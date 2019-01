Kroměříž - Úřední zpráva 39/2013 OFS Kroměříž

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

1. STK

1.1 Pořádkové pokuty

Chybné hlášení střelců: Kroměříž (mladší přípravka) – pokuta 50 Kč

Nedostatečné vyplnění zápisu o utkání: Kroměříž (starší přípravka), Kroměříž (mladší přípravka) – oba pokuta 100 Kč.

Nedohraní zápasu vinou malého počtu hráčů: Martinice (muži) – pokuta 800 Kč (splatná do 30. 10. 2013). Pozdní předání zápisu o utkání: Těšnovice (st. žáci) – důtka.

1.2 Kontumace utkání

Kontumace utkání starší přípravky skupiny A pro neoprávněný start hráčů bez RP:

Kroměříž – Prusinovice 0:3, Kroměříž – Rataje 0:3.

Kontumace utkání mladší přípravky skupiny A pro neoprávněný start hráčů bez RP:

Kroměříž – Prusinovice 1:7 (zůstává stav dosažený na hřišti), Morkovice – Rataje 0:3, Prusinovice – Morkovice 3:0, Kroměříž – Rataje 0:6 (zůstává stav dosažený na hřišti).

U všech kontumovaných utkání OP starší a mladší přípravky se upouští od potrestání funkcionářů.

1.3 Termíny utkání

OP mladší žáci, skupina A, 9. kolo

7–9–1 Rajnochovice – Holešov B (19. 10. 2013, 14.00)

7–9–2 DFK Holešov – Prusinovice (17. 10. 2013, 16.30, Stadion Míru)

7–9–3 Mrlínek – Martinice (20. 10. 2013, 10.00)

7–9–4 Žeranovice – Chvalčov (20. 10. 2013, 11.30)

OP mladší žáci, skupina B, 9. kolo

8–9–1 Skaštice – Lutopecny (20. 10. 2013, 11.00)

8–9–2 Kroměříž C – Rymice (20. 10. 2013, 10.00)

8–9–3 Lubná – Dřínov (20. 10. 2013, 10.00)

OP starší přípravka, skupina A, 8. turnaj, 20. 10. 2013 (10.00)

Pořadatel Loukov, volno Morkovice: Prusinovice – Kroměříž, Rataje – Loukov, Loukov – Prusinovice, Kroměříž – Rataje.

OP starší přípravka, skupina B, 2. turnaj, 19. 10. 2013 (10.00)

Pořadatel Lutopecny: Žalkovice – Kvasice, Lutopecny – Koryčany, Kvasice – Koryčany, Lutopecny – Žalkovice.

OP mladší přípravka, skupina A, 8. turnaj, 20. 10. 2013 (10.00)

Pořadatel Loukov, volno Morkovice: Rataje – Loukov, Prusinovice – Kroměříž, Kroměříž – Rataje, Loukov – Prusinovice.

1.4 Upozornění

Asistenti rozhodčích musí uvádět do zápisu o utkání své ID číslo nikoli číslo průkazu trenéra laika. Utkání OP mladší přípravky se hrají na hřišti 20×30 m s brankami 2×5 m.

2. KOMISE ROZHODČÍCH

2.1 Delegace rozhodčích

II. třída, 11. kolo, 20. 10. 2013 (14.00)

1–11–1 Němčice – Střílky: Sanislo

1–11–2 Zborovice – Loukov: Panáček

1–11–3 Morkovice B – Mrlínek: Dundová

1–11–4 Kyselovice – Lubná: Skyba

1–11–5 Zdounky – Rusava: Tříska

1–11–6 Slavkov p. H. – Ludslavice: Mucha

1–11–7 Záříčí – Kroměříž B (SO): Hušek

III. třída, skupina A, 11. kolo, 20. 10. 2013 (14.00)

2–11–1 Holešov B – Zahnašovice (10.15, hř. Všetuly): Sedlář

2–11–2 Kostelec u Hol. B – Rajnochovice: Caletka

2–11–3 Hlinsko p. H. – Prusinovice: Benda

2–11–4 Tučapy – Rymice: Šindelek

2–11–5 Chvalčov – Komárno: Hušek

III. třída, skupina B, 11. kolo, 20. 10. 2013 (14.00)

3–11–1 Břest – Záhlinice: Žigmund

3–11–2 Mysločovice B – Skaštice B (10.00): Veselý

3–11–3 Pravčice – Martinice (SO): Slováček

3–11–4 Žeranovice – Záříčí B: Závojský

3–11–5 Kyselovice B – Míškovice (SO): Závojský

III. třída, skupina C, 11. kolo, 20. 10. 2013 (14.00)

4–11–1 Litenčice – Lutopecny: Rosický

4–11–2 Bařice – Rataje: Vybíral

4–11–3 Bezměrov – Šelešovice: Stuchlík

4–11–4 Kvasice B – Lubná B (SO): Tříska

4–11–5 Zlobice – Dřínov: Veselý

4–11–6 Zborovice B – Počenice (SO): Mucha

OP dorost, 9. kolo, 20. 10. 2013

5–9–1 Žalkovice – Lutopecny (11.00): Žigmund

5–9–2 Zborovice – Rataje (10.00): Čech

5–9–3 Rymice – Mrlínek (11.00): Zakopal

5–9–4 Kostelec u Hol. – Břest (11.00): Caletka

OP starší žáci, 9. kolo, 20. 10. 2013

6–9–1 Zdounky – Zlobice (19. 10. 2013, 14.00): Benda

6–9–2 Bezměrov – Chvalčov (11.30): Stuchlík

6–9–3 Těšnovice – Chropyně (19. 10. 2013, 14.00): Rosický

3. DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

3.1 Vyloučení

Sokol Dřínov: Martin Grőbner (DOROST) – 2 soutěžní utkání nepodmíněně od 7. 10. 2013. Poplatek za projednání 50 Kč.

TJ Sokol Rataje: Antonín Chalupa – 1 soutěžní utkání nepodmíněně od 7. 10. 2013. Poplatek za projednání 100 Kč.

TJ Sokol Tučapy: Jan Adámek – 1 soutěžní utkání nepodmíněně od 7. 10. 2013. Poplatek za projednání 100 Kč. Tomáš Sedlařík – 1 soutěžní utkání nepodmíněně od 7. 10. 2013. Poplatek za projednání 100 Kč.

4. HOSPODÁŘSKÁ KOMISE

4.1 Dotace OFS Kroměříž

Bařice 2200 Kč, Bezměrov 4300 Kč, Břest 4300 Kč, DFK Holešov 2200 Kč, Dřínov 6400 Kč, Hlinsko p. H. 2200 Kč, Elko Holešov 4300 Kč, Chropyně 2200 Kč, Chvalčov 8500 Kč, Komárno/Osíčko 2200 Kč, Koryčany 2200 Kč, Kostelec u Hol. 4300 Kč, HS Kroměříž 6500 Kč, Kvasice 3300 Kč, Kyselovice 4300 Kč, Litenčice 2200 Kč, Loukov 6400 Kč, Lubná 6400 Kč, Ludslavice 2200 Kč, Lutopecny 8500 Kč, Martinice 4300 Kč, Míškovice 2200 Kč, Morkovice 5400 Kč, Mrlínek 6400 Kč, Němčice 2200 Kč, Počenice/Tetětice 2200 Kč, Pravčice 2200 Kč, Prusinovice 7500 Kč, Rajnochovice 4300 Kč, Rataje 8500 Kč, Roštění 1200 Kč, Rusava 2200 Kč, Rymice 6400 Kč, Skaštice 4300 Kč, Slavkov p. H. 4300 Kč, Střílky 2200 Kč, Šelešovice 2200 Kč, Těšnovice 2200 Kč, Tučapy 2200 Kč, Záhlinice 2200 Kč, Zahnašovice 2200 Kč, Záříčí 4300 Kč, Zborovice 6400 Kč, Zdounky 8500 Kč, Zlobice 4300 Kč, Žalkovice 3800 Kč, Žeranovice 6400 Kč – termín pro vyúčtování dotací je 31. 10. 2013.

Oddíly OFS Kroměříž mohou žádat o dotace na mládežnické turnaje. Informace na www.ofskromeriz.cz

5. KFS

5.1 Každý může být reprezentantem

VV Zlínského krajského fotbalového svazu vyhlašuje pro všechny mladé hráče nar. v roce 2001–2002 akci – Každý může být reprezentantem.

Termín: pondělí 21. října 2013 od 16.00 hodin

Místo: sportovní areál SFK Holešov (Střelnice)

Cíl akce: ukázková tréninková jednotka mladších žáků pod vedením zkušených mládežnických trenérů a bývalého reprezentanta ČR Zdeňka Grygery.

Každému účastníkovi bude zapůjčen dres reprezentace ČR a míč PUMA. Pitný režim a občerstvení pro hráče zajištěno. Akce je kapacitně omezena (28 hráčů + 4 brankaři), přihlášky zasílejte do 15. října 2013 a je určena pro mladší žáky okresních a krajských soutěží. Prezentace akce je na webu Zl KFS.

Přihláška: uveďte jméno a příjmení, rok nar., mateřský klub, mobil na rodiče, emailovou adresu a zašlete na Zlínský KFS, email: lukas@kfszlin.cz. Případné dotazy zodpoví sekretář Zl KFS p. Radovan Lukáš.

6. FAČR

6.1 Členské karty

Na sekretariátu OFS Kroměříž si můžete každý čtvrtek (8.00 – 15.30) vyzvednou členské karty. Po tel. (602 511 429) domluvě i v jiných termínech. Jedná se o tyto kluby: Kvasice, Morkovice, Bystřice p. H., Komárno-Osíčko, Admira Hulín, Holešovské holky, Chropyně, Kostelec u Hol., Počenice- Tetětice, Záříčí, Rusava, Lubná, Míškovice, Němčice, Pravčice, Žalkovice, Břest, Kyselovice, Chvalčov, Mrlínek, Zborovice, Martinice, Hlinsko p. H., Rataje, Těšnovice, Bařice, Slavkov p. H., Zlobice.