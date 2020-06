Nejlepším střelcem klání se stal Štěpán Židlík z Hanácké Slavie.

Lepší byla v oficiálním Poháru mládeže FAČR pouze vítězná Sparta Praha a druhá Zbrojovka Brno.

Spartě i Hanácké Slavii Kroměříž se podařilo projít základní skupinou s pěti výhrami bez jakékoli bodové ztráty. Oba neporažené týmy zvládly první kolo rovněž bez zaváhání a do semifinále zamířily společně se Zbrojovkou Brno a Mladou Boleslaví.

Obě semifinále byla velice vyrovnaná a nabídla parádní podívanou. Právě fotbalisté Sparty a Kroměříže spolu vytvořili semifinálovou dvojici. Jejich krásný duel nakonec o jediný gól vyzněl pro Spartu, která postoupila do finále proti Zbrojovce Brno po výhře 4:3.

Hanácká Slavia Kroměříž své kvality potvrdila v utkání, v němž porazila Mladou Boleslav 6:2, a obsadil bronzovou příčku. Ve finále Sparta proti Zbrojovce Brno dominovala. Pražané zvítězili 7:2, udrželi turnajovou neporazitelnost a stali se v kategorii U9 letošními vítězi Ondrášovka Cupu.

Finálový turnaj kategorie U9 ve Vysokém Mýtě ovlivnil očekávaný déšť. Nikomu ale deštivé počasí nedokázalo sebrat radost z fotbalu. Stejně jako v předchozích finálových turnajích v Šumperku a Hradci Králové byla každou minutou znát pozitivní energii, kterou Ondrášovka Cup přináší. Ve Vysokém Mýtě byly k vidění nádherná utkání.

V sobotu se odehrál standardní program utkání v základních skupinách. Změnit se ale kvůli složitým klimatickým podmínkám musel nedělní herní plán, aby se snížil počet odehraných utkání. Původní systém se Zlatou skupinou byl ve spolupráci s trenéry zúčastněných týmů upraven na formát play-off, které se hrálo v osmi týmech od čtvrtfinále až po finále.

Ve Vysokém Mýtě se o fotbalovou radost společně s dětmi dělil i bývalý reprezentant Radek Bejbl, který je v současnosti úspěšným trenérem mládeže. „Vnímám Ondrášovka Cup jako velmi zajímavý projekt pro mladé hráče, že mají možnost hráč po celou sezónu tak kvalitní turnaj, který je může přivést až do celorepublikového finále. Během utkání si v sobě vypěstovávají soutěživost a touhu vyhrát,“ prohlásil někdejší záložník Slavie či Atlética Madrid.

Vicemistr Evropy z roku 1996 ocenil i nadšení, které celý turnaj i přes doslova psí počasí provázelo. Nikdo z účastníků nedal kvůli dešti najevo sebemenší zklamání a všichni si turnaj užívali.

„Je skvělé, že děti i rodiče k tomu tak přistupují. Svědčí to o tom, že děti mají o fotbal zájem, chtějí si turnaj užít a také v něm něco dokázat. Je důležité, aby děti neodradily nějaké dílčí neúspěchy, když se jim třeba chvíli ve sportu nedaří, aby na sobě pracovaly z hlediska všestrannosti a nevěnovaly se jen fotbalu. A také, aby rodiče dbali na to, aby jejich pohybová kultura vedla k všestrannosti,“ uzavřel Bejbl, ambasador Ondrášovka Cupu kategorie U9.

Finálový turnaj na východě Čech sledoval také Bejblův někdejší spoluhráč ze Slavie a národního týmu a rovněž vicemistr Evropy z roku 1996 Jan Suchopárek. „Ondrášovka Cup je skvělý projekt a je znát na jeho organizaci a zázemí, že má za sebou už spoustu ročníků. Je výborné vidět to zaujetí všech, kteří se na něm podílejí, a hlavně na hráčích, kteří se turnajů účastní.

Úroveň ve všech mládežnických kategoriích stoupá. Formát 4+1 je bezvadný, protože hráči jsou neustále v permanenci a padá hodně gólů. Přesně tak si to přejeme, a tak by to mělo být,“ podíval se na turnaj očima zkušeného reprezentanta i trenéra další ambasador kategorie U9 Jan Suchopárek, který aktuálně vede reprezentační devatenáctku.

Další finálový turnaj Ondrášovka Cupu se hraje ve dnech 23. – 24. června, kdy se nejlepší týmy kategorie U10 utkají v Táboře.

Zlatá skupina hraná ve formátu play-off

čtvrtfinále: FK Mladá Boleslav - TJ Svitavy 3:2 po penaltách, FC Zbrojovka Brno - FK Jablonec 4:2, SK Hanácká Slavia Kroměříž Akademie FC Baník Ostrava 8:1, AC Sparta Praha - Mostecký FK 4:2

utkání o 5. - 8. místo: TJ Svitavy - FK Jablonec 6:4, Akademie FC Baník Ostrava - Mostecký FC 1:4

utkání o 7. místo: FK Jablonec - Akademie FC Baník Ostrava 1:6

utkání o 5. místo: TJ Svitavy - Mostecký FK 3:5

semifinále: FK Mladá Boleslav - FC Zbrojovka Brno 2:4, SK Hanácká Slavia Kroměříž - AC Sparta Praha 3:4

o 3. místo: FK Mladá Boleslav - SK Hanácká Slavia Kroměříž 2:6

finále: FC Zbrojovka Brno - AC Sparta Praha 2:7

CELKOVÉ POŘADÍ KATEGORIE U12

1. AC Sparta Praha

2. FC Zbrojovka Brno

3. SK Hanácká Slavia Kroměříž

4. FK Mladá Boleslav

5. Mostecký FK

6. TJ Svitavy

7. FC Baník Ostrava

8. FK Jablonec

Nejlepší hráč: Adam Svoboda (TJ Svitavy)

Nejlepší střelec: Štěpán Židlík (Hanácká Slavia Kroměříž)

Nejlepší brankář: Nikolos Kobachidze (FK Jablonec)