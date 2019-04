BRUMOV SÁZÍ NA KONTROLU MÍČE NA KOPAČKÁCH

VALAŠKY LITUJÍ PORÁŽKY S UHERSKÝM BRODEM

Výbornou výchozí pozici má Brumov. Po podzimu lídr soutěže, jenž doposud sedm zápasů vyhrál a pouze jeden prohrál, prožil klasickou zimní pauzu.

,,Nabírali jsme fyzickou kondici a hráčky také posilovaly, kdy si zpevňovaly svoje těla. Věnovali jsme se práci s míčem a hlavně jsme pracovali na zlepšení koncovky. Tu jsme měli na podzim mizernou,“ prozradil kouč Jaroslav Maňas.

Jeho tým půjde do jarních odvet s téměř totožnou sestavou jako v podzimních duelech. ,,Nikdo kádr neopustil. Naopak soupisku jsme doplnili o Markétu Hamalčíkovou a Elišku Rakovou z Rokytnice nad Vláří,“ informuje dále vůdce Valašek.

Hráčky Brumova fotbal baví, a proto je neomrzelo pořád dosahovat na dobré výsledky.

,,Herní styl máme postavený na kontrole míče na kopačkách. Praktikovat bychom chtěli jednoduchý fotbal s rychlým přechodem do útoku. To nám vždy zajišťovalo body,“ plánuje Maňas, který by se samozřejmě chtěl udržet na čele tabulky až do konce sezony.

,,Škoda, že jsme na podzim podcenili Uherský Brod a v doposud posledním 9. kole soutěže jsme s týmem ze Slovácka na domácí půdě prohráli 0:2,“ mrzí Jaroslava Maňase.

HOLEŠOVSKÝM HOLKÁM BUDE I NA JAŘE CHYBĚT ZRANĚNÁ KANONÝRKA MONIKA SAMSONOVÁ

Pozadu nebudou chtít zůstat ani druhé v pořadí Holešovské holky. ,,Zimní přípravu jsme začali 3. února na domácí umělé trávě. Zpočátku jsme se zaměřili na získání potřebné kondice. Postupně jsme pracovali s míčem. Odehráli jsme také tři modelové zápasy. Utkali jsme se se staršími žáky Bezměrova a Louk a s ženami Nových Sadů. Tréninky ovšem narušovaly časté zdravotní problémy některých hráček,“ informoval jeden z koučů Slavomír Bednář starší.

Ten už se bude muset obejít bez dvou opor. Obránkyně Dominika Stolářová a ofenzivní Vendula Kuchařová ukončily fotbalovou činnost. Navíc autorka 12 podzimních branek Monika Samsonová stále léčí zlomený kotník z utkání s Fastavem Zlín. Jedinou novou tváří je tak Martina Trávníčková ze zlínského Fastavu, která do Holešova přišla z pracovních důvodů.

,,I na jaře chceme předvádět stejný herní styl, jako na podzim. To znamená udržet ofenzívně laděnou hru. Zatím ale nedokážeme zacelit absenci kanonýrky Samsonové,“ uvedl Bednář starší.

Toho těší, že vedení klubu dokázalo navázat spolupráci s jednou realitní kanceláří. ,,Její logo budeme také nosit na nových dresech,“ prozradil závěrem holešovský lodivod.

FASTAV ZLÍN ODEHRÁL NĚKOLIK ZÁPASŮ SE SLOVENSKÝMI TÝMY. HRÁČKY SI PŘÍPRAVU ZPESTŘILY VÝŠLAPEM NA HRAD BRUMOV

Na jaro se těší rovněž třetí Fastav Zlín. V krajském městě měli první letošní trénink už 7. ledna. Poté se ve Zlíně trénovalo každé pondělí, středu a pátek. O víkendu hrával zlínský Fastav přípravné duely. Mimo jiné například s Baníkem Ostrava 1:3, a slovenskými celky Petržalkou 4:3, Myjavou 0:9, Topolčany 3:6, Trenčínem 4:3 a Považskou Bystricí 6:1. Fotbalistky třetího družstva tabulky měly také čtyřdenní soustředění v Brumově, kde se odreagovaly i výšlapem na brumovský hrad.

,,Herní styl neměníme. Pořád chceme předvádět ofenzivní fotbal se spoustou branek v síti soupeřek. Rády bychom také využívaly nacvičené herní situace s kvalitním zakončením. Prosazovat se chceme i ze standardních situací. Zapracovat do sestavy by se měly i některé nové mladé hráčky,“ plánuje kapitánka Aneta Strachoňová.

Ta také děkuje vedení klubu ze skvělé podmínky. ,,Zejména šéftrenér Marek Kalivoda nám zajišťoval veškerý servis. Příkladně se o nás ale stará také kouč Karel Dolina, masér Ladislav Paulinský a fyzioterapeut Tomáš Mičola,“ děkuje jedna z tahounek Zlína.

A jaký mají fotbalistky z krajského města cíl do zbytku sezony. ,,Chceme střílet hodně branek a podávat výkony, které se budou líbit nám i divákům. A v červnu, kdy Moravskoslezská divize skončí, by bylo vynikající získat titul,“ nastínila ideální scénář Strachoňová.

UHERSKÝ BROD CHCE UDRŽET PÁTÉ MÍSTO. SLOVÁCKÝ KOLEKTIV SE ALE CHYSTÁ POTRÁPIT VŠECHNY FAVORITY

Další body chce sbírat i Uherský Brod. Slovácký klub ještě v prosinci uspořádal tradiční už 11. ročník Vánočního halového turnaje dívek a žen. Ten byl největším takovým podnikem v Evropě.

,,V zimní pauze jsme se dále zúčastnili turnaje v Kyjově, který jsme vyhráli. Postupně jsme přešli na domácí umělou trávu a na stadionu Na Lapači jsme odehráli také několik zápasů. Mimo jiné jsme prohráli s Novými Sady 2:4, juniorkami Spartaku Trnava 0:4, výběrem české reprezentace hráček do 15 let 0:14 a Kotvrdovicemi 0:3“ shrnul přípravné duely sekretář uherskobrodského klubu Petr Zpěvák.

Jeho tým čeká i několik změn v kádru. ,,Zkušená Věra Šmilauerová si pohrává s myšlenkou o ukončení kariéry. Do divizních odvet naopak počítáme s bývalou hráčkou Dolního Němčí, Uherského Brodu a 1. FC Slovácko dvaadvacetiletou Pavlínou Stojaspalovou. Soupisku bychom chtěli ještě vyztužit o Elišku Martinákovou z 1. FC Slovácko. Jinak kádr zůstává podobný jako na podzim,“ informuje Zpěvák.

V Uherském Brodě si ženy fotbal užívají a podobně by tomu mělo být i nadále ,,Ve zbytku sezony chceme udržet v tabulce páté místo. Rádi bychom také potrápili všechny favority na postup,“ plánuje Petr Zpěvák.

BŘEZNICE CHCE HRÁT ROVNOCENNÉ PARTIE SE SILNĚJŠÍMI CELKY. ŠESTÝ TÝM SOUTĚŽE ALE HLEDÁ BRANKÁŘKU

Chuť do fotbalu neztratila ani po podzimu v tabulce šestá Březnice.

,,Přípravu jsme zahájili v polovině února. Trénovali jsme dvakrát týdně ve sportovní hale zlínského gymnázia a využívali jsme i umělou trávu v Sazovicích. Zpočátku jsme se věnovali kondici a od března do tréninkových jednotek přibyla i práce s míčem. Od 21. do 24. března družstvo absolvovalo soustředění ve Vyškovci,“ uvedl těsně před začátkem jarních duelů kouč Josef Juráň.

Ten však řeší velký problém. ,,Chybí nám stabilní brankářka. Takže jsme v podobné situaci jako před začátkem sezony,“ má o čem přemýšlet trenér.

Březnice se ale chystá předvádět pohledný fotbal. ,,S přibývajícími zápasy chceme náš herní projev zlepšovat tak, abychom byli schopni odehrát rovnocenné partie se silnějšími týmy,“ přeje si Juráň.

TABULKA PO PODZIMU MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE ŽEN – SKUPINA B:

1. Brumov 7 0 1 23:5 21

2. Holešovské holky 6 1 1 55:4 19

3. Fastav Zlín 6 1 1 24:6 19

4. Mutěnice 5 0 3 17:22 15

5. Uherský Brod 4 1 3 15:13 13

6. Březnice 3 0 5 20:19 9

7. Vlkoš 2 0 6 15:35 6

8. Držovice 1 0 7 6:31 3

9. Mostkovice 0 1 7 2:42 1

PROGRAM 1. JARNÍHO KOLA:

Sobota: Březnice – Fastav Zlín (10).

Neděle: Brumov – Držovice (10), Mutěnice – Holešovské holky (13), Vlkoš – Uherský Brod (13).