 2:3 (0:1)

Němčice zůstaly po prohře s Míškovicemi přikovány na posledním místě tabulky bez zisku bodu.

Branky: D. Holý 2 – Mrázek, Matulík, Vaculík.

Němčice: Vymětal – Mrázek, Pospíšilík, Sládeček, Cejpek, Hynčica, T. Darebníček, Niedermertl, Uličný, L. Darebníček, D. Holý (I. Darebníček).

Konečné pořadí: 1. Žalkovice 16:8 12, 2. Lubná 17:7 9, 3. Stará Ves 8:13 4, 4. Míškovice 5:13 4, 5. Němčice 11:16 0

Zápasy o konečné umístění: o 9. místo, Tlumačov – Němčice (SO, 11), o 7. místo, Zdounky – Míškovice (SO, 13), o 5. místo, Admira Hulín – Stará Ves (NE, 11), o 3. místo, Kvasice – Lubná (NE, 13), finále, Horní Moštěnice – Žalkovice (NE, 15).