Před rokem ve stejné době měli po odehraných patnácti kolech na kontě třicet bodů, nyní mají za sebou sedmnáct zápasů, ve kterých brali o tři body méně.

„Je to takový průměr,“ cítí kouč Kroměříže Bronislav Červenka. „Není to úplně podle našich přestav, ale úplně nespokojení být taky nemůžeme. Pokud bychom získali třicet bodů, je to adekvátní tomu, co jsme na podzim předváděli,“ myslí si trenér Hanáků.

Fotbalisty Kroměříže mrzí hlavně ztráty v Uherském Brodě, s béčkem Slovácka nebo Uničovem. „V některých zápasech jsme měli brát body, jindy jsme zase vyhráli nezaslouženě. Celkově to tak odpovídá,“ říká Červenka.

Ať je to jak chce, na jaře chtějí Hanáci posunout výš a potrápit týmy z čela tabulky.

„Chceme hrát na špici a trošku zamíchat s pořadím vpředu tabulky,“ uvedl čtyřiačtyřicetiletý trenér. Loni se to Kroměříži podařilo, vždyť na podzim suverénní Líšeň na jaře klopýtala a postup do druhé ligy urvala až v posledním kole. „Teď bychom si přáli to stejné,“ usmívá se bývalý ligový záložník, který slavil titul v Ázerbájdžánu s týmem Inter Baku.

Nejen Červenkovi se líbila hra olomoucké rezervy.

„Silných mančaftů je ve třetí lize hodně, bude se to motat. Špatně nehrály Petřkovice. Doma byl silný Frýdek-Místek, svoji kvalitu má Uničov, Vyškov,“ upozorňuje luhačovický rodák.

V čele MSFL je možná trochu překvapivě nováček z Blanska. Parta kouče Zbořila vévodí soutěži s pětibodovým náskokem před Petřkovicemi.

„Blansko hraje dobrý fotbal, ale úplně dominantní ve všech zápasech nebylo. Určitě to na jaře nebude válcovat a vyhrávat všechny utkání,“ míní Červenka.

Třetí liga je po reorganizaci a rozšíření týmů na osmnáct pořádně našlapaná. „Určitě přibylo víc kvality,“ souhlasí kroměřížský trenér. „Příjemně překvapily nováčci. Kromě Blanska třeba také Rosice,“ přidává.

Na jaře však všechny týmy čeká drsný boj. Hrát se nebude pouze o postup, ale hlavně o záchranu. Třetí liga se po v příští sezoně vrací ke starému modelu, znovu zeštíhlí na šestnáct účastníků, takže do divize sestoupí minimálně čtyři mužstva.

„Hlavně, ať je na na jaře všechno korektní a v pořádku,“ přeje si Červenka. Ten moc dobře ví, že ve druhé polovině sezony do toho všichni půjdou naplno. „Každý zápas bude nepříjemný a těžký. Všichni budou chtít hned od začátku sbírat body, aby nezabředly do sestupových vod,“ prohlásil.

I proto se Hanáci na jarní odvety důkladně nachystají. Silný a spol. Mají od 30. listopadu volno, znovu se sejdou až v po novém roce 12. ledna.

„Kluci dostali individuální plány na běhání. Jinak v sedmdesátí procentech budeme veškeré kondiční věci dělat na umělém trávníku, zbytek mimo hřiště,“ říká.

Jelikož v Kroměříži mají vše potřebné přímo v areálu v Obvodové ulici, nikam cestovat v zimě nebudou.

„Všechno máme u nosu, celou přípravu absolvujeme doma. Ani žádné soustředění neplánujeme,“ uvedl Červenka.

Jeho tým prověří Dubnica, béčko Slovácka, Brna nebo druholigová Líšeň. „Snad kromě dvou zápasů všechno odehrajeme doma,“ hlásí kroměřížský trenér.

Hanácká Slavia bude v lednu a v únoru trénovat každý den, trochu zvolní až před startem druhé poloviny sezony. Do ní by měl osmý tým MSFL jít i se všemi oporami. „Kádr zatím nemáme dořešený. S kluky se potkáme a budeme bavit v prosinci. Určitě ale plánujeme nějaké oživení vhodnými typy,“ přiznává Červenka.

Žádnou zvučnou posilou ale v Kroměříži neloví. „Chceme přivést spíš mladší kluky. Šanci dostanou i hráči, kteří se k nám vracejí z nižších soutěží,“ pravil známý kouč, který přiznává, že nabídky má kanonýr Silný, který mužstvo znovu střelecky táhl a se šestnácti brankami je nejlepším střelcem MSFL. „Honza by si zasloužil odejít do lepšího týmu a vyzkoušet si třeba druhou ligu, ale musí to být vhodná nabídka,“ ví Červenka.

Zůstat v mateřském klubu by měl středopolař Cupák. Šikovný záložník společně s kapitánem Matouškem a stoperem Zavadilem nechyběl na podzim ani minutu a patřil ke stěžejním mužům Hanácké Slavie. Zatímco loni v zimě zkoušel štěstí v Jihlavě, letos v zimě zřejmě zůstane doma. „Bude se věnovat studijním povinnostem,“ dodává Červenka.

SK Hanácká Slavia Kroměříž – podzim 2019

Branky: 16 – Silný, 3 – Machálek, 2 – Fládr, Jeleček, Kovář, Masař, 1 – Marchuk, Matoušek, vlastní

Žluté karty: 7 – Silný, 6 – Matoušek, 4 – Hloch, Kovář, Pančochář, 3 – Jeleček, Mlčoch, 2 – Machálek, Masař, Zavadil, 1 – Fládr, Kofroň, Marchuk, Šmerda, Votava

Červená karta: 1 - Silný

Nejvíce odehraných minut: 1581 – Cupák, Matoušek, Zavadil, 1478 – Jeleček, 1426 – Silný, 1206 – Kofroň, 1179 – Pančochář, 1082 – Machálek,

Fortuna MSFL, tabulka podzim

1. Blansko 17 11 3 3 33:11 36

2. Petřkovice 17 9 4 4 31:17 31

3. Frýdek-Místek 17 9 4 4 26:15 31

4. Uničov 17 8 6 3 31:24 30

5. Olomouc B 17 9 2 6 35:19 29

6. Rosice 17 8 5 4 16:11 29

7. Ostrava B 17 8 4 5 34:19 28

8. Kroměříž 17 8 3 6 30:23 27

9. Vrchovina 17 7 4 6 20:18 25

10. Vyškov 17 5 8 4 25:22 23

11. Velké Meziříčí 17 6 5 6 22:34 23

12. Otrokovice 17 6 4 7 26:35 22

13. Znojmo 17 5 5 7 17:27 20

14. Hlučín 17 5 3 9 11:24 18

15. Uherský Brod 17 5 2 10 26:29 17

16. Slovácko B 17 4 3 10 18:36 15

17. Zlín B 17 4 2 11 20:33 14

18. D. Benešov 17 1 3 13 17:41 6

Tabulka doma

1. Blansko 9 9 0 0 26:4 27

2. Frýdek-Místek 9 7 2 0 15:3 23

3. Uničov 9 6 3 0 19:8 21

4. Petřkovice 9 6 1 2 13:8 19

5. Uherský Brod 10 5 2 3 21:15 17

6. Olomouc B 8 5 1 2 18:5 16

7. Rosice 8 4 4 0 7:2 16

8. Kroměříž 8 4 2 2 14:8 14

9. Vyškov 8 4 2 2 15:11 14

10. Vrchovina 9 4 2 3 12:11 14

11. Otrokovice 8 4 1 3 16:17 13

12. Znojmo 8 3 3 2 8:7 12

13. Slovácko B 9 3 3 3 14:14 12

14. V. Meziříčí 8 3 3 2 13:16 12

15. Hlučín 9 4 0 5 9:14 12

16. Ostrava B 8 3 2 3 18:12 11

17. Zlín B 8 3 1 4 12:13 10

18. D.Benešov 8 1 3 4 7:13 6

Tabulka venku

1. Baník Ostrava B 9 5 2 2 16:7 17

2. Sigma Olomouc B 9 4 1 4 17:14 13

3. Kroměříž 9 4 1 4 16:15 13

4. Rosice 9 4 1 4 9:9 13

5. Petřkovice 8 3 3 2 18:9 12

6. Vrchovina 8 3 2 3 8:7 11

7. Velké Meziříčí 9 3 2 4 9:18 11

8. Blansko 8 2 3 3 7:7 9

9. Vyškov 9 1 6 2 10:11 9

10. Uničov 8 2 3 3 12:16 9

11. Otrokovice 9 2 3 4 10:18 9

12. Frýdek-Místek 8 2 2 4 11:12 8

13. Znojmo 9 2 2 5 9:20 8

14. Hlučín 8 1 3 4 2:10 6

15. Zlín B 9 1 1 7 8:20 4

16. Slovácko B 8 1 0 7 4:22 3

17. Uherský Brod 7 0 0 7 5:14 0

18. Dolní Benešov 9 0 0 9 10:28 0