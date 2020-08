„Já jsem byl hlavně rád, že jsem vůbec nastoupil, protože teprve ráno před zápasem se můj přestup potvrdil v systému. Mám radost z toho, že se to dotáhlo do konce a že jsem si mohl pohár zahrát. Šance přišla dřív, než jsem čekal,“ přiznává s úsměvem technický středopolař.

Šikovný mladík ve Strání navlékl dres s číslem šestnáct a postavil se na pravý kraj záložní řady. Po přestávce se přesunul doprostřed hřiště, kde byl častěji u míče. „Mohu hrát tam i tam, ale nejlépe se cítím na podhrotu,“ přiznává.

I když několikrát pokazil jednoduchou přihrávku, nebál se a dál se snažil kombinovat a vymýšlet.

Už v minulosti několikrát dokázal, že do MSFL patří. Rodák z Němčic u Holešova prošel mládeží zlínského Fastavu, cenné zkušenosti mezi muži sbíral v Uherském Brodu.

Letní přípravu absolvoval v druholigovém Prostějově. Tam se snažil zaujmout trenéra Šustra, rval se o svoji pozici v mužstvu, ale místo v nabitém kádru nezískal.

„Škoda, že to nedopadlo. Celkem mě to mrzelo, přece jenom je to druhá liga, byl by to posun v mé kariéře,“ uvědomuje si. Kvůli většímu hernímu vytížení se tak vrací zpět do MSFL. „Říkali, že bych se asi nedostal do základní sestavy, takže jsme se domluvili, že radši zůstanu ve třetí lize, kde budu pravidelně hrát,“ uvedl.

Kvůli pandemii koronaviru strávil v MSFL jenom půl roku. Nyní bude v Moravskoslezské fotbalové lize pokračovat s červenou hvězdou na hrudi.

„Trenér Červenka o mě celkem stál, takže jsme se rychle domluvili,“ říká.

Důvodů, proč zamířil právě do Kroměříže, je ale daleko víc.

„Bydlím kousek odtud, kluky znám. Tým má navíc ambice, každým rokem hraje na špici, takže nebylo co řešit,“ přiznává rodák z Němčic u Holešova.

Hanákům chce pomoct zabojovat o druhou ligu. Začátek ale jednomu z favoritů třetí nejvyšší soutěže moc nevyšel.

Sešívaní v úvodních třech kolech pokaždé remizovali a v tabulce jsou s třemi body až dvanáctí.

„Začátek je nic moc, ale myslím, že se to zvedá. Kádr je hodně nabitý. Je tady kvalita, takže sezony se nebojím. Kroměříž určitě půjde nahoru,“ je přesvědčený.

Slušný výkon podal i ve středu v poháru proti Strání.

I když byl zápas více než hodinu vyrovnaný, nakonec favorit zvítězil jasně 5:1.

„Domácí kousali, nebyli vůbec špatní. Naopak, snažili se hrát po zemi, což nám celkem sedělo, protože my se snažíme taky kombinovat Takticky jsme to ale zvládli,“ míní.

„Soupeři ve druhé půli došly síly, také prostřídali. I my jsme tam ale dali nové kluky, kterým se dařilo. Závěr i celý zápas jsme zvládli,“ dodal Sklenář.