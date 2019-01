kroměříž - Úřední zpráva 23/2013 OFS Kroměříž

1. STK

1.1 Pořádkové pokuty

Nehlášený výsledek: Chropyně (starší žáci) – pokuta 50 Kč.

Chybně hlášený výsledek: Dřínov (starší žáci) – pokuta 50 Kč.

Chybně hlášení střelci: Kvasice B (muži) – pokuta 50 Kč.

Neuvedení vedoucího mužstva: Lubná B (muži) – pokuta 200 Kč.

Neoprávněné čerpání čekací doby: Prusinovice (muži), Břest (starší žáci) – oba důtka

Nápoje ve skle: Rymice (muži) – pokuta 200 Kč.

Neoprávněný start hráčky: Lubná (starší přípravka, hráčka Malehovská) – pokuta 600 Kč (splatná do 10. 7. 2013).

1.2 Změny termínů utkání

II. třída: Roštění – Prusinovice, 17. kolo, nový termín 21. 6. 2013 (18.00), poplatek Roštění 350 Kč.

II. třída: Zborovice – Němčice, 17. kolo, nový termín 21. 6. 2013 (18.00), poplatek Němčice 350 Kč.

II. třída: Mrlínek – Rusava, 18. kolo, nový termín 29. 6. 2013 (16.00), poplatek Mrlínek 350 Kč.

III. třída, skupina A: Rymice – Martinice, 17. kolo, nový termín 23. 6. 2013 (13.30), poplatek Rymice 350 Kč.

III. třída, skupina A: Tučapy – Chvalčov, 18. kolo, nový termín 28. 6. 2013 (17.30), poplatek Tučapy 350 Kč.

III. třída, skupina B: Rataje – Kyselovice B, 17. kolo, nový termín 21. 6. 2013 (18.00), poplatek Rataje 350 Kč.

III. třída, skupina B: Kroměříž B – Bařice, 18. kolo, nový termín 21. 6. 2013 (18.00), poplatek Kroměříž B 150 Kč.

III. třída, skupina B: Lubná B – Litenčice, 18. kolo, nový termín 28. 6. 2013 (18.00), poplatek Litenčice 350 Kč.

III. třída, skupina B: Dřínov – Zářičí B, 18. kolo, nový termín 29. 6. 2013 (16.30), poplatek Dřínov 350 Kč.

1.3 Povolení turnajů

STK povoluje konání turnaje mladších žáků 29. 6. 2013 v Žeranovicích.

STK povoluje konání turnaje mužů 20. 7. 2013 v Lubné.

1.4 Ostatní

STK byly předloženy platné RP hráčů Martinic Fiala, Shejbal a Červenka a tak zastavila prošetřování mužstva Martinic.

Losovací aktiv OFS Kroměříž proběhne v pátek 12. července (16.00) v Kulturním klubu v Hulíně.

2. KOMISE ROZHODČÍCH

2.1 Delegace rozhodčích

II. třída, 18. kolo, 30. 6. 2013 v 16.30

1–18–1 Mrlínek – Rusava (SO, 16.00)

1–18–2 Němčice – Záříčí

1–18–3 Prusinovice – Loukov (15.00)

1–18–4 Střílky – Kyselovice

1–18–5 Morkovice B – Žeranovice

1–18–6 Lutopecny – Zborovice

1–18–7 Slavkov p. H. – Roštění

III. třída, skupina A, 18. kolo, 30. 6. 2013 v 16.30

2–18–1 Tučapy – Chvalčov (PÁ, 17.30)

2–18–2 Holešov B – Břest (10.15, hř. Všetuly)

2–18–3 Hlinsko p. H. – Komárno

2–18–4 Ludslavice – Rymice

2–18–5 Martinice – Mysločovice B

2–18–6 Pravčice – Rajnochovice (SO)

2–18–7 Míškovice – Zahnašovice

III. třída, skupina B, 18. kolo, 30. 6. 2013 v 16.30

3–18–1 Zborovice B – Počenice (SO)

3–18–2 Kvasice B – Bezměrov (SO)

3–18–3 Šelešovice – Rataje (PÁ, 17.30)

3–18–4 Kyselovice B – Zlobice (SO)

3–18–5 Lubná B – Litenčice (PÁ, 18.00)

3–18–7 Dřínov – Záříčí B (SO)

Komise rozhodčích bude utkání posledního kola obsazovat přes elektronickou­ poštu.

3. DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

3.1 Vyloučení

KYSELOVICE B: Ščudla Ladislav – 1 SU nepodmíněně od 12. 6. 2013, 100 + 100 Kč.

ZLOBICE: Kočař Stanislav – 1 SU nepodmíněně od 12. 6. 2013, 100 + 100 Kč.

LUBNÁ B: Ševčík Kamil – 1 SU nepodmíněně od 19. 6. 2013, 100 Kč.

BEZMĚROV: Táborský Tomáš – 1 SU nepodmíněně od 19. 6. 2013, 100 Kč.

4. HOSPODÁŘSKÁ KOMISE

Neuhrazené pokuty: Kostelec u Hol. B 1800 Kč, Kyselovice 800 Kč – termín pro opakovanou úhradu 9. 7. 2013 jinak se kluby vystavují pořádkové pokutě.