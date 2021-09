HOLEŠOVSKÉ HOLKY CHTĚJÍ PŘEDVÁDĚT OFENZIVNÍ FOTBAL

Aspirantem na umístění na předních příčkách tabulky bude také letos družstvo Holešovských holek.

,,Celé jaro jsme měli přerušenou činnost. Přípravu na novou sezonu jsme začali až v červnu, kdy děvčata nabírala ztracenou kondici. Od 1. do 20. července mělo družstvo dovolenou. Poté proběhlo tradiční soustředění na Rusavě. To bylo zaměřené znovu na nabírání kondice a na práci s míčem. Od srpna už jsme pracovali i na taktické přípravě. Také jsme sehráli dva modelové zápasy. S Březůvkami a v Olomouci s juniorkami Sigmy,“ informuje holešovský šéftrenér Slavomír Bednář starší.

Ten v létě přivítal čtyři zajímavé hráčky. Trojčata Julii, Kateřinu a Karolínu Slavíkovy z Morkovic. ,,Posilou by měla být záložnice Daniela Kocurková, která se vrátila z Fastavu Zlín. Daniela však doléčuje zlomeninu malíčku na levé noze,“ prozradil Bednář starší.

Trenéra Holešovských holek těší, že se v přípravě sestrám Slavíkovým dařilo.

,,Kateřina je důrazná v obraně, Julie se ukazuje dobře na levé straně zálohy a Karolína bude platná v útočné fázi,“ pochvaluje si hlavní kouč.

V divizních zápasech chce jeho tým předvádět ofenzivní fotbal s důrazem na práci ve středu hřiště.

,,Favority soutěže ale budou Mutěnice, Uherský Brod a Bezměrov. Překvapit může Protivanov. My se jim pokusíme jejich roli ztížit. Na podzim se ovšem soustředíme na zkonsolidování kádru. Na přední pozice tabulky zaútočíme až na jaře,“ plánuje Slavomír Bednář starší.

UHERSKÝ BROD MYSLÍ NA POSTUP DO MORAVSKOSLEZSKÉ LIGY

Velké ambice letos mají fotbalistky Uherského Brodu. Ty chtějí navázat na poslední úspěšnou nedohranou sezonu.

,,V loňské nedohrané sezoně jsme v divizi skončili za Mutěnicemi na druhém místě. Od roku 2013, kdy jsme ženský fotbal v Uherském Brodě založili, to bylo nejlepší umístění v historii klubu,“ upozorňuje Petr Zpěvák, sekretář ženského úseku ČSK Uherský Brod.

Slovácký kolektiv v prvním přípravném duelu prohrál s druholigovou Sigmou Olomouc 0:5. Poté v Újezdci u Luhačovic vyhrál kvalitně obsazený domácí turnaj Gazda Cup. V tomto turnaji Broďanky porazily díky dvěma gólům Psotkové a dvěma trefám Dufkové Fastav Zlín 4:2 a juniorky Sigmy Olomouc 1:0. Toto utkání rozhodla branka Psotkové.

Kádr Uherského Brodu vyztužila jediná hráčka. Ze Strání přišla Kristýna Dzuráková.

,,Letos jsme se také přihlásili do Poháru žen FAČR. Ve druhém předkole se v úterý 28. září představíme na hřišti Ajaxu Bezměrov. V případě postupu pak v dalším kole přivítáme v domácím prostředí Brušperk. Pokud bychom postoupili ještě dál, tak by do Uherského Brodu přijela druholigová Sigma Olomouc. A na vítěze tohoto zápasu čeká velmi atraktivní soupeř Slavia Praha,“ mají uherskobrodské fotbalistky o motivaci postaráno.

Na Slovácku mají jasno i o favoritech divize.

,,Hlavním aspirantem na postup jsou Mutěnice. Na postup do vyšší soutěže myslíme také my,“ věří Petr Zpěvák svému celku.

BEZMĚROV SÁZÍ NA ZAJIŠTĚNOU OBRANU

Nepříjemný pro všechny soupeře bude rovněž Bezměrov. Ambiciózní tým z Hané bude určitě podávat kvalitní bojovné výkony.

,,V dlouhé koronavirové pauze se hráčky připravovaly individuálně. Pokyny dostávaly přes internet,“ informuje kouč Martin Kratochvíl.

Oficiální společná letní příprava bezměrovských fotbalistek začala v pondělí 9. srpna.

,,V letních trénincích jsme se zaměřili na nabírání fyzické kondice a na přechodovou fázi z obrany do útoku. Trénovali jsme také obrannou činnost,“ hlásí Kratochvíl.

Sestavu Hanaček v létě dopnily tři nové tváře.

,,Z DFK Holešov jsme získali obránkyni Ditu Hovořákovou, z Ratají k nám přišla záložnice Michaela Konečná a nováčkem je útočnice Doris Nesvadbová. Naopak ze zdravotních důvodů na delší dobu přerušila kariéru obránkyně Soňa Bílková,“ vypočetl změny první muž lavičky Bezměrova.

Jeho družstvo před startem nové sezony odehrálo čtyři přípravné zápasy. Hanačky poměřily síly s juniorkami Fastavu Zlín, juniorkami Sigmy Olomouc, juniorkami Baníku Ostrava a s kolektivem Vlkoše.

,,V divizi se chceme pohybovat v horní polovině tabulky. K tomu by nám měl pomoct herní styl postavený na zajištěné obraně,“ uvedl Martin Kratochvíl.

Ten za jednoznačného favorita soutěže považuje tým Mutěnic.

BŘEZŮVKY SE V PŘÍPRAVĚ ZAMĚŘILY NA PRÁCI S MÍČEM A STŘELBU

O překvapivé výsledky se určitě postarají Březůvky.

,,V dlouhé koronavirové pauze jsme od fotbalu odpočívaly. Ovšem, jakmile to vládní nařízení umožnily, tak jsme začaly s tréninkem a potom už jsme trénovaly bez přestávky až do začátku sezony. V přípravě jsme se zaměřily na práci s míčem a na střelbu. V modelových zápasech jsme porazily Holešovské holky 3:2 a Uherský brod 2:0,“ hlásí vedoucí Březůvek Žaneta Vaculíková.

Tradiční účastník divize v létě vyztužil soupisku o čtyři nové hráčky. Z Fastavu Zlín přišla Michaela Mikuláštíková, novými tvářemi jsou také Ivana Šárová, Nikol Vítková a Tereza Heckelová.

Herní styl Březůvek bude postavený na zajištěné obraně a brejcích.

,,V letošním ročníku divize chceme skončit do 3. místa. Ovšem pokud ještě posílíme soupisku, tak budeme patřit k favoritům soutěže,“ nechybí Vaculíkové na začátku sezony sebevědomí.

V 1. KOLE BEZMĚROV ZASKOČIL UHERSKÝ BROD. HOLEŠOVSKÉ HOLKY ZTRATILY BODY S BŘEZŮVKAMI

Už úvodní divizní kolo se neobešlo bez překvapení. Bezměrov si přivezl cenné tři body z Uherského Brodu a Holešovské holky pouze remízovaly s Březůvkami.

UHERSKÝ BROD – BEZMĚROV 0:1 (0:0)

Partii dvou silných družstev rozhodla v pětašedesáté minutě pohotová dorážka Moniky Dočkalové.

,,Ve vyrovnaném a v závěru vyhroceném zápase jsme měly taktiku postavenou na pozorné obraně a přízemní kombinaci. Domácí naopak sázeli na dlouhé nakopávané míče. Nám se však jejich ofenzívu dařilo eliminovat. Uherský Brod jsme pustily pouze do jedné větší šance,“ radovala z výhry na Slovácku Monika Dočkalová, autorka jediného gólu v utkání.

Branka: Dočkalová.

Uherský Brod: Karolová – Šotová, Chovancová, Baná, Lenka Kučerová, Oharková, Adamíková, Eliášová, Kateřina Fojtíková, Psotková, Dufková. Střídaly: Gorčíková, Vidová.

Bezměrov: Lucie Pitnerová – Strašáková, Trávníčková, Hovořáková, Baštincová, Kristýnová, Konečná, Nesvadbová, Adéla Pitnerová, Dočkalová, Houšková. Střídaly: Červíková, Jordová, Šoberová, Pražáková, Pechová.

HOLEŠOVSKÉ HOLKY – BŘEZŮVKY 2:2 (2:2)

Už v první minutě poslala Holešov do vedení Sklenaříková. Hosté však v šestadvacáté minutě po dvou trefách z dálky Terezy Heckelové otočili stav na 1:2. Těsně před přestávkou vyrovnala Adriana Ševčíková na 2:2.

,,Zápas se nám příliš nepovedl. Nenašli jsme pořádný recept na hostující gólmanku Vilhanovou. Zahodili jsme spoustu šancí. Nás naopak náhradní brankářka Řiháková nepodržela. Dostali jsme totiž dva laciné góly. Remíza je proto pro nás ztrátou. Březůvky si však za bojovnost a nasazení zisk bodu zasloužily,“ uznal holešovský šéftrenér Slavomír Bednář starší.

Branky: Sklenaříková, Adriana Ševčíková – Heckelová 2.

Holešovské holky: Řiháková – Stavjaníková, Slezáčková, Pospíšilíková, Sklenaříková, Adriana Ševčíková, Křenková, Tiefenbachová, Jiroušková, Kateřina Slavíková, Vašíčková. Střídaly: Doleželová, Škrabalová, Kotasová, Pavelková, Setinská, Julie Slavíková, Karolína Slavíková.

Březůvky: Vilhanová – Monika Zábojníková, Šarová, Marková, Heckelová, Ondrašíková, Divoková, Mikuláštiková, Chudárková, Vaculíková, Kubíčková. Střídaly: Bukovjanová, Urbánková, Gregorová, Huťková, Stolaříková.

PROGRAM 2. PODZIMNÍHO KOLA V MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZI ŽEN VE SKUPINĚ B 2021-2022:

Sobota 18. září: Bezměrov – Mostkovice (15.30).

Neděle 19. září: Vlkoš – Uherský Brod (10), Mutěnice – Březůvky (15.30), Protivanov – Holešovské holky (15.30).