Kroměřížsko - Rajnochovice zdolaly v derby Komárno a Tučapy získaly tři body za těsnou výhru nad Pravčicemi. Rozdíl mezi kluby tak zůstal čtyřbodový. Zajímavostí je, že ani jednou utkání v obou skupinách neskončilo remízou.

III. TŘÍDA, SK. A

RAJNOCHOVICE – KOMÁRNO 3:1 (2:1)

Druhý tým tabulky zvládl derby před slušnou návštěvou. Oba týmy předváděly pohlednou hru. První se mohli radovat hosté, ale jejich útočník netrefil odkrytou branku z malého vápna. Z protiútoku se tak radovali domácí. Za další tři minuty vyrovnal po dlouhém nákopu hostující Orava. Ještě do přestávky přidal svou druhou branku v zápase domácí Topič. Rajnochovice v prvním poločase ještě dvakrát mířily do břevna a další střely zlikvidoval Bancík.

Na začátku druhého poločasu přidali domácí třetí branku a hosté už se nedostali do větší šance.

Branky: Topič 3 – Orava. Rozhodčí: Novák. Diváci: 250.

Rajnochovice: Rýc – Koláček, P. Doležal, M. Doležal, Ides, Staněk, Kubík, Martin Čech, Novosad, Topič, Staša (Michal Čech, Kobliha,

Komárno: Bancík – Indruch (70. Lehnert), Šindelek, M. Matůšů (75. Šipula), Hruška, Gajdůšek, Navtípil, Švarc, S. Matůšů, L. Orava, V. Matůšů (46. Plánka).

HLINSKO P. H. – RUSAVA B 3:0 (0:0)

Hosté po celý zápas tahali za kratší konec a kromě pár brankových příležitostí v první půli se spíše jen bránili. Domácí si naopak aktivní hrou po stranách vytvářeli slibné šance, z nichž nakonec tři proměnili a zaslouženě vyhráli.

Branky: Zdráhal, Švehlík, Petrovič. Rozhodčí: Měrka. Diváci: 60.

Hlinsko p. H.: J. Barot – T. Barot, B. Škarpich, Daďa, Odstrčilík, Krajcar, Zdráhal, Hrabal, Podola, Švehlík, Šlechta (J. Škarpich, Havránek, Petrovič).

Rusava B: Pavel Matela – Petr Matela, Mrázek, Wiesner, Koudelníček (55. Vaclach), L. Kocman, Tellinger, J. Vaculík, Janek, Vašík, Mikeška.

LOUKOV – ZAHNAŠOVICE 0:1 (0:1)

Zahnašovice favorizovaný Loukov zaskočily. O výsledku rozhodla jediná branka, kterou vstřelil Pavel Miklík.

Hosté si vítězství zasloužili. Domácí si za celý zápas nevytvořili jedinou vyloženou šanci, a tak když svou chybou vybídl Hodný hosty ke střele a Molek střelu podcenil, bylo o výsledku rozhodnuto.

Branka: Pavel Miklík. Rozhodčí: Sedlář. Diváci: 120.

Loukov: Molek – Kuběna, Ordáň, Novotný, John, Šíp, Šmerda, Kundera, Hodný, Hovořák Bělík (Petřík, Švajda, Fuksa).

Zahnašovice: F. Janalík – Doležel, Fiurášek, Zehnal, Pospíšil, Petr Miklík, Pavel Miklík, Štěpaník (L. Janalík), F. Nečekal (J. Miklík), Pláňava, R. Nečekal.

ŽALKOVICE B – RYMICE 2:3 (0:2)

Utkání začalo na dobrém terénu, ale při vysoké teplotě. Rozhodčí Vybíral měl pochopení a nechal hráčům v polovinách poločasů čas na osvěžení. Domácí hráči začali dobře, ale při klasickém nedáš-dostaneš hosté skórovali. Za dvě minuty po druhé hrubce obrany skórovali hosté na 0:2, a tak skončil první poločas. Do druhého poločasu domácí nastoupili s cílem vyrovnat hru a to se podařilo Markovi Kubovi, který z přímého kopu snížil na 1:2. Ještě před gólem domácích ale došlo k hlavičkovému střetu dvou hráčů, ze kterého hůře vyšel hráč hostí. Pochvalu za svůj rychlý zásah si zaslouží zdravotník domácího mužstva při poskytnutí první pomoci.

Při tlaku domácích, který přišel s příchodem hráče Vrubla, domácí opět inkasovali. V nastaveném čase ještě skóroval D. Vymětal. Obě družstva zaslouží pochvalu za kvalitní hru.

Branky: 82. M. Kuba, 90. D. Vymětal – 38. Mlčoch, 40. Hausknecht, 73. Dítě. Červená karta: R. Pala. Rozhodčí: Vybíral. Diváci: 150.

Žalkovice B: R. Pala – D. Vymětal, R. Vymětal, M. Kuba, Sedlář, Svozil, Otáhal, Hanák, Brázdil, Bocek, Borovička (Štěrba, Vrubl, Janečka).

Rymice: Doležel – Dítě, Mlčoch, Nesrsta, Navrátil, Fuksa, Marek, Plhal, Hausknecht, Bartalský, Šimčík, Odložilík, Vávra.

KYSELOVICE B – KOSTELEC U HOL. 3:1 (1:0)

První šanci měli hosté, ale postupem času domácí hru vyrovnali. Po skrumáži dali domácí v závěru prvního poločasu úvodní branku utkání.

Hosté po přestávce po hlavičce Marka srovnali. Potom se už trefovali jen hráči Kyselovic B.

„Domácí dnes vyhráli naprosto zaslouženě, protože my jsme celý zápas tahali za kratší konec. Máme sice celé jaro problémy se sestavou a dnes jsme neměli k dispozici brankáře, ale to rozhodně nemůže být omluvou. Výkony mnohých našich zkušených hráčů jsou rozčarováním. Přesná přihrávka, zpracování míče, organizace hry, to byly pro naše mužstvo naprosto cizí pojmy. Na jaře jsme ztratili již 15 bodů, což je při možnostech tohoto mužstva naprosté šílenství. Celkové důsledky výkonů v této sezoně v této chvíli nedokážu přesně odhadnout,“ sdělil po utkání sekretář Kostelce Roman Zbořil.

Branky: Škrabaňa, Seibert, Úlehla – D. Marek. Rozhodčí: Ševčík. Diváci: 70.

Kyselovice B: Krejčíř – F. Seibert, Jančík, Morong, Zedek, P. Úlehla, M. Úlehla, A. Říkovský, J. Seibert, M. Říkovský, Škrabaňa (Krčma, Otáhal, Golda).

Kostelec u Hol.: Šidlík – Janalík, Kovalda, Ragoš, Barot, Přikryl, Karlík (55. Čuzy), P. Hlobil, T. Hlobil, M. Hradil (67. Šťastný), D. Marek (68. Pospíšilík).

TUČAPY – PRAVČICE 1:0 (1:0)

Povinné vítězství domácích bylo doslova vydřené. Domácí neproměnili ani ty nejvyloženější šance a bylo pro ně štěstí, že hosté v závěru nevyrovnali, i když za předvedený výkon by si bod zasloužili.

„Dostali jsme hodně lacinou branku. V dalším průběhu utkání jsme byli o poznání aktivnější. Ve druhém poločase jsme mohli dvakrát vyrovnat. Byl to zápas, který měl skončit nerozhodně,“ myslel si trenér Pravčic Zdeněk Pudelka.

Branka: 13. Hrnčiřík. Rozhodčí: Dunda. Diváci: 150.

Tučapy: Chytil – R. Pospíšilík, Vrtělka, Ševčík, A. Truhlář, Olša, Adámek, Šimík, Janalík, Novák, Hrnčiřík (P. Zdráhal, Trhlík, Helsner).

Pravčice: P. Zapletal – Pecháček, Lub. Ruman, Kahánek, Filandr, M. Nevřala, J. Zapletal, Valko, Dvořák, Zoubek, Krejčí (Mikulášek, Vojtek).

III. TŘÍDA, SK. B

RATAJE – LUBNÁ B 6:4 (3:2)

„Utkání jsme začali znovu špatně a ve 20. minutě jsme prohrávali 0:3. Po změnách v sestavě jsme domácí začali přehrávat a výsledkem bylo snížení na 2:3, dvě nastřelené tyče a další tři stoprocentní šance další branky nepřinesly. Ve druhém poločase jsme chtěli utkání otočit, ale zase jsme zbytečně inkasovali. Dvě ze tří branek byly vlastní. I přes smůlu jsme si vytvářeli šance a znovu jsme zahodili minimálně pět příležitostí. Po zásluze se nám podařilo snížit na konečných 4:6.

V zápase určitě nevyhrál lepší tým. Na utkání se nedostavil delegovaný rozhodčí. Utkání pískal pan Zdráhal, který předvedl vynikající výkon,“ chválil soudce z lidu trenér Lubné B Petr Skypala.

Branky: Stratil 2, K. Chalupa, Hofírek, Apolenář, vl. – Kovařík 2, Skácel, Daněk. Rozhodčí: z lidu. Diváci: 100.

Rataje: Uličník – Gryča, Zloch, Apolenář, Horák (45. Štěpita), Molek (65. Klapil), Mík, Stratil, A. Chalupa (85. Strnad), K. Chalupa, Hofírek.

Lubná B: Burda – Škrabal, Loučka, Gremlica, Janov, Brázdil, Skácel, Chýla, Havlík, Kovařík, Veselý (Daněk, Tvrdý).

LUTOPECNY – POČENICE 1:4 (0:1)

V první půli bylo utkání vyrovnané, hosté vstřelili po chybě obrany branku. Domácí se snažili, ale nevyužili vyložené šance. Začátek druhé půle byl z jejich strany špatný. Hosté dali během patnácti minut dvě branky a zápas měli pod kontrolou. Domácí sice ještě snížili, ale hosté z penalty upravili na konečných 1:4. Lutopecny hrály zvláště ve druhé půli v křeči, zatímco hosté hráli uvolněně a v klidu.

„Předvedli jsme náš nejlepší jarní výkon a zaslouženě jsme zvítězili.

Diváci si určitě přišli na své, hrál se oboustranně ofenzivní fotbal, každý tým nevyužil ještě několik šancí. Na penaltu v poslední minutě jsme poslali brankáře Hrabala, který tak vstřelil první gól za své téměř patnáctileté působení v dresu Počenic,“ dodal trenér Počenic Josef Hrušák.

Branky: Binas – Mišurec, Tichánek, Hrušák, Hrabal (pen.). Rozhodčí: Pančocha. Diváci: 110.

Lutopecny: Večerka – Šilhár, Řezníček, Kubačka, Schořík, Beňa, Hanzlík, Binas, Přecechtílek, Konečný, Krist (Handl, Pospíšil).

Počenice: Hrabal – Hrušák, H. Zbořil, Mišurec, Cigánek, Božák (74. Gröpl), Jánský (60. Pěnčík), Kocourek, Tichánek, Navrátil (80. Barnet), Stavinoha.

DŘÍNOV – ZLOBICE 4:1 (2:1)

Od začátku zápasu se hosté pustili do svého soupeře bez respektu a vytvářeli si jednu šanci za druhou. Bohužel ani ty největší neskončily v síti domácího brankaře. Zlom nastal, když po nepěkném střetu tří hráčů se zranil hostující gólman a rozhodčí nařídil pokutový kop. Domácí se z něho dostali do vedení, Ungera musel vystřídat hráč z pole Pektor. Ten si za nedlouho lehkou střelu vrazil do branky. Hosté se nepoložili a závěru poločasu snížili Petrem Sukupem na 2:1.

Ve druhé polovině utkání postupně převzali otěže domácí hráči, hosté nestačili zejména po fyzické stránce a dvě vstřelené branky po střelách Držálka a Babáka v závěru utkání, byly logickým vyústěním dění na hřišti.

Branky: Babák 2, Štěpánek, Držálek – Sukup. Rozhodčí: Čech. Diváci: 120.

Dřínov: Matics – Štěpánek, Frkal, Držálek, Šustrik, Šiška, Navrátil, Drobisz, Kučírek, Babák, Stoklasa (Večerka, Judas).

Zlobice: Unger (28. Vrána) – P. Vlček, Spáčil, Mičák, Novotný, Pektor, Uhrinovský, L. Vlček, Holan (60. Hrušák), Petr Sukup, Pavel Sukup.

TROUBKY – ROŠTÍN 0:2 (0:1)

„Zápas byl celkem vyrovnaný, ale jeho výsledek ovlivnil v plné míře rozhodčí. První gól byl z vyloženého ofsajdu, který mu pomezní avizoval. Nám nepískl ze třech možných penalt ani jednu, s tím, že ve 12. minutě to písknout nejde. Pak nám vyloučil dva hráče, jednoho po dvou žlutých kartách a toho druhého, si myslím že dost přísně. Ale to samozřejmě posoudil jinak. Po zápase, jelikož neměl zápis úplný, mi odmítl napsat námitku s tím, že zápis dopíše doma,“ řekl po utkání sekretář Troubek Jaroslav Hlaváč.

Branky: 41. Pudelka, 82. Šojdr. Rozhodčí: Capanda. Diváci: 100.

Troubky: L. Makový – Tesařík, Jenerál, V. Hlaváč, Boukal, Štěpánek, Špička, B. Makový, O. Hlaváč, Střelec, Horák.

Roštín: Knap – Novák, Zbořil, Přecechtěl, Stavinoha, Pudelka, Adamík, Pospíšil, Koza, Šojdr, Moravčík.

BEZMĚROV – ŠELEŠOVICE 0:3 (0:0)

Výsledek může naznačovat, že se jednalo o jasnou záležitost hostů, ale opak byl pravdou. Za celý první poločas si ani jedno z mužstev nevytvořilo vyloženou šanci. Hra se odehrávala mezi šestnáctkami. Do druhého poločasu vrhli domácí vše do útoku. Když jejich nápor sílil, zasadil jim tvrdou ránu v 65. minutě Sigmund tak, že pouze prodloužil centr z boku a hosté vedli. Bezměrov však neustával v tlaku a Šelešovice hrozily pouze z protiútoků. Po faulu na pronikajícího Poláška zahrávali domácí v 79. minutě pokutový kop, avšak míč skončil na tyči a zoufalý nápor v závěru nevedl k bodovému zisku. Po brejcích se zapsal mezi střelce v 89. a 91. minutě Večerka a uzavřel na konečných 0:3. S rutinou a přehledem pískal pan rozhodčí Daněk z Kvasic.

„Bylo to vyrovnané utkání se šťastným koncem pro nás. Domácí mohli vyrovnat z hodně přísné penalty, ale nedali ji. Rozhodli jsme v závěru dvěma trefami Večerky, když domácí brankář v té době už útočil,“ řekl trenér Šelešovic Petr Mozga.

Branky: 89. a 91. Večerka, 65. Sigmund. Rozhodčí: Daněk. Diváci: 80.

Bezměrov: Pelikán – Ulehla, Fuks, Kyjovský, Pavelka, Vejtasa, Bleša, Opluštil, M. Večerka, Adamov, Polášek (Coufalík, R. Večerka).

Šelešovice: Drábek – Bruna, Zakravač, J. Husařík, P. Husařík, Scholz, Kostka, Holík, Večerka, Sigmund, Knap (Karas, F. Mozga, Kulcsar).

LITENČICE – BAŘICE 3:1 (1:1)

Domácí začaly velkým náporem a hned ve 4. minutě měl po přihrávce Žourka velkou šanci Hamala, ale z dobré příležitosti přestřelil. V 10. minutě zahrávali hosté přímý kop, který domácí brankář vytěsnil nad břevno. V 17. minutě se k nebezpečné střele asi ze třinácti metrů dostal Žourek, ale opět přestřelil. Minutu nato opět pěkně Žourek uvolnil Hamalu, ale ten opět přestřelil. Ve 20 minutě se do ojedinělé šance dostali hosté, ale velkou šanci nevyužili. Ve 23. minutě se do brejku řítil Žourek, jenže i nadvakrát brankáře nepřekonal. Ve 29. minutě kopal trestný kop Hamala a otevřel skore. Těsně před koncem první půle udeřili hosté a podařilo se jim srovnat.

Do druhého poločasu nastoupili hosté jako vyměnění a byli celý druhý poločas lepším týmem. V 65. minutě podnikli nebezpečný brejk, ale branku nevstřelili. O deset minut později si domácí po závaru ve vlastní šestnáctce málem dali vlastní gól, ale hlavička Veselého skončila na břevně a dorážka byla sražena. V 85. minutě měli hosté opět velkou příležitost, ale výborným zákrokem se ukázal Derka. Domácí soupeře dokonale uspali a těsně před koncem udeřili. V 86. minutě dal gól po rohu Veselý a v 90. minutě po střele Žourka dorážel Rachtava a upravil tak na konečných 3:1 pro domácí.

„Po trestném kopu jsme prohrávali. Domácí hráli na dlouhé nakopávané míče, ale své dvě velké šance nevyužili. My jsme měli několik pěkných střel. Kombinačně jsme byli na tom lépe. Do přestávky jsme vyrovnali. Domácí po rohu vstřelili svou druhou branku. Hru jsme otevřeli a potřetí inkasovali. Utkání by odpovídala remíza,“ poznamenal trenér Bařic Stančík.

Branky: 29. Hamala, 86. Veselý, 90. Rachtava – 43. M. Černý. Rozhodčí: Jelínek. Diváci: 70.

Litenčice: Derka – F. Pátik, Veselý, Zach, M. Pátik, Štěrba, Raclavský, Roháč, Hamala, Rachtava, Žourek.

Bařice: Šindler – Štěpaník, Navrátil, Lachendro, Marek, Goliáš, Pospíšil, Čevora, Stančík, Trávníček, M. Černý.