„Je pro mě veliká zkušenost sledovat zblízka takové hráče z Trenčína, Trnavy, Slovanu či Žiliny. Snažím se od nich učit,“ říká odchovanec zlínského Fastavu, který do slovenské nejvyšší soutěže nahlédl i díky speciální přípravě s trenérem Tomášem Joslem. Někdejší obránce Jihlavy nebo Rapidu Bukurešť talentovaného mladíka na zahraniční angažmá důkladně připravil.

Jak si užíváte působení v týmu Seredi?

Angažmá na Slovensku si strašně moc užívám. Je to úplně něco jiného, než jsem doposud zažil. Je to pro mě nová a velká zkušenost. Momentálně čekám na příležitost. Věřím, že moje šance brzy přijde. Zároveň ale vím, že konkurence je velká.

Jak velký byl skok z MSFL do první slovenské ligy?

Je to strašně velký skok. Vůbec to nejde porovnat. Ze začátku jsem si na to zvykal, ale už jto dobré. Musíte strašné rychle pracovat s míčem, nemáte na nic čas, hrajete na jeden či dva doteky.

Připsal jste si už nějaký start? Nastupujete třeba za béčko?

Zatím. Z třetí české ligy do první slovenské je veliký skok. Neřekl bych ale, že se rozkoukávám, spíš čekám na příležitost. Když mám možnost, chodím hrát za Galantu, což je farma Seredi.

Tým trénuje Slavče Vojneski ze Severní Makedonie? Jaký je to kouč?

Od té doby, co přišel trenér Vojneski, se v klubu stálo hodně změn. Snaží se prosazovat svoji vizi, ale tréninky pod ním mě velmi baví. Občas je přísný, jindy ne. Výhoda je, že trenér si prošel mnoha kluby, takže ovládá více světových jazyků. Většinou mluví anglicky, občas ale něco řekne i slovensky anebo jihoslovansky.

Je velký problém, že domácí zápasy nehrajete na vlastním stadionu, ale v Myjavě?

Podle mě je to velký problém. Na domácí zápas cestujeme přes hodinu. Nejhorší je, že na utkání chodí strašně málo lidí, takže na stadionu není žádná atmosféra. Komu by se taky chtělo dojíždět takovou dálku …

Kde vůbec trénujete? Jaké je zázemí klubu?

Většinu času jsme trénovali přímo v Seredi na hlavním hřišti. To se ale nyní rekonstruuje, takže na tréninky dojíždíme do vedlejší vesnice. Zázemí klubu není nijak velké. Máme k dispozici dvě travnaté hřiště a jednu umělou trávu. Bohužel přímo na stadionu chybí posilovna, do které musíme dojíždět do města. Ale stadion by se měl v blízké době opravit, tak snad se to zlepší.

V týmu je spousta zahraničních hráčů. Drží tým při sobě?

Je pravda, že v mužstvu je mnoho cizinců. Jediný problém vidím někdy v komunikování. Někteří neumí vůbec anglicky, ale mluví jenom španělsky. Po odchodu více hráčů, mezi kterými byli třeba Ľubo Michalík, Martin Sus nebo Aldo Baez, nebylo lehké vyplnit tuhle mezeru, protože všichni patřili k tahounům mužstva nejen na hřišti, ale i mimo něj. Postupem času se to ale dává dohromady a mužstvo získává novou tvář. Myslím si, že jsme na dobré cestě.

Kdo nyní patří mezi opory Seredi? Je to třeba Cléber, kterého si fanoušci pamatují z angažmá ve Slovácku …

Právě na Clébera jsem se dříve jako malý chodil dívat, teď jsme spolu v jednom týmu. Podle mě mezi největší opory patří kapitán Tomáš Hučko, Tjiby Ba, Denis Ventura a gólman Dejan Iliev.

Jak moc vám k ligovému angažmá pomohla příprava pod trenérem Tomášem Joslem?

S Tomášem jsem trénoval přes rok každý den a posunul jsem strašně moc. Díky tomu, kde fotbalově jsem, vděčím právě jemu. Udělali jsme velký kus práce. Stará se o mě doteď, za což jsem mu moc vděčný.

V čem je jeho příprava speciální?

Dělá to, co nikdo jiný v České republice. Příprava je zaměřená hlavně na technický rozvoj hráčů. Pořád máte míč u nohy. Za trénink dáte tři sta přihrávek, padesát střel, čímž se zlepšujete. Neběháte přes celé hřiště, ale stačí pár metrů, když je to intenzivní. Tom mi pomohl hodně nabrat fyzickou kondici. Zesílil jsem a jsem na tom lépe i po mentální stránce.

Sledujete výsledky české ligy nebo nižších soutěží?

Samozřejmě, že sleduji první, druhou ligu, ale i MSFL. Jsem fanoušek Slavie, ale jako odchovanec Zlína se zajímám i o výsledky ševců. Zajímá mě i třetí liga, kterou jsem poslední dva roky hrál.

Mrzí vás, jak to dopadlo v Hulíně?

Je škoda, že skončil klub, kde jsem začínal s dospělým fotbalem.