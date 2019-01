Kroměříž, Hulín – Po podzimu poslední tým MSFL opustil Marek Vogl. Brankář, který od roku 2007 odchytal za Hanáky 128 mistrovských utkání a 42× udržel čisté konto, zamířil k největšímu rivalovi do Hulína.

Kroměřížský brankář se vrací do klubu ze kterého v roce 2007 přišel k Hanákům. | Foto: DENÍK/Libor Kopčil

„Nesouhlasil jsem s novou upravenou smlouvou, kterou mně v Kroměříži předložili. Přemýšlel jsem i o tom, že bych s fotbalem skončil a preferoval bych zaměstnání, ale nakonec jsem se rozhodl, že to zkusím ještě v Hulíně,“ řekl Marek Vogl, který počítá s negativními reakcemi kroměřížských fanoušků.

Prezidentem klubů v Kroměříž i Hulíně, mezi kterými došlo k výměně brankářů je Zdeněk Zlámal.

„Vogl se nedohodl na podmínkách smlouvy, proto odešel do Hulína. U jednání jsem nebyl. Vedl je sportovní manažer Hanácké Slavie Jaroslav David. Měl jsem představu, že bude Marek chytat v Kroměříži do konce jarní části a poté přestoupí do Hulína, ale teď se to prostě urychlilo,“ reagoval na brankářskou rošádu Zdeněk Zlámal.

„Beru to jako realitu. Co jiného mně taky zbývá. Vogl se nedomluvil na nových podmínkách s vedením klubu a rozhodl se, že tady dál pokračovat nebude. Jeho rozhodnutí musím respektovat,“ zdůraznil trenér Hanácké Slavie Jaroslav Baďura.

Marek Vogl hájil branku Spartaku Hulín v letech 2003–2006. V krajském přeboru, divizi a poháru nasbíral 78 startů. Ve 29 zápasech ani jednou neinkasoval.

„Některým hráčům končily k 31. 12. 2011 smlouvy a s Markem jsme se na nových podmínkách nedohodli. Nevím, co ho vedlo k tomu, že si postavil hlavu. Jsem přesvědčen, že každý je nahraditelný, i pan Vogl,“ sdělil sportovní manažer Hanácké Slavie Jaroslav David.

Jedničkou Hanácké Slavie se pro jarní odvety stane Tomáš Lovásik. Sedmatřicetiletý gólman chytal u nás nejvyšší soutěž za Jablonec a Olomouc (136 utkání). Slovenský gólman před příchodem do Jablonce působil v prvoligové Trnavě, Trenčíně, Rimavské Sobotě a znovu v Trnavě. Chvilku byl v Německu v nižší soutěži a poté v druholigovém Zlí­ně.

„S Tomášem jsme se velmi rychle dohodli na podmínkách, které jsou výhodné pro obě strany,“ pochvaloval si kroměřížská sportovní manažer.

„Po odchodu Vogla bylo na programu několik řešení. Nakonec jsme se rozhodli angažovat zkušeného gólmana, protože jarní odvety budou hodně o psychice. Brankář se nemůže podělat z neúspěchu. Musí se rychle otřepat a jed dál. Proto padla volba na Tomáše Lovásika,“ sdělil Jaroslav Baďura.

Zkušený brankář působí v prvoligové Sigmě jako trenér brankářů, a tak zřejmě nebude do Kroměříže jezdit na každý trénink.

„Určitě tady nebude pokaždé. Na druhou stranu je denně v zápřahu. Myslím si, že v tom problém nebude,“ předpokládá kouč Kroměříže.

V posledních dvou sezonách nasbíral Lovásik pouze šest startů za rezervu Sigmy v MSFL. Ve čtyřech zápasech udržel čisté konto.

„Absolvoval tréninkové procesy a zkušenosti, které nasbíral, nemohl z ničeho nic ztratit,“ je si jistý Baďura.

Lovásikovi by měl krýt záda Radek Janalík, jenž patřil dva a půl roku do kádru Hulína. Ve Spartaku většinou jako dvojka posbíral 23 startů a 5× odešel s čistým kontem.

„Janalík se u nás objevil, protože se s ním po příchodu Vogla v Hulíně rozloučili. Zatím je to všechno otázkou jednání. Určitě se však bude s námi připravovat a dostane šanci v přípravném utkání,“ přiznal trenér Kroměříže Jaroslav Baďura.

Trenér Hulína Josef Pospíšil tak bude v jarní části využívat dvojici brankářů Vogl – Dubec.

„Beru jako skutečnost, že Marek Vogl se stal našim hráčem. Taková je prostě aktuální situace. Proto jsme výměnou poslali Janalíka do Hanácké Slavie,“ vyjádřil se k překvapivé změně na důležitém postu kouč Hulína.

Marek Vogl byl v minulých sezonách jasnou jedničkou v Kroměříži a také při posledním působení v Hulíně pouštěl své náhradníky do branky jen ojediněle. Spartaku však na podzim odváděl dobré služby Lubomír Dubec.

„Marka znám z působení v Kroměříži, když chytal v zápasech proti nám. Mám na to dva přípravné duely, abych ho blíž poznal jako hráče i člověka a rozhodl se, koho pošlu do branky při jarní premiéře v MSFL,“ podotkl Josef Pospíšil.

Pikantní na celém přestupu je fakt, že prvním jarním soupeřem zachraňující se Kroměříže bude právě Hulín.

„Teď nemůžu říct, jestli bude v Kroměříži v naší brance Vogl nebo Dubec. Na to je ještě hodně brzo,“ dodal hulínský trenér.