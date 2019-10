„Poslední dobou mám štěstí, že správně tipnu směr střely, ale většinou se mi penalta nepodaří chytnout. Teď jsem to zvládl a jsem za to moc rád. Byl to klíčový zákrok,“ ví drnovický odchovanec.

Kroměříž jenom díky jednadvacetiletému gólmanovi neprošustrovala tříbrankový náskok a nakonec v pátečním duelu 10. kola MSFL brala všechny body po těsné výhře.

„Za stavu 3:0 se zdálo, že to bude lehký zápas, který v klidu dohrajeme. Vypadalo to, že přidáme další góly. Místo toho jsme soupeři vlastními individuálními chybami vzadu, kde jsme hráli až moc kombinačně, dvě branky darovali,“ uvedl Toman.

„Z mrtvých jsme udělali živé,“ přidává trefně.

Proti momentálně nejhoršímu týmu MSFL si pořádně zachytal, což až tolik nečekal. „Proti Dolnímu Benešovu jsem nastoupil už v minulé sezoně na jaře. Tehdy jsme dokonce prohrávali. Tak jsem si říkal, že by to teď mohlo být klidnější. Ze začátku to tak i vypadalo, bohužel pak se to zvrtlo,“ usmívá se.

Toman se do branky Kroměříže dostal po domácí porážce s béčkem Ostravy. Před týdnem vychytal výhru se zlínskou juniorkou, teď výraznou měrou přispěl k dalšímu triumfu.

„U nás v týmu jednička není určená. Prvních sedm zápasů odchytal Kofroň. Já jsem si bohužel na tréninku natáhl vazy v koleni a dva týdny byl mimo. Bylo to v době, kdy Zdeněk vychytal dvě nuly, takže trenér neměl důvod nic měnit,“ ví Toman.

I když toho na podzim až tolik neodchytal, je v Kroměříži, kam přišel letos v lednu, hodně spokojený.

„Kluci jsou fajn. Líbí se mi tady i zázemí. Máme k dispozici čtyři hřiště, posilovnu, regeneraci. Vůbec si nemám na co stěžovat,“ uvedl. Šikovný gólman začal s fotbalem v Drnovicích, odkud se přesunul do sousedního Vyškova, kde se narodil. Po dvou letech zamířil do Brna. Ve Zbrojovce o něj ale brzy ztratili zájem.

„V klubu už mě nechtěli. Měl jsem jít na hostování do Líšně, ale řekl jsem, že se raději vrátím do Vyškova,“ líčí Toman.

Ještě předtím ale absolvoval testy v pražské Slavii. Na dvoutýdenní zkoušce mrštný brankář zaujal a ve slavném klubu zůstal. Sešívaný dres nosil dlouhých pět let.

„Byl jsem tam od čtrnácti do juniorky, kde jsem ale neměl šanci chytat, protože tam vždy chodí třetí gólman z ligového áčka. Jenom trénovat se mi nechtělo, tak jsem šel jinam,“ popisuje svůj příběh.

Přes Meteor Praha, kde si zachytal divizi, se vrátil zpět na Moravu.

Na Slavii, kde zažil skvělé sezony, ale nedá dopustit. Krásné vzpomínky si uchovává hlavně na prestižní All Stars Cup, který vršovický celek každoročně pořádá v červnu po skončení sezony.

„Hráli jsme proti Barceloně, Interu Milán, Marseille, Evertonu a dalším slavným celkům nejen z Evropy, ale i Mexika,“ chlubí se Toman.

V ročníku byl s Alexem Králem nebo Pavlem Buchou.

„S Alexem se známe odmalička. Spolu jsme hrávali už v Brně. Troufám si říct, že jsme nejlepší kamarádi,“ říká kroměřížský brankář.

S českým reprezentantem je v kontaktu. Po konci podzimní části sezony za ním dokonce poletí do Moskvy.

„Alex na sobě odmalička dřel. Jezdil třeba z Prahy do Třebíče na individuální tréninky. V mládežnických kategoriích byl sice šikovný, ale určitě ne tak výrazný. Zlepšil se až časem. Patřil mezi mládežnické reprezentanty, trpělivě čekal na zaslouženou šanci, která přišla v Teplicích. Podle mě patří tam, kde je,“ prohlásil Toman.

Nejen díky kamarádství s Alexem Králem i nadále zůstává věrný Slavii.

„Je to jediný tým v lize, který mám rád a fandím mu,“ usmívá se. „Za tu dobu, co jsem tam byl, mi docela přirostla k srdci,“ přiznává.

I když nyní působí na Hané, do Prahy jezdí docela často. Když hraje Kroměříž v pátek, tak víkend tráví v hlavním městě. „Mám tam kamarády. A když hraje doma Slavie, zajdu se na ni podívat,“ zakončuje podívání.