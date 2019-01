Kroměříž - Úřední zpráva 18/2013 OFS Kroměříž.

1. STK

1.1 Termíny utkání

OP mladší žáci, finálová skupina, 3. kolo

C-3–1 Rymice – Holešov B (18. 5. 2013, 10.00)

C-3–2 Bezměrov – Slavkov p. H. (19. 5. 2013, 14.00)

C-3–3 Loukov – Zdounky (19. 5. 2013, 10.00)

OP mladší žáci, skupina o 7. místo, 3. kolo

B-3–1 Martinice – Lutopecny (19. 5. 2013, 10.00)

B-3–2 DFK Holešov – Chvalčov (18. 5. 2013, 10.00, Stadion Míru)

OP mladší žáci, skupina o 11. místo, 2. kolo

A-3–1 Prusinovice – Žeranovice (19. 5. 2013, 13.00)

OP starší přípravka, finálová skupina

2. turnaj, 18. 5. 2013 (10.00), pořadatel Morkovice: utkání Morkovice – Kroměříž C, Loukov – Kvasice, Kroměříž C – Kvasice, Loukov – Morkovice

OP starší přípravka, skupina o 5. místo

2. turnaj, 18. 5. 2013 (10.00), pořadatel Koryčany, utkání Zdounky – Mrlínek, Lubná – Koryčany, Mrlínek – Koryčany, Lubná – Zdounky

OP mladší přípravka

13. turnaj, 18. 5. 2013 (10.00), pořadatel Žalkovice, volno Chvalčov: utkání Loukov – Prusinovice, Žalkovice – Rataje, Loukov – Žalkovice, Rataje – Prusinovice

1.2 Pořádkové pokuty

Nehlášení výsledku: Babice (ženy, druhý případ) – pokuta 200 Kč, Chvalčov (starší žáci) – pokuta 50 Kč.

Chybné hlášení střelců: Hlinsko p. H. (muži), Šelešovice (muži), Babice (ženy), Holešov B (mladší žáci) – všichni pokuta 50 Kč.

Nedostavení se na jednání STK: Kyselovice (muži) – pokuta 200 Kč.

1.3 Změny termínů utkání

III. třída, skupina A: Břest – Míškovice, 28. kolo, nový termín 15. 6. 2013 (16.30), poplatek Miškovice 150 Kč.

OP mladší žáci, finálová skupina: Zdounky – Loukov, 2. kolo, nový termín 16. 5. 2013 (17.00).

OP mladší žáci, finálová skupina: Holešov B – Rymice, 2. kolo, nový termín 13. 5. 2013 (16.30, hř. Všetuly).

OP mladší žáci, finálová skupina: Zdounky – Slavkov p. H., 6. kolo, nový termín 16. 6. 2013 (10.00).

STK nevyhovělo žádosti Němčic o přeložení utkání II. třídy Střílky – Němčice.

1.4 Změny termínů utkání, nařízené STK

III. třída, skupina A: Míškovice – Hlinsko p. H., 25. kolo, 25. 5. 2013 (16.30).

III. třída, skupina B: Litenčice – Rataje, 25. kolo, 25. 5. 2013 (16.30).

III. třída, skupina A: Záhlinice – Břest, 27. kolo, 9. 6. 2013 (13.30).

III. třída, skupina B: Dřínov – Bezměrov, 27. kolo, 8. 6. 2013 (16.30).

OP dorost: Dřínov – Rymice, 8. 6. 2013 (13.30).

III. třída, skupina A: Rymice – Martinice, 17. kolo, 22. 6. 2013 (16.30).

III. třída, skupina B: Zlobice – Těšnovice B, 17. kolo, 22. 6. 2013 (16.30).

1.5 Kontumace utkání

STK kontumuje utkání Lutopecny – Kyselovice 3:0 ve prospěch Lutopecen pro nedostatečný počet hráčů Kyselovic a předává mužstvo Kyselovic, vedoucího (Seibert), trenéra (Říkovský st.) a kapitána (Říkovský st.) do DK.

STK předává do DK oddíly a zástupce mužstev: Němčice (muži), Slavkov p. H. (muži), Míškovice (muži), Kroměříž B (muži), Lubná B (muži), Kroměříž (ženy) pro kontumovaná utkání.

1.6 Ostatní

Na oddíly byl zaslán elektronickou poštou dotazník ohledně uspořádání soutěží v následujících letech.

Finanční odměny pro účastníky poháru OFS (budou připsány na klubové karty): Morkovice B 6000 Kč, Mrlínek 3000 Kč, Kyselovice 1000 Kč, Chvalčov 1000 Kč.

2. KOMISE ROZHODČÍCH

2.1 Delegace rozhodčích

II. třída, 24. kolo, 19. 5. 2013 (16.30)

1–24–1 Rusava – Záříčí: Mucha

1–24–2 Prusinovice – Žeranovice (15.00): Jelínek

1–24–3 Kyselovice – Zborovice: Rybka

1–24–4 Loukov – Roštění: Dundová

1–24–5 Mrlínek – Slavkov p. H.: Hušek

1–24–6 Střílky – Němčice: Caletka

1–24–7 Morkovice B – Lutopecny: Slováček

II. třída, dohrávka 19. kola

1–19–7 Rusava – Loukov (17. 5. 2013, 17.00): Tříska

III. třída, skupina A, 24. kolo, 19. 5. 2013 (16.30)

2–24–1 Tučapy – Rymice: OFS Přerov

2–24–2 Komárno – Mysločovice B: Tříska

2–24–3 Břest – Rajnochovice: Karlík

2–24–4 Martinice – Pravčice: Závojský

2–24–5 Chvalčov – Zahnašovice: Sedlář

2–24–6 Holešov B – Kostelec u Hol. B (10.15, hř. Všetuly): Šindelek

2–24–7 Ludslavice – Míškovice: Skyba

2–24–8 Hlinsko p. H. – Záhlinice: Žigmund

III. třída, skupina B, 24. kolo, 19. 5. 2013 (16.30)

3–24–1 Těšnovice B – Lubná B (SO, hř. Bařice): Dunda

3–24–2 Zborovice B – Zlobice (SO, hř. Troubky): Mucha

3–24–3 Bezměrov – Litenčice: Dunda

3–24–4 Počenice – Bařice: Čech

3–24–5 Kvasice B – Zářičí B (SO): Panáček

3–24–6 Šelešovice – Dřínov: Šindelek

3–24–7 Kyselovice B – Kroměříž B (SO): Sanislo

III. třída, skupina B, dohrávka 16. kola

3–16–3 Šelešovice – Počenice (17. 5. 2013, 17.00): Čech

MOP žen, 16. kolo, 19. 5. 2013

4–16–1 Březůvky – Žalkovice (18. 5. 2013, 16.30): OFS Zlín

4–16–2 Kroměříž – Babice (16.30): Rosický

OP dorost, 16. kolo, 19. 5. 2013

5–16–1 Rataje – Zdounky (13.30): Čech

5–16–2 Břest – Zborovice (14.00): Karlík

5–16–3 Mrlínek – Dřínov (18. 5. 2013, 10.00): Rybka

5–16–4 Lutopecny – Pravčice (18. 5. 2013, 16.30): Rosický

OP starší žáci, 16. kolo, 19. 5. 2013

6–16–1 Žeranovice – Rymice (10.00): Novák R.

6–16–2 Zlobice – Zdounky (14.00): Rosický

6–16–3 Břest – Dřínov (18. 5. 2013, 10.45): Panáček

6–16–4 Chvalčov – Chropyně (10.00): Skyba

6–16–5 Těšnovice – Žalkovice (10.30, hř. Bařice): Sedlář

3. DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

3.1 Vyloučení

ZBOROVICE dorost: Gremlica Jakub – 1 SU nepodmíněně od 5. 5. 2013, 50 Kč, Klučka David – 1 SU nepodmíněně od 5. 5. 2013, 50 Kč.

ŽERANOVICE: Sedlařík Tomáš – 1 SU nepodmíněně od 5. 5. 2013, 100 Kč.

PRAVČICE dorost: Bartík Michal – 1 SU nepodmíněně od 6. 5. 2013, 50 Kč.

BEZMĚROV: Večerka Michal – 4 SU nepodmíněně od 6. 5. 2013, 100 Kč.

3.2 Neprojednáno

POČENICE: Barnet Jaromír.

3.3 Ostatní

KYSELOVICE: Molčík Pavel – trenér družstva, se trestá zákazem výkonu funkce trenéra družstva nepodmíněně od 10. 5. 2013 do 9. 11. 2013 za umožnění neoprávněného startu hráče v soutěžním utkání – 200 Kč. Seibert Jiří – vedoucí družstva, se trestá zákazem výkonu funkce vedoucího družstva nepodmíněně od 10. 5. 2013 do 9. 11. 2013 za umožnění neoprávněného startu hráče v soutěžním utkání – 200 Kč, Říkovský Vít – kapitán družstva, se trestá zákazem výkonu funkce kapitána družstva nepodmíněně od 10. 5. 2013 do 9. 11. 2013 za umožnění neoprávněného startu hráče v soutěžním utkání – 100 Kč.

NĚMČICE: Klesnil Zdeněk – vedoucí družstva, se trestá pokutou 1000 Kč a zákazem vstupu na lavičku v jakékoliv funkci od 10. 5. 2013 do 30. 6. 2013 – za urážky HR s použitím hanlivých výroků – 200 Kč.

4. HOSPODÁŘSKÁ KOMISE

Dotace na členskou základnu (finance budou zaslány na účty klubů po zaslání potvrzení o vlastnictví účtů jednotlivými kluby, potvrzení je k dispozici na www.ofskromeriz.cz, finanční prostředky musí být použity pouze pro hlavní – sportovní činnost): DFK Holešov 5904 Kč, Družstevník Střílky 5040 Kč, FC Ajax Bezměrov 8784 Kč, FC Koryčany 12960 Kč, FC Kvasice 15552 Kč, FK Bystřice p. H. 3312 Kč, FK Komárno-Osíčko 3600 Kč, FK Admira Hulín 5040 Kč, FK Holešovské holky 4176 Kč, FK Chropyně 17424 Kč, Loukov 8928 Kč, Moravan Kostelec u Hol. 8208 Kč, Počenice-Tetětice 4608 Kč, Roštín 288 Kč, SFK Elko Holešov 22608 Kč, SK Haná Zářičí 6336 Kč, SK Rusava 6336 Kč, SK Slavoj Zahnašovice 3168 Kč, Slavoj Šelešovice 5328 Kč, Sokol Dřínov 8064 Kč, Sokol Litenčice 3888 Kč, Sokol Lubná 9216 Kč, Sokol Míškovice 5040 Kč, Sokol Němčice 4608 Kč, Sokol Pačlavice 6048 Kč, Sokol Pravčice 7344 Kč, Sokol Rymice 9216 Kč, Sokol Záhlinice 4608 Kč, Sokol Žalkovice 12528 Kč, SK Břest 8208 Kč, SK Kyselovice 6336 Kč, SK Rajnochovice 9504 Kč, SK Žeranovice 10944 Kč, TJ Chvalčov 8928 Kč, TJ Ludslavice 3312 Kč, TJ Lutopecny-Měrůtky 8640 Kč, TJ Mrlínek 9792 Kč, TJ Pilana Zborovice 9792 Kč, TJ Roštění 4032 Kč, TJ Skaštice 7344 Kč, TJ Sokol Martinice 7344 Kč, TJ Sokol Hlinsko p. H. 4320 Kč, TJ Sokol Rataje 10368 Kč, TJ Sokol Tučapy 4896 Kč, TJ Těšnovice 8496 Kč, TJ Zdounky 12960 Kč, TJ Bivoj Bařice 4464 Kč, TJ Prusinovice 14688 Kč, TJ Slavkov p. H. 7488 Kč, TJ Sokol Zlobice 5760 Kč, Troubky-Zdislavice 3024 Kč

5. RŮZNÉ

Zástupci klubů okresu Kroměříž (od MSFL až po III. třídu) si mohou na OFS vyzvednout členské karty FAČR.

V termínech: ST 15. května (12 – 15 hod.), ST 22. května (12 – 16 hod.) a ST 29. května (12 – 16 hod.). Karty, které si zástupci klubů nevyzvednou do 30. května budou vráceny zpět na sídlo FAČR.