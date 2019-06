Na čtvrtou nejvyšší soutěž se bude ve Skašticích chodit vůbec poprvé v klubové historii.

„Rozhodování nebylo úplně složité. Prostě razíme názor, že pokud si mužstvo postup vybojuje, mělo by vyšší soutěž hrát,“ říká asistent trenéra Lukáš Motal.

„Snažili jsme se udělat všechno pro to, abychom do divize šli. Jelikož hráči nebyli proti, tím to bylo vyřešené,“ přidává.

Skaštickým fotbalistům i činovníkům při rozhodování o postupu pomohla také reorganizace soutěží a rozšíření divize.

„Kdyby se nevytvořila třetí skupina, ani bychom o tom neuvažovali, protože by to pro nás hlavně z hlediska dojezdových vzdáleností nebylo schůdné,“ ví Motal.

Jelikož sám v dresu Kroměříže hraje MSFL a má přehled i o krajském přeboru, divize se nebojí.

„Nějakou představu o soupeřích mám. I do přeboru jsme šli s respektem a pokorou a nakonec jsme to zvládli na výbornou, takže věřím, že ani v divizi nebudeme mít velké problémy,“ doufá devětadvacetiletý Motal.

Nepřekonatelnou překážkou by pro klub neměl být ani nedostatečný počet mládežnických družstev. Zatímco v minulé sezoně Skaštice měly dorost a starší přípravku, která se posune mezi mladší žáky, v nadcházejícím ročníku k nim přibude i mladší přípravka.

„Chceme mít tři mládežnické týmy a jedno bychom kompenzovali finančně,“ říká Motal.

Největší prostředky spolkne cestování, rozhodčí a kabina prvního mužstva. Vedení klubu ale hráče nepřeplácí ani žádné zvučné posily neloví.

„Hlavní je, aby kádr zůstal pospolu. Možná přijdou jeden dva hráči na oživení, ale rozhodně nepřivedeme půlku mužstva,“ říká Motal.

Jednou z posil může být právě někdejší hráč ligového Zlína a skaštický asistent. Zkušený středopolař letos nosil v MSFL dres Hanácké Slavie. Zda bude v Kroměříži pokračovat i příští rok, nebo se vrátí domů, už ví.

„Já už jsem rozhodnutý, ale nejprve to chci oznámit lidem, kterých se to nejvíce týká,“ dodává.

Skaštice se tak v premiérové divizní sezoně kromě kanonýra Zdeňka Konečníka zřejmě budou moct opřít i o druhého nejslavnějšího odchovance.

Oba si společně užili i sobotní oslavy, které se odehrály po vítězném duelu nad Hlukem. Hráči navlékli mistrovská trika, zapálili doutníky a popíjeli šampaňské.

Pokračovat se bude týden po posledním mistrovském utkání, kdy je naplánována tradiční rozlučka se sezonou i krajským přeborem.