Fotbalisté Uherského brodu utržili v dlouhé zimní přípravě první porážku. Svěřenci trenéra Martina Ondy nestačili na divizní Vsetín, kterému na Lapači podlehli 0:1. Sobotní mrazivý duel rozhodl Hořelica.

Fotbalisté Strání zvítězili ve Veselí nad Moravou 1:0. V sestavě hostů nastoupili i obě zahraniční akvizice, Afričané Abdallah Juma (na snímku) s Pentecostem Obichienou | Foto: wwww.fcstrani.cz

„Byl to bojovný zápas. První poločas se odehrál hlavně mezi oběma šestnáctkami. Nebylo k vidění mnoho šancí. Po přestávce jsme byli nebezpečnějším celkem a měli i více šancí. Jednu jsme proměnili a zaslouženě jsme vyhráli. Generálku sehrajeme na domácí umělce proti Valašské Polance,“ uvedl na klubovém webu kouč Vsetína Miroslav Mičega.

Jediná branka padla i na umělé trávě ve Veselí nad Moravou. Fotbalisté Strání na hřišti účastníka jihomoravského krajského přeboru zvítězilo gólem Ondřeje Čaňa. V sestavě hostů nastoupili i obě zahraniční akvizice, Afričané Abdallah Juma s Pentecostem Obichienou.

Žádný gól o víkendu nedali hráči Brumova ani Slavičína. Zatímco Elseremo prohrálo s Novou Dubnicí 0:4, rival podlehl slovenskému celku Lednické Rovne 0:3.

„Dobře jsme hráli možná deset, patnáct minut, ale potom jsme začali ztrácet jednoduché balony. Byli jsme vysoko postavení a soupeř chodil do brejkových situací. My navíc špatně přepínali z ofenzivy do defenzivy a celá první půle skončila tím, že jsme dostali dvě branky. Ve druhém poločase to bylo nijaké, ale změnilo se to v šedesáté minutě, kdy přišli na hřiště mladí kluci. Od té doby jsem byl paradoxně spokojený, i když jsem z toho měl obavy, když tam budou všichni mladí. Nicméně dokázali, že se s nimi musí počítat a zahráli lépe než zkušená sestava z prvního poločasu. Svým výkonem mi příjemně zamotali hlavu,“ popsal na klubovém webu průběh zápasu proti slovenskému celku a vyzdvihl výkon mladých nadějí trenér Slavičína Pavel Prešnajder.

Otrokovická Viktorka zakončila herní soustředění na Kypru výhrou 3:1 nad Arisem Limassolem.

Fotbalisté Hulína v nepříjemném mrazivém počasí pouze remizovali s Přerovem 2:2. Spartak zvládl vstup do zápasu, soupeře z krajského přeboru jasně přehrával, dokázal dokonce vstřelit úvodní branku Michalem Minářem. Další góly ale v první půli nepřidal.

Přerov těžil především z rychlého přechodu do útoku a tím také dokázal zatápět hulínské obraně. Pěknou střelu hostí z dvaceti metrů z pod břevna vyškrábl pohotový brankář Unger. Ten však nedokázal zastavit jeden z brejků hostí, kteří několika dobře načasovanými přihrávkami vpadli do naší otevřené obrany a tváří v tvář domácímu brankáři nezaváhali.

Druhá půle přinesla obdobnou podívanou, všichni aktéři okolo hřiště bojovali s mrazem a i to se asi podepsalo na zápalu aktérů do hry. Hosté šli poté dokonce do vedení 1:2. V závěrečné desetiminutovce nicméně Spartak Přerov zatlačil před branku a po jedné ze skrumáží srovnal skóre Václav Ondřejka.

Kroměříž odcestovala na Slovensko do Dubnice bez několika hráčů, a tak si museli trenéři vypomoct dorostenci. Samotný výkon Hanáků nebyl špatný, měli herní převahu, ale vyhořeli na neproměňování šancí. Když už se jim dvakrát podařilo skórovat, tak branky nebyly uznány. Domácí ze dvou šancí jednu proměnili a tím si připsali nejtěsnější výhru.

Přípravný fotbal

MFK Dubnica – Kroměříž 1:0 (0:0)

SK Spartak Hulín – 1.FC Viktoria Přerov 2:2 (1:1), branky Hulína_ Minář, Ondřejka

Uherský Brod – Vsetín 0:1 (0:0), Patrik Hořelica.

V. Otrokovice – Aris Limassol 3:1, Jurča, Mlýnek, Pěnička.

FC Veselí nad Moravou – Strání 0:1 (0:0), O. Čaňo.

Brumov – Nová Dubnica 0:4,

Slavičín – Lednické Rovne 0:3 (0:2),

Baťov – Újezdec 3:1 (0:0),

Kunovice – Kněžpole 9:2.