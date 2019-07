Svěřenci trenéra Romana Koleniče si v předkole vyšlápli na Blansko. I když domácí v nastaveném čase ztratili dvoubrankový náskok, nakonec favorita udolali 3:2 v penaltovém rozstřelu. Skaštice nasměroval do prvního kola stoper Tomáš Motal.

„Je to obrovský úspěch pro celou obec,“ radoval se domácí trenér Roman Kolenič. Jeho tým si překvapivým triumfem přidal pohárový zápas navíc. Skaštice v dalším kole celostátní soutěže druholigovou Líšeň.

„Bude to další kvalitní prověrka, těžký zápas navíc. My ale nyní všechno směřujeme k prvnímu mistrovskému utkání proti HFK Olomouc,“ připomíná padesátiletý kouč.

Obrovskou radost z postupu kazí zranění Ondřeje Zavadila. Letní posila z Hanácké Slavie si v prodloužení vážně poranila kotník a s největší pravděpodobností nestihne začátek nové sezony.

„Je to pro nás obrovská ztráta. Ondra v jednadvaceti letech patří mezi naše klíčové hráče. Nyní netrpělivě čekáme na výsledek vyšetření. Snad nebude zranění vážné,“ modlí se Kolenič.

Známý trenér moc dobře ví, že kdyby Skaštice udržely v dramatickém závěru těsné vedení, k Zavadilově zranění by vůbec nedošlo. O to víc ho nyní inkasovaná branka v nastaveném čase štve.

„Nemělo k tomu dojít, měli jsme situaci ustát,“ ví Kolenič. „Bohužel z posledního nákopu šli dva naši hráči do souboje a Tomáš Motal situaci hasil faulem,“ přidává.

Blansko nabídnout příležitost využilo a proměněnou penaltou Štrombacha poslalo duel do prodloužení. Domácí sice duel dohrávali v křečích, nakonec zápas dovedli až do pokutových kopů.

Penaltový rozstřel patřil brankářům. Skaštický Večeřa i hostující Doležal zlikvidovali soupeři první dva pokusy. Nakonec rozhodla pátá série. Zatímco domácí stoper Tomáš Motal se nemýlil, blanenský Traore selhal, když míč poslal nad branku.

Nováček MSFL přitom zahodil penaltu už za stavu 1:0. Skaštice byly v zakončení mnohem přesnější. Na vedoucí branku Zavadila navázal v 64. minutě Gojš a tři sta fanoušků bylo v euforii.

Pak po standardní situaci orazítkoval Janalík tyč. Blansko nepříjemnou chvíli přečkalo a hned z protiútoku zápas střídajícím Urbančokem zdramatizovalo. Favorit byl ve druhé půli několikrát blízko vyrovnání, nakonec se dočkal až v poslední možné chvíli.

Ani to však hostům nestačilo. „Nemyslím si ale, že nás Blansko podcenilo. Od první minuty hrálo aktivně. Nám se však podařilo vstřelit důležitý první gól. Pokud by šli do vedení hosté, vypadalo by to asi jinak,“ míní Kolenič.

Oba týmy si v normální hrací době i prodloužení vypracovalo spoustu šancí, nadšení diváci viděli opravdu velice atraktivní a zajímavý duel. „My jsme moc dobře věděli, s kým máme tu čest. Kdo fotbal sleduje, ví, že Blansko loni suverénně projelo divizi. Nastřílelo 102 gólů a pouze jednou prohrálo,“ připomíná Kolenič.

Soupeř se po postupu do třetí ligy navíc ještě posílil, takže to Skaštice měly nesmírně složité. Přesto v těžké zkoušce obstály.

„Nemírně mě těší, že jsme takto silného soupeře trápili celých sto dvacet minut. Navíc jsme ho ke konci donutili k nakopávaným balonům,“ pochvaluje si domácí kouč.

Kolenič v letošní soutěžní premiéře kromě hrajícího asistenta Lukáše Motala představil fanouškům také mladíky z nedaleké Kroměříže. V závěru utkání se na trávník dostal Jan Beneš, v prodloužení zasáhl do hry také jmenovec Krejčíř. Připravený byl také další mladík Štěpják.

„V létě jsme testovali čtyři mladé kluky z Kroměříže. V pátek jsme to řešili. Absolvovali u nás pár tréninků a odehráli jeden přípravný zápas. Mají půl roku na to, aby prokázali svoji kvalitu. Jsou šikovní, hráli druhou dorosteneckou ligu,“ říká Kolenič.

Jeho tým se v generálce na historickou divizní sezonu utká s Napajedly.

Předkolo MOL Cupu

TJ Skaštice – FK Blansko 3:2 na penalty (1:0, 2:2)

Branky: 22. Ondřej Zavadil, 64. Jan Gojš, rozhodující penalta Tomáš Motal – 74. Dominik Urbančok, 92. David Štrombach z penalty

Rozhodčí: Mrázek – Pochylý, Slováček

Žluté karty: T. Motal, L. Motal – Buchta, Huška

Diváci: 300

Skaštice: Večeřa – Batík, Frýdl, Bubla (83. Beneš), T. Motal, Sova (74. Mynarčík), Zavadil (90.+13. Zavadil), Janalík, L. Motal, Gojš (86. Vymětal), Konečník. Trenér: Roman Kolenič.

Blansko: Doležal – Štrbák, Buchta, Kropáček, Žák, Paděra (46. Urbančok), Sedlo, Šulek, Tulaydan (67. Huška), Bednář (67. Traore), Štrombach (90.+9. Minx). Trenér: Zbyněk Zbořil.